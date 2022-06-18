Бахрейн объявил о планах внедрить платежную систему «Мир»

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 05:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол объяснил конфликт на Украине попытками США удержать роль гегемона
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Бахрейн объявил о планах внедрить платежную систему «Мир»
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Вскоре в Бахрейне в банковские услуги внедрят российскую платежную систему «Мир», сообщил посол королевства в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати.
В ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым на ПМЭФ посол пояснил, что внедрение системы «Мир» позволит российским туристам «комфортно и безопасно отдыхать» в Бахрейне, передает ТАСС.
Хабиров заявил о заинтересованности Башкирии в экономическом, культурном и туристическом сотрудничестве с Бахрейном. Он напомнил, что ситуация с коронавируса не позволила делегации Башкирии совершить визит в Бахрейн в 2020 году. Однако Башкирия «твердо настроена на развитие внешнеэкономических связей» с Бахрейном, сказал Хабиров. Посол пригласил руководство региона посетить королевство с деловым визитом.
Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что карта платежной системы «Мир» шаг за шагом получает все больше признания за переделами России.
Раскрыты тайные требования европейских лидеров к Зеленскому
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Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, находясь в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. «Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Экономический ущерб, понесенный этими европейскими странами из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», – напоминает Die Welt.
Кроме того, западноевропейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня, предполагает издание. Так, Макрон, за последние недели превратившийся в «прагматика», которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины, хотел «прояснить свою позицию».
При этом премьер-министр Италии Драги своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза. «Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны», – резюмирует газета.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг в Киев. Вместе с ними в украинской столице находится президент Румынии Клаус Йоханнис.
Вместе с тем в преддверии визита Макрон заявил, что главе украинского государства придется вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет частью Европы». Кроме того, Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.
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Шольц исключил мир на Украине на условиях России
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «иллюзией» якобы имеющиеся у российских властей ожидания, что Москве «удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени».
По словам Шольца, Германия отвергает «мир под диктовку» на условиях, «навязанных» Москвой «в одностороннем порядке», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на телеканал ARD.
Канцлер заявил о необходимости добиться, чтобы Россия отказалась от плана «захватить часть Украины с помощью жестокого насилия» и от своей «империалистической концепции изменения границ стран».
«Санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира – прим. ВЗГЛЯД) будут решать жители, парламент, президент Украины», – сказал Шольц.
Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что целью спецоперации не является оккупация украинских земель. Президент Владимир Путин говорил, что Россия намерена «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
При этом на Западе в последнее время все чаще раздаются призывы к Киеву подумать о территориальных уступках, чтобы сохранить украинскую государственность. Так, французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
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Зеленский заявил о введении на Украине визового режима для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
«Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России.
Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Президент «Курчатовского института» рассказал, как «мальчики» Чубайса обдирали ученых
Анатолий Чубайс не выстроил в «Роснано» систему превращения научных идей в рыночный товар, менеджеры «в бриллиантовых запонках» видели в ученых только объекты для получения денег, заявил на сессии ПМЭФ президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Чубайс, когда его еще не назначили (в «Роснано»), я его позвал на дачу и сказал: «Толя, я могу научить тебя, как отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику»... Четыре часа поговорили. Толя был парень умный, но он повел себя неправильно, поэтому ничего не создал», – поделился подробностями Ковальчук, передает РИА «Новости».
По его словам, проблема заключалась в том, что в «Роснано» работали ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой – «инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах», это нужно было соединить.
Ковальчук также добавил, что «инноваторы» от «Роснано» хотели получить от ученых большую долю денег, «ободрать их как липку». Поэтому не получилось выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого Чубайс уехал из России.
Посольство России назвало неправдой заявления США о биолабораториях на Украине
Заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий носили гражданский характер, не соответствуют действительности, сообщило посольство России в Вашингтоне.
«Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители [американской] администрации продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер <...>. Подготовленная минобороны США информация – откровенная неправда», – заявили в посольстве, передает ТАСС.
Дипмиссия указала, что обнародованные Россией факты говорят об обратном: официальные материалы, найденные на украинской территории, указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.
Дипломаты предложили ознакомиться с новым докладом Минобороны России, в котором представлены доказательства «проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов», вызывающих «необратимые поражения центральной нервной системы».
Вашингтон не желает объяснять свое взаимодействие с Киевом в военно-биологической сфере, также замгоссекретаря США Виктория Нуланд отказывалась участвовать в работе российской парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине, напомнили в посольстве.
«Все это лишь подтверждает, что заявления о мирном характере биологических проектов на Украине – прикрытие, которое Соединенные Штаты используют для продолжения деятельности в обход международных договоренностей», – заключили в дипмиссии.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Стало известно об уничтожении крылатыми ракетами корабля возле острова Змеиный
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СМИ опубликовали видеозапись уничтожения крылатыми ракетами корабля в районе острова Змеиный. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата.
Судя по координатам, запечатленным на интерфейсе дрона, корабль был уничтожен в районе острова Змеиный, сообщает портал avia.pro.
На опубликованных кадрах видно два следующих друг за другом удара крылатыми ракетами по кораблю. Съемка беспилотником осуществлялась с расстояния около 75 километров, уточняет портал.
«Установить тип ракеты и тип уничтоженного корабля пока что не удалось, однако, по ряду данных, речь может идти о буксире, осуществлявшем неизвестную миссию вблизи острова Змеиный», – сообщает издание.
Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщили в Минобороны, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, позднее они вернулись к своим семьям.
Накануне Дня Победы по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный, которая была сорвана подразделениями ВС РФ. В результате Украина потеряла четыре самолета – три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, а также десять вертолетов и около 30 беспилотников. В море были поражены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В море и на побережье уничтожены более 50 украинских диверсантов. Попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы в Минобороны назвали «бездумной пиар-акцией».
Путин: Все задачи спецоперации будут решены
Задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
«Спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», – заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Российские воины отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спасение людей Донбасса от «киевской военщины» главной целью СВО.
Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
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Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»
Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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В Канаде заявили о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»
Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране, передает Reuters со ссылкой на заявление неназванного представителя канадского министерства природных ресурсов.
«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», – приводит передает ТАСС со ссылкой на Reuters выдержки из документа, которого пока нет ни на сайте ведомства, ни в соцсетях.
Во вторник, 14 июня, Газпром сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
15 июня Газпром заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для «Северного потока» на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок. Проблема с двигателями для «Северного потока» возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде, отметил Миллер. Санкционная запутанность привела к задержке поставки двигателей, потому что только Канада ввела санкции против Газпрома, теперь Siemens не может забрать отремонтированные для Газпрома двигатели, пояснил он.
В Кремле также подчеркивали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Между тем, цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ЛНР и ДНР
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так же, как не признала Тайвань и Косово.
По словам Токаева, если признать все нации, которые рассчитывают на самоопределение, то на планете вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, будет более 500 и 600 стран. Все это, по его словам, обернется хаосом, передает РИА «Новости».
«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.
Он добавил, что это откровенный ответ на откровенный вопрос.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Названа причина крушения российского Су-25 в Белгородской области
Вероятной причиной падения самолета Су-25 ВКС России в Белгородской области стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Там отметили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», – сообщили ТАСС в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет.
По данным округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
О крушении военного самолета в Белгородской области стало известно ранее в пятницу.
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate
Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«2025 год – первый полет», – заявил Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5-2 года.
Ранее сообщалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год.
Напомним, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
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