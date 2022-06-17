Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда

Вооруженные силы (ВС) РФ при организации боевых действий думают о том, чтобы не превращать освобождаемые города Донбасса в «подобие Сталинграда», заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий», – сказал глава государства, передает ТАСС.

По его словам, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно, это привело бы к большим жертв атакующих сил – там тактика другая: идет работа по заходу в тыл, но это требует времени, передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин заявил, что задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов. По словам президента, российские солдаты отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации.

Также он назвал боевые действия на Украине трагедией.

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