Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 19:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда
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Вооруженные силы (ВС) РФ при организации боевых действий думают о том, чтобы не превращать освобождаемые города Донбасса в «подобие Сталинграда», заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно, это привело бы к большим жертв атакующих сил – там тактика другая: идет работа по заходу в тыл, но это требует времени, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин заявил, что задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов. По словам президента, российские солдаты отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации.
Также он назвал боевые действия на Украине трагедией.
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Шольц исключил мир на Украине на условиях России
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «иллюзией» якобы имеющиеся у российских властей ожидания, что Москве «удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени».
По словам Шольца, Германия отвергает «мир под диктовку» на условиях, «навязанных» Москвой «в одностороннем порядке», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на телеканал ARD.
Канцлер заявил о необходимости добиться, чтобы Россия отказалась от плана «захватить часть Украины с помощью жестокого насилия» и от своей «империалистической концепции изменения границ стран».
«Санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира – прим. ВЗГЛЯД) будут решать жители, парламент, президент Украины», – сказал Шольц.
Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что целью спецоперации не является оккупация украинских земель. Президент Владимир Путин говорил, что Россия намерена «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
При этом на Западе в последнее время все чаще раздаются призывы к Киеву подумать о территориальных уступках, чтобы сохранить украинскую государственность. Так, французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
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Стало известно об уничтожении крылатыми ракетами корабля возле острова Змеиный
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СМИ опубликовали видеозапись уничтожения крылатыми ракетами корабля в районе острова Змеиный. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата.
Судя по координатам, запечатленным на интерфейсе дрона, корабль был уничтожен в районе острова Змеиный, сообщает портал avia.pro.
На опубликованных кадрах видно два следующих друг за другом удара крылатыми ракетами по кораблю. Съемка беспилотником осуществлялась с расстояния около 75 километров, уточняет портал.
«Установить тип ракеты и тип уничтоженного корабля пока что не удалось, однако, по ряду данных, речь может идти о буксире, осуществлявшем неизвестную миссию вблизи острова Змеиный», – сообщает издание.
Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщили в Минобороны, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, позднее они вернулись к своим семьям.
Накануне Дня Победы по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный, которая была сорвана подразделениями ВС РФ. В результате Украина потеряла четыре самолета – три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, а также десять вертолетов и около 30 беспилотников. В море были поражены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В море и на побережье уничтожены более 50 украинских диверсантов. Попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы в Минобороны назвали «бездумной пиар-акцией».
Зеленский заявил о введении на Украине визового режима для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
«Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России.
Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
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В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Минобороны назвало число уничтоженных и сбежавших с Украины иностранных наемников
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Несмотря на усилия киевского режима, процесс убытия наемников в мир иной или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил – это обыкновенная ложь», – заверил Конашенков.
«Как мы уже отмечали, в Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища «всадников без головы». Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наемники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения. Сегодня мы опубликуем эту статистику», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Так, среди европейских стран, безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния: 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших. С американского континента лидирует Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.
С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наемников, прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья – 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779», – подытожили в Минобороны.
Ранее зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников.
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Путин: Все задачи спецоперации будут решены
Задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
«Спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», – заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Российские воины отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спасение людей Донбасса от «киевской военщины» главной целью СВО.
Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate
Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«2025 год – первый полет», – заявил Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5-2 года.
Ранее сообщалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год.
Напомним, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Эксперт назвал цели наступления ВС России в Харьковской области
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«ВСУ пытаются ударить во фланг нашей группировки в Харьковской области, чтобы отвлечь силы от наступления российской армии на Славянск. Вместе с тем нам важно выдавить украинскую армию от границ с Белгородской областью», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию об активных действиях российской армии к северу от Харькова.
«На Харьковском направлении российская армия сейчас решает тактические проблемы», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал появившуюся в Telegram-канале «Рыбарь» информацию о контрнаступлении российской армии на севере Харьковской области – в районе Русской Лозовой и Дементиевки, примерно в 30 километрах севернее областного центра. Источник Telegram-канала сообщал, что цель российских военных находится к востоку от Харькова. Сообщается, что военные планируют занять поселок Старый Салтов и село Верхний Салтов на западном берегу Северского Донца, чтобы не дать противнику возможности навести переправу на восточный берег этой реки.
«В Старом Салтове держали оборону силы Народной милиции ЛНР, но они ушли оттуда месяц назад. Дементьевск, Русская Лозовая, Верхний Салтов пока заняты силами киевского режима. Сейчас идут бои за эти населенные пункты, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины от границы с Белгородской областью», – отметил Онуфриенко.
«В районе Верхнего и Старого Салтова бои идут в течение пяти дней. С этого района киевским режимом постоянно наводятся переправы на левый берег Северского Донца. По этим переправам идет переброска диверсионно-разведывательных групп, – отметил эксперт. – По всей видимости, цель этой операции – ударить во фланг нашей группировке, создать угрозу, чтобы мы перебросили часть сил, которые сейчас находится на Славянском направлении, в Харьковскую область. Чтобы угрозы не было, эти переправы постоянно уничтожались, но сейчас, предположительно, и принято кардинальное решение по занятию Верхнего и Старого Салтова».
«Диспозиция по Харьковской области не указывает, что там ожидается какое-то крупное наступление с далеко идущими целями. Явно там используются ограниченные средства. Решаются тактические проблемы без выхода на главные стратегические направления. Понятно, что сейчас в центре внимания Славянско-Краматорская группировка ВСУ», – отметил эксперт.
Онуфриенко также указал на пленение в районе Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне ВСУ – о чем ранее сообщили украинские СМИ. «Взятие в плен под Харьковом двух американских наемников косвенно указывает, что определенные успехи на Харьковском направлении есть. Пленение наемников – это еще и удар по имиджу киевского режима, – отметил собеседник. – С политической точки зрения лучше взять в плен двух американских наемников, чем двести бойцов ВСУ. Но я не уверен в том, что этих наемников отправили бы в крайне опасную точку – например, туда, где ожидалось бы отступление ВСУ».
«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая участь ждет пленных американцев и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на введенный в России мораторий.
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Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась
Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил об окончании эпохи однополярного мира.
По словам президента, США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными. Поэтому до сих мир неустойчив из-за игры в одни ворота.
Западные же страны в этом время пытаются противодействовать ходу истории, мысля категориями прошлого. Западные политики не желают замечать изменения.
«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя, как прежде не будет», – заявил Владимир Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Зеленский случайно признал ВСУ «темной стороной»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на VivaTech в Париже в виде голограммы и в футболке, на которой был призыв, отсылающий к фильму «Звездные войны»: «Переходи на темную сторону». Российский военкор Александр Коц отметил, что Зеленский совершил «каминг-аут дня».
«Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект «Звездных войн», который мы применим на практике. Мы также победим империю», – заявил Зеленский, слова которого приводит «Царьград».
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что всего одной надписью на футболке Зеленский случайно разоблачил «воинов света», как любят называть себя украинские военные.
«Ну и кто здесь «воины света, воины добра»?» – задался вопросами Коц.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак
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Президент Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме на 15.00 мск из-за массовых DDoS-атак.
По словам представителя Кремля, на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, передает РИА «Новости».
Песков подтвердил, что к 15.00 неполадки с проходом по бейджам на пленарку ПМЭФ будут устранены.
«Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода и так далее на основную планерку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, все починим, но на это необходимо время», – сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
В офисе Зеленского заявили о планах вернуть Крым военным путем
Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики, заявила представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.
«Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины», – передает ее слова ФАН.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет
Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению.
«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Лукашенко пообещал реакцию на желание Польши заполучить Западную Украину
Польша имеет виды на Западную Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что на это придется реагировать.
«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко заявил, что Варшава захотела заполучить территории, поскольку за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы.
«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», – отметил президент Белоруссии.
Между тем Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации.
«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее», – сказал он.
«А вот они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», – отметил глава Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД ранее описывала пять сценариев территориального будущего Украины.
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