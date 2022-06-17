Путин назвал боевые действия трагедией

Боевые действия – это всегда трагедия, но на Украине это вынужденные действия, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме.

«Послушайте, боевые действия – это всегда трагедия, но просто это вынужденные действия с нашей стороны, неизбежно вынужденные, вот в чем все дело. Нас просто подтащили к этой черте», – сказал Путин, передает ТАСС.

Ранее глава страны заявил, что задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов. По словам президента, российские солдаты отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации.