Грузинская оппозиция объявила акции протеста из-за отказа ЕС дать стране статус кандидата

Грузинская оппозиция объявила, что с 20 июня начинает акции протеста из-за того, что стране предоставили «европейскую перспективу», но не статус кандидата в ЕС, как Украине и Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Все на митинг 20 июня, как можно скорее надо отстранить правящую «Грузинскую мечту», – сказал оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе.

На митинг выйдут саакашвилевское «Единое национальное движение» и другие оппозиционные партии.

Со своей стороны, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что признание европейских перспектив Грузии – это то, чего давно ждала Грузия.

По его словам, по всем объективным критериям и параметрам, Грузия впереди Украины и Молдавии.

Напомним, в пятницу ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.