Выступивших против Маска сотрудников SpaceX уволили

Американская компания SpaceX уволила сотрудников, написавших открытое письмо против поведения владельца фирмы Илона Маска, сообщила The New York Times.

Как отмечает газета, генеральный директор Гвин Шотуэлл написала всем работникам, что компания расследовала этот случай и «уволила причастных сотрудников».

«У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм», – приводит издание слова из письма, передает ТАСС.

NYT не удалось выяснить, сколько именно человек уволила SpaceX.

Ранее в среду несколько человек из штата фирмы распространили открытое письмо, в котором осудили частые высказывания Маска в Twitter.

25 апреля руководство Twitter сообщило, что Маск приобретет компанию за 44 млрд долларов.

Между тем, группа инвесторов компании Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против предпринимателя Илона Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании.

В четверг Маск впервые обратился к персоналу Twitter по видеосвязи.