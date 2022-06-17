Песков: Киев ушел со связи по теме переговоров

Проект договоренностей России и Украины с апреля был во многом согласован, но затем Киев ушел «со связи по теме переговоров», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия открыта к переговорному процессу, президент [России Владимир] Путин открыт к переговорному процессу. Наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам. По этой позиции текст документа был во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров», – приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что «было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решения, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию».

Ранее в Кремле говорили, что переговоры Москвы и Киева застопорились, рассчитывать на их продолжение можно с трудом.