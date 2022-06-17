Минобороны назвало число уничтоженных и сбежавших с Украины иностранных наемников

Несмотря на усилия киевского режима, процесс убытия наемников в мир иной или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил – это обыкновенная ложь», – заверил Конашенков.

«Как мы уже отмечали, в Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища «всадников без головы». Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наемники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения. Сегодня мы опубликуем эту статистику», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Так, среди европейских стран, безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния: 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших. С американского континента лидирует Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.

С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наемников, прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья – 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779», – подытожили в Минобороны.

Ранее зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников.

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