Министр Решетников призвал «купить время» для перестройки экономики России

Эксперт: Украина может продавать американский СПГ в Европу

«С экономической точки зрения предложения Украины по СПГ бессмысленны. И сланцевые формации, которые есть на западе Украины, американцы разрабатывать не станут, потому что у них уже есть неудачный опыт подобных проектов в Польше», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу.

«Все это выглядит, как некая попытка Украины расширить сотрудничество с США, поскольку энергетической ценности эта программа не представляет. Но и с точки зрения реальных взаимоотношений в области газовой сферы здесь едва ли может быть что-то выстроено между Вашингтоном и Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Если говорить об украинских возможностях добычи газа, то в основном топливо они добывают в западной и центральной частях страны. Речь идет о территориях, которые им пока еще подконтрольны. Ежегодная добыча – 20 млрд кубов, потребление в нормальной ситуации – 30 млрд кубов. Но сейчас значительную часть территорий на юге и востоке они не будут снабжать газом. Таким образом, потребление жилищного и промышленного секторов экономики снизится, и чисто теоретически они могли бы выйти на самообеспечение. Возможно, СПГ им даже не потребуется», – допускает эксперт.

«Единственное, что могли бы сейчас сделать украинцы – договориться с США о том, что те поставят газ в Европу, но где-нибудь в порту СПГ-терминал передаст топливо украинскому Нафтогазу. А тот, в свою очередь, продаст его с наценкой на европейский рынок. Есть и вариант схемы, в рамках которой Вашингтон производит отгрузку СПГ в европейском порту, например в Италии, этот газ передается Риму вместо того, который должен был поставить Газпром, а аналогичные объемы транзитного российского газа Украина закачивает себе в подземные хранилища. И в этой ситуации Киев сможет зимой изъять топливо из хранилища и продать в Европу, где, возможно, будет дефицит ресурсов», – не исключает собеседник.

«Кроме того, Украина предполагает, что ей не придется возвращать долги, хотя и обещает это сделать. Обещания нужны для того, чтобы Штаты пришли на эту территорию и инвестировали в разработку мест добычи. Но ни о каком увеличении добычи речь не идет, поскольку все разработки там старые, а сланцевые формации, которые есть на западе Украины, никто разрабатывать не будет. Это экономически бессмысленно. Аналогичная ситуация была в Польше, там годами работали в том числе американские компании, но ушли, признав нерентабельность проектов», – заключил Юшков.

Ранее стало известно о том, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа – как минимум через два года. Глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята».

Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.

Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для ВСУ, который упрощает оказание военной поддержки украинских боевиков. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.

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