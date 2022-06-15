Захарова раскритиковала Киев за попытку обвинить Россию в обстрелах Донецка

Попытки Украины возложить на Россию ответственность за обстрелы Донецка находятся «за гранью добра и зла», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«13 июня Киев опять попытался возложить на Россию вину за обстрел центра Донецка натовскими снарядами. Это уже вообще за гранью добра и зла», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова также подчеркнула, что «значительная доля вины за продолжающуюся трагедию в Донбассе лежит, конечно, на странах Запада, которые не просто не прекращают, а наращивают поставки своего вооружения Киеву».

«Украинские вооруженные формирования ежедневно обстреливают мирные кварталы Донецка. Они знают, они заведомо знают, им хорошо известно, что там нет никаких военных объектов, там нет военных целей», – подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, ВСУ при обстрелах использовали артиллерию, поставленную западными странами. «Вооруженные силы под контролем киевского режима используют запрещенные кассетные боеприпасы, артиллерийские установки, которые они недавно получили из Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции и других западных стран», – сказала она.

Накануне украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент репортажа, показанный в эфире немецкого телевидения, в котором рассказывается, что обстрел Донецка якобы был осуществлен российскими военными.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, есть ли у России способы донести до украинцев правдивую точку зрения о происходящем, на каком языке это надо делать и когда – после завершения спецоперации или уже сейчас.