Преемник McDonald's опроверг сообщение о временном названии

Информация о том, что название бывшей сети McDonald's в России «Вкусно и точка» временное, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе сети ресторанов.

«Не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Между тем руководитель приморской сети «Еда и точка» Сергей Понкратов заявил о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети, так как клиенты существующей во Владивостоке» первыми обратили внимание «на сходство в названиях двух сетей».

«Реакция жителей Владивостока – ассоциация с нами. Название «Еда и точка» зарегистрировано как товарный знак в 2020 году. Вся сеть (точек общепита) работает под этим названием. Мы – реально работающая компания, мы – не те, кто решил на этой теме попиариться. У нас штат сотрудников, цех, 20 филиалов. Для Владивостока мы узнаваемы. Мы работаем с 2018 года под торговой маркой «Еда и точка», – подчеркнул он.

По словам Понкратова, в данным момент компания подбирает юриста.

«У нас нет задачи заработать денег, мы – за справедливость. Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. Цели заработать денег у нас нет. Мы за справедливость, честный бизнес, уважение друг к другу. Мы, прежде всего, хотим договориться: поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем «российский Макдональдс» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», – отметил он.

Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что новым названием McDonald's стало «Вкусно и точка». Первые 15 предприятий в Москве и Московской области начали открываться 12 июня.

Сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.