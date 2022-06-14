МИД: Россия при необходимости выделит зерно Афганистану

Президент России Владимир Путин одобрил выделение зерна Афганистану при возникновении такой необходимости, объемы будут определены российским правительством, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире Первого канала.

«Межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна с учетом ожидаемого урожая в России», – передает ТАСС слова Кабулова.

По его словам, в Афганистане делают неутешительные прогнозы на урожай, в первую очередь зерновых. По некоторым данным, страна может не добрать 30% обычного объема.

«В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, сейчас идет сбор первого, он будет показателен», – пояснил спецпредставитель президента.

До этого Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.