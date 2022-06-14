Госдума одобрила законопроект о наказании за участие в боевых действиях на стороне противника

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта с участием России к государственной измене.

Статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается дополнить новым составом преступления – «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ», передает ТАСС.

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Также предлагается ужесточить нормы статьи 359 УК РФ («Наемничество»). Так, участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Согласно действующим нормам, за это грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 л

Кроме того, в первом чтении принят законопроект, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами, если гражданин своевременно не проинформировал об этом компетентные госорганы России.

«Осуществление гражданином РФ конфиденциального сотрудничества со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями» предлагается карать лишением свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового, с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Проект закона предусматривает возможность освобождения от ответственности при добровольном и своевременном информировании компетентных государственных органов о таком сотрудничестве, если гражданин при этом не попытался выполнить полученное задание, а в его действиях не содержится иного состава преступления.