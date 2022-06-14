В Сирии заявили о готовности признать независимость ДНР

|
14 июня, вторник | Последнее обновление — 17:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР назвали число боевиков на заводе «Азот» в Северодонецке
Разделы
И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше?
Подробности...
Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются.
Подробности...
Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
Подробности...
На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Сирии заявили о готовности признать независимость ДНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности признать независимость Донецкой народной республики, сообщил координатор группы по связям Госдумы и парламента САР Дмитрий Саблин.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее концерт в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции на Украине, прошел в Центре изучения русского языка и культуры «Рассвет» в городе Джебла сирийской провинции Латакия.
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
|
|
Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
|
|
«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Положение боевиков ВСУ на заводе «Азот» в ЛНР назвали катастрофическим
Находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. Те, кто сейчас находятся на предприятии «Азот», оказались между молотом и наковальней – с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой стоят заградотряды... Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия, – это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы», – передает РИА «Новости» его слова в эфире «Россия 24».
Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из Луганска в Суходольск этапированы 88 сдавшихся боевиков с «Азовстали»
Сдавшихся в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» 88 боевиков националистического батальона «Азов» этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из «Азовстали», в том числе для проведения с ними следственных действий», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что российские и зарубежные журналисты побывали в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь». На одной из стен они обнаружили надпись «Зеля – зрадник» (предатель – прим. ВЗГЛЯД), на другой висят снимки погибших «азовцев» (позывной последнего в этом ряду – «Сатана»).
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкое ТВ сообщило об обстреле Донецка «российской армией»
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент репортажа, показанный в эфире немецкого телевидения, в котором рассказывается, что обстрел Донецка якобы был осуществлен российскими военными.
«Российская армия обстреляла рынок в Донецке. Украинская власть бессильна перед этими обстрелами». Немецкое телевидение врать не будет», – с иронией написал в своем Telegram-канале Шарий.
В понедельник вечером Донецк подвергся массированному обстрелу с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО. Под огнем оказался в том числе роддом. Во вторник утром обстрелы возобновились. Украинские силовики с утра ведут огонь по городу, в том числе выпустили 10 ракет из «Градов» по Куйбышевскому району.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что усиление обстрелов гражданских объектов в Луганске и Донецке является варварством.
Эксперты объяснили замысел командования ВСУ при обстрелах Донецка
|
|
«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Но это не приведет к переброске войск к Донецку с других направлений», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец, комментируя запрос ДНР о дополнительных союзнических силах на фоне обстрелов Донецка силами ВСУ.
«Во-первых, украинская армия пытается продемонстрировать активную деятельность. Просто сидеть в обороне им недостаточно. Им надо показать, что они еще могут сражаться», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Кроме того, ВСУ сейчас пытаются отвлечь союзные войска от выполнения текущих задач. Так, например, все понимают, что штурмовать Авдеевку, откуда ведутся обстрелы Донецка, очень сложно. И там нужны дополнительные усилия. Поэтому ВСУ демонстрируют общую активность по этому направлению», – отметил собеседник.
Происходящее в Донецке Шурыгин охарактеризовал как провокацию в отношении российских войск. «Не исключаю, что это попытка вынудить наши войска перейти к более жестким мерам по Авдеевке. Но никто не станет штурмовать ее, что называется, в лоб. В противном случае это приведет к огромным и бессмысленным потерям. Город необходимо окружать, делать это аккуратно, понимая всю сложность поставленной задачи», – подчеркнул Шурыгин.
В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец увидел в обстрелах Донецка месть украинской армии из-за ранее понесенных поражений. «Никакой военной целесообразности в действиях ВСУ просто нет. Это тупая месть за те поражения, которые они успели понести. Их бесит, что донецкая земля им уже неподконтрольна», – уверен он.
«Есть в этом и психологический подтекст, который не стоит упускать из виду. Обстрелы Донецка на фоне сообщений Москвы о достижениях на фронте должны вызвать недовольство граждан России. Ведь если спецоперация идет успешно, почему продолжают страдать мирные граждане?» – задается вопросом собеседник.
Однако командованию ВС Украины не удастся спровоцировать Россию не переброску имеющихся сил и средств с других направлений к Донецку, потому что это не даст нужного эффекта ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.
По этой причине, как считают эксперты, командованию ВС России и союзных республик придется находить иные способы прекращения обстрелов Донецка. В их числе – улучшение организации контрбатарейной борьбы и усиление разведывательных возможностей для более точного выявления позиций ВСУ.
«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Это можно сделать только после того, как все боевые позиции ВСУ будут установлены. Затем по ним можно прицельно ударить», – добавил Баранец.
Он также отметил, что сделать это будет непросто. «Многие позиции ВСУ стоят прижатыми к жилым домам. С одной стороны, мы бы могли ударить по ним, сровняв город с землей. Но там живут наши люди, здесь мы ограничены в возможностях. Именно поэтому мы движемся «на цыпочках», постепенно уничтожая силы противника», – заключил Баранец.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы республики использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики не прекращали оказывать помощь нуждающимся. Украинские силовики более двух часов вели массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН выразили «чрезвычайную обеспокоенность» из-за обстрела роддома в Донецке
Сообщения СМИ об обстреле роддома в Донецке вызывают чрезвычайную обеспокоенность, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик подчеркнул, что «любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», передает РИА «Новости».
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что число жертв обстрела украинскими войсками Донецка увеличилось до пяти. Пострадали более 30 человек.
Напомним, в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР назвали число боевиков на заводе «Азот» в Северодонецке
|
|
На заводе «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики укрываются около 2,5 тыс. боевиков, из них порядка четверти – иностранные наемники, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тыс. там находится военнослужащих, общее число, которые засели», – заявил Киселев в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что это примерно столько же, сколько было наемников на «Азовстали» в Мариуполе.
Порядка 20–25% из этих военных – иностранцы, их там около 500–600 человек, указал Киселев.
Ранее Минобороны России предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.
До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
Позже сообщалось, что с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Кременной в ЛНР
|
|
Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град», сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Верхнекаменка по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», – говорится в Telegram-канале представительства.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в Донбассе в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, Кременная перешла под контроль ЛНР. Население города до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Запорожской области заявили о задаче полностью освободить регион от ВСУ
|
|
Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», – передает РИА «Новости» его слова.
Как отметил Рогов, полное освобождение региона «жизненно необходимо», в том числе исходя из целей безопасности. «Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется», – заключил он.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны предложило боевикам на комбинате «Азот» выпустить мирных жителей и сдаться
|
|
Министерство обороны предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 15 июня прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 08.00 (мск) 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через <…> гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, ВС России и формирования Луганской народной республики откроют с 08.00 до 20.00 (мск) 15 июня гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской народной республики) для эвакуации мирных граждан.
Гражданские лица будут в составе гуманитарных колонн доставлены в пункты временного размещения.
«Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов», – добавил Мизинцев.
Он утончил, что данное заявление немедленно доводится украинской стороне по оперативным каналам через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
«Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом», – сказал представитель МО.
При этом Мизинцев пояснил, что эвакуацию гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за подрыва моста.
«С учетом того, что 13 июня 2022 года по распоряжению киевских властей с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным», – сообщил он.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
Позже сообщалось, что с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мариуполец рассказал, как украинские снайперы стреляли по детям
Снайперы из числа украинских военных в ходе боев в Мариуполе стреляли по мирным жителям, в том числе по детям, чтобы те не выдали их позиции войскам ДНР и ВС России, сообщил проживающий в городе очевидец.
«[Военнослужащие РФ] по домам попадали, потому что в них снайпера сидели украинские, которые вели себя, как смертники – их убивали либо из танка, либо из самолета, высокоточными ракетами уничтожали. Это именно по снайперам били, не по людям, не по жителям Мариуполя – 100%», – сказал собеседник ТАСС.
Украинские снайперы с начала спецоперации стреляли в местных жителей без причины, «для устрашения, чтобы мариупольцы не сдали войскам РФ их позиции».
«Они убили девочку на улице Народовольческой, чуть ниже кафе «Чайка», которая пришла за водой на колодец. Она долго лежала, забрать ее не могли – это видели все жители левого берега, весь Комсомольский бульвар, жители улицы Воинов-Освободителей, Владимирской улицы. Потом они убили еще двух мужчин в годах, они тоже пошли за водой, так как ее не было в городе», – пояснил он.
Также снайперы работали со шлаковой горы «Азовстали», добавил мариуполец. При этом огонь открывали еще тогда, когда в городе не было войск ДНР или ВС России.
«У меня они, например, слили бензин, который я приготовил для эвакуации, а также выломали капот у машины, чтобы забрать аккумулятор, который я снял заранее. В общем, когда убегали они, то забирали все, что могли – это их рук дело», – заключил мужчина.
Ранее в Минобороны России сообщали, что боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, намеренно уничтожили более 50 тыс. тонн зерна, совершив поджог зернохранилища в морском порту Мариуполя.
СМИ: ВСУ обстреляли роддом в Донецке
В Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь, передает корреспондент РИА «Новости».
«Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3 в Донецке. После массированного обстрела рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь», – передает корреспондент РИА «Новости».
Он добавил, что артиллерийский снаряд попал в крышу здания. Благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.
Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гутерриш указал на недопустимость ударов по аэропорту Дамаска
Направленные удары против гражданского населения и по гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя удары по аэропорту Дамаска.
Слова Гутерриша передал его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Как сообщил Дюжаррик, генсек «обеспокоен сообщениями об авиаударах в международном аэропорту Дамаска 10 июня». Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации и выразил готовность помочь «странам в разрешении разногласий через диалог», передает ТАСС.
Напомним, атака израильских ВВС привела к повреждению ВПП аэропорта Дамаска и здания одного из терминалов, освещение также было выведено из строя.
При обстреле села в Брянской области ранены четыре человека
Четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы.
Село Займище примыкает к южной окраине города Клинцы, который расположен в 50 км от границы с Украиной.
Тем временем Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|