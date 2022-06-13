Эксперт: «Культурный десант» артистов показал значимость Донбасса для России

«Сам факт выступления известных артистов – Григория Лепса, Александра Маршала – говорит о высокой степени поддержки, которую Россия оказывает людям в Донбассе и на освобожденных территориях», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. В День России в городах ДНР, ЛНР, а также в Херсоне и Мелитополе дали концерты российские эстрадные исполнители, рок-музыканты и киноактеры.

«Это очень важное событие для жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий», – подчеркнул директор Института проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Сейчас он сам находится в Луганской республике и убежден, что «культурный десант» российских артистов стал выражением моральной поддержки, особенно важной для жителей Донбасса в условиях специальной военной операции и обстрелов с украинской стороны.

«Сам факт выступления известных артистов – Григория Лепса, Александра Маршала, Дениса Майданова, других исполнителей, театральных и киноактеров показывает то, что российское культурное сообщество поддерживает военную операцию по защите Донбасса и поддерживает людей, живущих здесь. Это важный символичный шаг», – подчеркнул Григорьев.

С 9 по 12 июня в городах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсоне, Мелитополе и на других освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей прошли концерты, приуроченные ко Дню России.

По сообщению Telegram-канала «Русский центр», в селе Кировском Шахтерского района ДНР выступили: заслуженный артист России Григорий Лепс, автор-исполнитель, лауреат премии «Золотой граммофон» Олег Шаумаров, певица и общественный деятель Зарифа Мгоян (Зара), народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов.

В концерте в честь Дня России в Мелитополе участвовали – автор-исполнитель (а с 2021 года – и депутат Госдумы) Денис Майданов, и народная артистка России Анита Цой, которая выступила с подборкой советских песен времен Великой Отечественной, сообщил ТАСС.

Народный артист России Владимир Машков открыл показ фильма «Движение вверх» в одном из киноконцертных залов Луганска. Актер посетил и Донецк, где в пресс-центре стадиона «Донбасс Арена» состоялась его встреча с активистами Народной дружины ДНР.

Как сообщает Луганский информцентр, заслуженный артист России Владимир Конкин и театральный и киноактер Иван Стебунов организовали творческую встречу с жителями Станицы Луганской – города, освобожденного в феврале в ходе специальной военной операции.

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