Эксперт: «Культурный десант» артистов показал значимость Донбасса для России

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13 июня, понедельник | Последнее обновление — 13:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили крупную партию вооружения из США и Европы в ДНР
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт: «Культурный десант» артистов показал значимость Донбасса для России
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«Сам факт выступления известных артистов – Григория Лепса, Александра Маршала – говорит о высокой степени поддержки, которую Россия оказывает людям в Донбассе и на освобожденных территориях», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. В День России в городах ДНР, ЛНР, а также в Херсоне и Мелитополе дали концерты российские эстрадные исполнители, рок-музыканты и киноактеры.
«Это очень важное событие для жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий», – подчеркнул директор Института проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
Сейчас он сам находится в Луганской республике и убежден, что «культурный десант» российских артистов стал выражением моральной поддержки, особенно важной для жителей Донбасса в условиях специальной военной операции и обстрелов с украинской стороны.
«Сам факт выступления известных артистов – Григория Лепса, Александра Маршала, Дениса Майданова, других исполнителей, театральных и киноактеров показывает то, что российское культурное сообщество поддерживает военную операцию по защите Донбасса и поддерживает людей, живущих здесь. Это важный символичный шаг», – подчеркнул Григорьев.
С 9 по 12 июня в городах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсоне, Мелитополе и на других освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей прошли концерты, приуроченные ко Дню России.
По сообщению Telegram-канала «Русский центр», в селе Кировском Шахтерского района ДНР выступили: заслуженный артист России Григорий Лепс, автор-исполнитель, лауреат премии «Золотой граммофон» Олег Шаумаров, певица и общественный деятель Зарифа Мгоян (Зара), народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов.
В концерте в честь Дня России в Мелитополе участвовали – автор-исполнитель (а с 2021 года – и депутат Госдумы) Денис Майданов, и народная артистка России Анита Цой, которая выступила с подборкой советских песен времен Великой Отечественной, сообщил ТАСС.
Народный артист России Владимир Машков открыл показ фильма «Движение вверх» в одном из киноконцертных залов Луганска. Актер посетил и Донецк, где в пресс-центре стадиона «Донбасс Арена» состоялась его встреча с активистами Народной дружины ДНР.
Как сообщает Луганский информцентр, заслуженный артист России Владимир Конкин и театральный и киноактер Иван Стебунов организовали творческую встречу с жителями Станицы Луганской – города, освобожденного в феврале в ходе специальной военной операции.
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В ДНР назвали численность украинской группировки у Славянска
В агломерации вокруг Славянска могут находиться сейчас около 60–70 тыс. украинских военных, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.
«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60–70 точно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что идет продвижение в направлении Славянска.
Славянск – город с населением более 100 тыс. человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
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Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка
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«Варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град», передает ТАСС.
«Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого – в 2014, 2015 и 2016 годах – такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами», – сказал Басурин.
Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.
«То же самое и миссия ОБСЕ. Тот случай, который мне известен: представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.
Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.
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В районе администрации главы ДНР произошел сильный взрыв
В центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв, сообщают информационные агентства.
Взрыв произошел в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, передает РИА «Новости».
В городе разорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома, по предварительным данным, никто не погиб.
В среду в центре Донецка также происходил взрыв. Пострадали две женщины и ребенок.
В ДНР заявили о подготовке к суду над наемником из Южной Кореи
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что сейчас идет подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины.
Сейчас множество наемников воюют на стороне киевского режима, поэтому возможны разбирательства в отношении и других наемников по мере сдачи в плен.
«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой, сказанные в эфире проекта «Соловьев Live».
Позже Никонорова добавила, суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а на его родине, потому что он сбежал.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
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Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины
В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.
Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.
«Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.
Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.
Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки
Сильный взрыв произошел в районе Авдеевки в ДНР, в городе расположен химкомбинат «Коксохим», гриб от взрыва виден из Донецка.
Авдеевку сейчас контролируют украинские войска. Гриб начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время – в районе 20.30 – 21.00 мск – по Донецку, передает корреспондент РИА «Новости».
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска из Авдеевки после 20.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в ДНР.
Ранее сообщалось, что в центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв.
Ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент «РИА Новости».
«Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина России. Это самый главный документ, который есть в жизни человека», – сказал Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Посол ЛНР указал на манипуляции Зеленского с цифрами потерь ВСУ
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«Любые цифры, которые называет Зеленский или его офис, направлены на манипуляцию. Нынешние данные занижены раза в три, каждый пятый солдат ВСУ уже погиб», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Киеве сообщили, что ежедневно теряют по 100-200 солдат.
«Киев уже просто не может скрывать реальные потери – семьям начали приходить гробы с погибшими и похоронки. И каждое следующее заявление будет в тенденции увеличения численности погибших. Но даже нынешние заявления не отвечают реальным показателям и занижены приблизительно в три раза», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что «Зеленский пытается приучить население Украины к тому, что потери есть и меньше их не станет». «По имеющимся у нас данным, общая численность убитых украинских военнослужащих составляет порядка 50 тыс. человек. По сути, от начальной численности армии ВСУ погиб каждый пятый», – пояснил дипломат.
«Подобные заявления офиса президента направлены сразу на две группы людей, – добавляет Мирошник. – Во-первых, на само население Украины с целью мобилизации людей. Во-вторых, это направлено на западную аудиторию, которая обязана формировать образ несчастной Украины, которая в борьбе за «европейское счастье» несет ужасающие потери. И, конечно, они хотят эту историю монетизировать – получить либо денег, либо вооружение от стран НАТО».
В связи с этим, полагает собеседник, Киев никогда не озвучит реальные потери с украинской стороны. «Публикуемые данные носят исключительно манипуляторный характер. Они не станут говорить правду, но будут называть те значения, которые выгодны в конкретный момент», – заключил Мирошник.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, оценивая потери украинских военных, сообщил, что ежедневно со стороны ВСУ погибает 100-200 человек. По словам Подоляка, это объясняется «отсутствием паритета между украинскими и российскими военными возможностями». Так, Украине требуются «сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад», а также «до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России», пишет «Украинская правда».
«Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны», – заявил глава офиса президента Украины.
Напомним, 1 июня Владимир Зеленский говорил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
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Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке
Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах. Также около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе, которые «концентрируются возле первой проходной химкомбината».
Накануне сообщалось, что ВСУ блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
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Кадыров заявил об успехах по освобождению промзоны Северодонецка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успехах в субботу при освобождении от украинских войск промзоны завода «Азот» в Северодонецке.
«Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и еще хочу огорчить вас лже-патриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов и еще населенный пункт (Метелкино)... забрали больше половины. Хорошие результаты»,а – сообщил Кадыров в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей.
По зданию администрации главы ДНР в Донецке нанесен второй удар
Украинские военные повторно ударили по зданию администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в Донецке, сообщают информационные агентства.
Удары наносятся прицельно по зданию главы администрации ДНР, сообщает РИА «Новости».
Между тем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ провели два обстрела Донецка из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 155 мм.
Украинские военные выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому и Кировскому районам Донецка, а также шесть снарядов калибра 122 мм, передает ТАСС.
Ранее в пятницу по зданию администрации главы ДНР был нанесен первый удар.
В Харьковской области ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Вооруженные силы России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Помимо этого, за прошедшие сутки было поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО в Лисичанске, Подгорном и еще ряде пунктов ЛНР. Также уничтожен ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки ДНР, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВС Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. также удалось сбить 12 беспилотников.
Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.
В ходе боев было уничтожено 300 украинских солдат, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 орудий полевой артиллерии, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.
Пушилин наградил спасшую танкиста ДНР жительницу Волновахи
Еще до освобождения Волновахи от украинских сил местная жительница Светлана Щербина укрывала танкиста ДНР Евгения Донченко, чей танк был подбит, сообщил глава республики Денис Пушилин, вручив медаль «За отвагу» Щербиной и еще двум жителям ДНР.
Щербина укрывала в своем доме военнослужащего ДНР около двух недель. Как рассказал Пушилин, женщина «приютила и тем самым спасла жизнь танкиста». Позднее Донченко «было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», сообщается на сайте главы ДНР.
«Поступок? Да, поступок! Подвиг? Я считаю, да. Потому что если бы это выявили, то не только Евгению пришлось бы несладко, но, безусловно, и Светлане Васильевне», – заявил Пушилин, добавив, что «поступок – это определение своей позиции в отношении того, что происходит, происходило все эти восемь лет и еще, к сожалению, пока не завершено до конца, но тем не менее с этим со всем разберемся».
Когда Щербину спросили, как она решилась спасти танкиста, женщина ответила: «Вообще не было мыслей. Какие могут быть мысли? Стреляют и стреляют. Ребенок когда бежит – надо помочь. Падает бабушка – надо поднять. Бежит человек – надо помочь, если просит о помощи. Я считаю так».
Также был награжден начальник караула 13-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки МЧС ДНР Даниил Сидоренко, который 8 июня вынес ребенка из горящего дома. Дом загорелся в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Сам Сидоренко заявил, что не считает свой поступок подвигом: «У нас девиз: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Выехал на место, поступило обращение от плачущей матери. Не раздумывая пошел в дом, вынес ребенка и побежал дальше».
Пушилин отметил, что «МЧС на высоте и закрывает достаточно широкий спектр задач, которые перед нами сейчас стоят». Он заявил, что «это ежедневный формат работы, потому что террористы обстреливают города и районы, где нет никаких военных объектов – там просто живут люди, женщины с детьми гуляют на улицах».
Кроме того, медаль получил учащийся мариупольской школы №53 14-летний Арсен Попов, который выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе, а также «помогал в госпитале», «разбирал завалы». Пушилин заявил, что «это вот та позиция – гражданская, личная – не остаться в стороне», и призвал молодого человека не стесняться и рассказывать сверстникам о своих делах, ведь «это, может, будет для кого-то инструкция».
«Что вас объединяет? По сути вы совершили поступки, которые являются очень достойными. Достойными по-человечески, и, безусловно, о них должны знать люди. И здесь еще один момент: они должны быть отмечены со стороны государства», – сказал Пушилин.
Напомним, Волноваху освободили в марте. В мае вице-премьер Марат Хуснуллин посетил город для оценки объема восстановительных работ. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС России «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города.
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МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан
У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
«Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего», – сказала глава МИД ДНР в эфире проекта «Соловьев Live», сообщает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что ДНР сама предоставила им своих адвокатов.
По ее словам, сейчас «задним числом пытаются отбелить этих людей, сообщая, что у них гражданство Украины, что они были военнослужащими» Украины. При этом во время процесса сами иностранные граждане не упоминали о своем украинском гражданстве, в связи с чем они «подходят под все признаки наемников», добавила Никонорова.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
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