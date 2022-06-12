Москалькова рассказала о сложной ситуации с пленными российскими моряками

Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей России на Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Семьдесят семь моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться», – цитирует ТАСС омбудсмена.

Она отметила, что необходимо вести диалог о возвращении гражданских пленных.

Напомним, омбудсмен попросила Международный комитет Красного Креста проверить условия содержания российских моряков, а также обратилась к украинской стороне с просьбой оказать содействие в их возвращении в Россию. По ее словам, на судоремонтных заводах Измаила четвертый месяц продолжают находиться в заложниках 77 гражданских российских моряков, члены экипажей нескольких судов.

Ранее Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой.

Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.

До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.

В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.