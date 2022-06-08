Москва выразила обеспокоенность из-за создания Киевом лагеря для военнопленных

Россия предупредила США о последствиях поставок Украине дальнобойных ракет

Если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», – приводит слова Антонова РИА «Новости».

Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.

В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации предупредил о праве России на ответный удар в случае применения Украиной американских РСЗО высокой дальности. Днем ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали. В тот же день в США предупредили, что решение президента США Джо Байдена об отправке РСЗО на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности.

В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».

В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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