Москалькова выразила Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о работе с беженцами из ДНР, ЛНР и с Украины, а также о теме возвращения из плена российских военнослужащих, сообщила пресс-служба Кремля.

«Не могу не воспользоваться случаем и не сказать, что большую обеспокоенность вызывает то, что Международный комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», – передает ТАСС слова Москальковой в ходе доклада Путину.

Она также сообщила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. «Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила родственникам об их судьбе. Очень важно, чтобы гуманитарная составляющая по нашей линии, уполномоченных по правам человека, работала», – рассказала омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, «на начало специальной военной операции многие гражданские лица, которые находились на Украине, оказались как бы заложниками, и им препятствовали в возвращении на родину».

«К нам обратилось огромное количество дальнобойщиков, моряков, людей, которые выполняли трудовые отношения. На сегодняшний день в результате диалога, который ведется с украинской стороной, возвращено 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, возвращены сотрудники предприятия Росатома, и очень важно, чтобы эта ситуация разрешилась», – доложила она.

По ее словам, также ведется работа с эвакуированными в пунктах временного размещения, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации «ежедневно выходят к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь, а помочь нужно многим».

«Вы имеете в виду с беженцами?» – уточнил Путин.

«Да, конечно. Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этими людьми», – ответила Москалькова.

Омбудсмен поблагодарила Путина «от этих людей за то, что обеспечили безопасность, предоставили все необходимое, для того чтобы сохранить их жизни». «Мы сегодня решаем много вопросов и бытовых, и гуманитарных вместе с волонтерами, с российским Красным Крестом», – добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя.