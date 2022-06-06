Москалькова заявила о разном отношении Красного Креста к российским и украинским пленным

Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.

«Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из «Азовстали», присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся. Но я не получила пока ответа на то, сколько наших пленных посетил МККК, какие условия содержания?» – цитирует РИА «Новости» Москалькову.

По ее словам, российская сторона находится в контакте с украинской стороной по данному вопросу, «где есть люди, сердца которых расположены к тому, чтобы делать добрые дела». Она также заверила, что Россия будет делать все, чтобы не допустить пыток и помочь россиянам вернуться домой.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила президенту России Владимиру Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине. По ее словам, нет информации как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации.