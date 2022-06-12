Росгвардейцы поздравили с Днем России ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу

Мальчика Алешу, встречающего военных в Белгородской области, поздравили росгвардейцы: подарили игрушки, провели экскурсию по базе ОМОНа и познакомили с Героем России Вячеславом Воробьевым, сообщили в ведомстве.

Военные, принимавшие участие в спецоперации на Украине, приехали к Алеше на бронеавтомобиле «Тигр». Они подарили ребенку игрушки из недавно запущенной серии «Росгвардия» и другие памятные подарки, говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Также Алеше с братом и родителями организовали экскурсию на базу ОМОНа, где показали гостям спецсредства для разминирования, костюм инженера-сапера «Купол» и передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс».

Кинолог со служебной собакой показал мальчику элементы общего курса дрессировки собаки, а также ее навыки по обнаружению взрывоопасных предметов.

После была встреча Алеши с ветераном белгородского ОМОН – Героем России Вячеславом Воробьевым. Он поздравил мальчика с праздником, отметив, что тот стал олицетворением истинного патриота нашей Родины.

Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.

Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.

Стихийная звезда бесчисленных телеграм-каналов, Леша Павличенко, волонтер из белгородской области, уже давно приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции. Танкисты подарили ему настоящий танковый шлемофон, и теперь Леша в форме детского размера и шлеме ежедневно посещает свой добровольный пост.

«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми» – объясняет свой поступок мальчик-волонтер. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.

«Ему нужно кому-то помогать, нужно что-то делать, он постоянно где-то, с кем-то, не сидит на месте, нет» – охарактеризовала будущего юнармейца мать Леши, Юлия Павличенко.

«Спасибо, Леша!» – откликнулись благодарственным плакатом в Министерстве обороны. Юному волонтеру подарили форменную спецодежду и настоящий армейский фонарик.

На поддержку бойцов специальной военной операции Лешу сподвиг разговор с родителями – те объяснили сыну, что значит военная техника на дорогах и шум далеких выстрелов. Воинскому приветствию Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.