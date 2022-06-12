Российские водители провели праздничные автопробеги в День России

Общероссийская общественная организация «Водители России» провела всероссийскую патриотическую акцию и собрала сотни водителей по всей стране.

В праздничных автопробегах под лозунгом «Гордимся водителями России» приняли участие 136 единицы грузовой техники от Хабаровского края до Республики Крым. Все участники акции объединены гордостью за то дело, которое они делают ежедневно, рискуя жизнью, отправляясь в далекие рейсы или трудясь в глубоких карьерах, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Водители России» провели автопробеги в 17 регионах нашей родины, а сама акция была направлена на повышение престижности и уважения к труду водителей-профессионалов. За руль сели представители как малотоннажного транспорта, так и водители большегрузов, лесовозов и даже карьерных самосвалов. Участвовали в автопробегах как частные перевозчики, так и крупные федеральные и региональные транспортные компании. Такую патриотическую акцию «Водители России» будут проводить ежегодно, тем самым отмечая День России.

«Девиз акции: «Гордимся водителями – возрождаем престижность профессии!». Все что у вас есть – Вам привез грузовик. Данный автопробег – это результат сплоченности водительского братства. Сотни водителей России объединил автопробег. Это целая культура, играющая одну из ведущих ролей в экономике страны. Поэтому, важно ее сохранять и развивать, ведь мы все – водители России», – сказал президент Общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош.

Согласно статистике, в Российской Федерации больше 7 млн профессиональных водителей, а средний возраст профессиональных водителей – 50 лет, и поэтому нехватка кадров в отрасли доходит до 30%. Возрождать престижность профессии, воспитывать и вовлекать в отрасль молодое поколение, прививать уважение к труду водителей-профессионалов – это одна из основных государственных задач, которая стоит перед Общероссийской общественной организацией «Водители России».

Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Водители России» внесло весомый вклад в проведение грузовых гонок 11 июня. В мероприятии приняло участие 8 гоночных команд и более 1000 посетителей собралось поддержать участников. Это знаковое событие для региона проходило в честь праздника «День России», где организаторы обратили внимание общественности на профессию водителя. В конце мероприятия участники и гости поддержали транспортную отрасль лозунгом «Гордимся водителями России!».