Власти Запорожской области сообщили о взрыве в Бердянске

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12 июня, воскресенье | Последнее обновление — 10:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США признали превосходство российской артиллерии над американской
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Власти Запорожской области сообщили о взрыве в Бердянске
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В Бердянске произошел взрыв, подробности произошедшего уточняются, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
Он опубликовал видео, на котором виден большой столб дыма. «Видео с места взрывов в Бердянске. Подробности позже», – написал Рогов в Telegram.
В городской администрации сообщили, что пожар на трансформаторной станции в Бердянске привел к отключению части жителей от энергоснабжения, передает ТАСС.
«Около 05.00 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов. <…> В настоящее время часть абонентов города находятся без электроснабжения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был оперативно потушен. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
Накануне первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь и Бердянск, осмотрел центр приема документов на оформление гражданства РФ, посетил продуктовые магазины, аптеки, ознакомился с ценами и номенклатурой товаров, побывал в порту.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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В США увидели в словах Зеленского готовность отказаться от Крыма
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Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказа Украины от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
«Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом», – приводит мнение бывшего американского дипломата РИА «Новости».
В то же время, президент американского Совета по международным отношениям считает, что пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки Украины.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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О России нельзя забывать, нужно «найти место» для нее после событий на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times.
«По ее завершении (спецоперации) нужно будет найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – приводит мнение Киссинджера РИА «Новости».
Говоря о НАТО, бывший госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество». При этом бывший глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». По мнению Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это «напомнило» им о старых «угрозах».
Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой из-за превосходящей в разы российской огневой мощи. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева
На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
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Глава МИД Чехии подтвердил гибель присоединившегося к ВС Украины чеха
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил в субботу гибель на Донбассе гражданина республики, присоединившегося к подразделениям украинских военных, сообщает информационное агентство ЧТК.
«Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области», – передает ТАСС слова министра.
Президент Чехии Милош Земан ранее разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Чешское законодательство запрещает службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.
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Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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Эксперт объяснил разногласия по поводу вступления Украины в ЕС
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Украину тащат в ЕС исключительно по политическим мотивам, но с экономической точки зрения это абсурд, потому что богатым странам Евросоюза придется содержать Украину за свой счет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Австрия выдвинула неожиданное условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
«Евросоюз стремится к выравниванию уровня социально-экономического развития. Принцип ЕС – богатые страны помогают бедным. Соответственно, если в ЕС вступают богатые страны, такие как Финляндия и Швеция в 1995 году, то Европейский союз становится богаче и может больше помогать бедным – тем же странам Прибалтики, которые вошли в ЕС в 2004 году», – напомнил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Если к таким бедным членам ЕС как Болгария, Румыния, Литва и Латвия добавится многомиллионная Украина, «то полюс бедности в ЕС резко увеличится», что будет особенно заметно после выхода из ЕС Великобритании 31 января 2020 года. «Те деньги, которые перераспределяются в Брюсселе в пользу бедных, надо будет перераспределять самой бедной, то есть Украине», – пояснил собеседник.
Другой вопрос, готовы ли страны Прибалтики отказаться от части своих средств. Для них «вступление Украины в ЕС абсолютно невыгодно с экономической точки зрения». «Собственную экономику Эстония, Латвия и Литва давно уничтожили. Эта же проблема касается целиком Польши, которая последние полтора десятилетия пользуется уникальными дотациями и субвенциями со стороны Европейского совета. Но если появится гораздо более бедная Украина, то деньги пойдут туда, а не в Польшу. С экономической точки зрения – вступление Украины в ЕС – это абсурд», – подчеркнул собеседник.
Дания, Нидерланды и Германия понимают, что деньги придется выкладывать из карманов их гражданам. «В Евросоюзе уже утомились отдавать деньги Афинам. Деньги уходят, а социально-экономические проблемы так и не решаются. Поэтому в ЕС по поводу Украины есть разные точные зрения. С точки зрения политики Украину тащат в ЕС, и заодно чтобы Россию позлить. А с точки зрения экономики европейские чиновники хватаются за волосы и абсолютно не понимают, как обеспечить эту страну и ее интеграцию в ЕС», – пояснил главный научный сотрудник Института Европы РАН.
Накануне австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия». Ранее Нехаммер призвал создать «европейскую подготовительную зону» для Украины и Молдавии в качестве переходного этапа между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС.
По словам канцлера, так называемое «подготовительное пространство» позволит странам достичь стандартов Евросоюза, аналогичных Европейской экономической зоне или Европейскому соглашению о свободной торговле. По его словам, в ходе споров о членстве Киева в ЕС необходимо избавиться от эмоций, потому что быстрое вступление Украины «нереалистично».
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Амстердам говорит о несоответствии Киева критериям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В Копенгагене считают, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу».
Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей кандидатский статус.
Киев заявлял, что сыт по горло «специальными решениями» и отдельными моделями интеграции в Европейский союз и хочет полноправного членства, о чем говорил в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Через несколько дней после начала Россией спецоперации на Украине главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. В открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера, президенты выразили «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС».
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СМИ: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС
Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией, пишет Bloomberg.
«Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией», – цитирует материал РИА «Новости».
Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.
Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.
В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС.
Херсонская область приступила к выплатам соцпособий
Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации», – сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он рассказал, что без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.
Ранее депутат Госдумы допустил отмену границ между Крымом и Херсонской областью в течение недели.
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С территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители
Мирные жители начали выходить с территории завода «Азот» в Северодонецке, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
«Из «Азота» начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их (мирных жителей) встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Остатки украинских формирований сконцентрированы и удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Там возникают периодические перестрелки. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные [жители] смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», – добавил Мирошник.
Ранее украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки
Сильный взрыв произошел в районе Авдеевки в ДНР, в городе расположен химкомбинат «Коксохим», гриб от взрыва виден из Донецка.
Авдеевку сейчас контролируют украинские войска. Гриб начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время – в районе 20.30 – 21.00 мск – по Донецку, передает корреспондент РИА «Новости».
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска из Авдеевки после 20.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в ДНР.
Ранее сообщалось, что в центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв.
Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины
В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.
Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.
«Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.
Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.
Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент «РИА Новости».
«Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина России. Это самый главный документ, который есть в жизни человека», – сказал Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Зеленский заявил о череде переворотов из-за голода в Азии и Африке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Сингапуре заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины, что станет причиной нестабильности и череды переворотов.
«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его выступление.
По словам Зеленского, нехватка продовольствия приведет к политическому хаосу, к свержению правительств множества стран, изгнанию политиков.
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
Премьер Эстонии выступила против «преждевременного» мира с Россией
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье, опубликованной в британской The Sunday Telegraph, обратилась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Мы должны быть осторожны с преждевременными призывами к прекращению огня и миру. Наша политика должна базироваться на понимании того, что российская угроза не уйдет завтра. Нельзя возвращаться к деловым отношениям [с РФ] как раньше. В действительности не должно быть никаких деловых отношений в принципе», – приводит мнение Каллас ТАСС.
Как считает премьер-министр Эстонии, западным странам не следует бояться ухудшения отношений с Россией и даже их полного разрыва. «Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», – заявила эстонский премьер-министр в своей статье.
Ранее в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России. Тем временем в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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В США сравнили вступление Украины в НАТО с операцией «Барбаросса»
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Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России из-за риска повторения плана «Барбаросса» в силу особенностей географии, ни один российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО, заявил американский историк Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
Он обратил внимание на отсутствие значимых естественных преград между странами, что гипотетически может быть использовано для вторжения на российскую территорию, передает РИА «Новости».
«Нацистское вторжение прокатилось по территории Украины. Между Киевом и Москвой не существует обороноспособных границ, сплошная плоская равнина. Я считаю, что все предельно прозрачно», – отметил Хомский.
По его словам, все американские лидеры понимали, что Украина представляет собой красную линию для России. «Взгляните на карту, вспомните недавнюю историю: операцию «Барбаросса», и вам станет предельно ясно, почему ни Горбачев, ни любой другой российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО», – пояснил историк. Он подчеркнул, что об этом знали все президенты и представители истеблишмента США.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Напомним, 1 февраля президент России Владимир Путин обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
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