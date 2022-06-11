Пушилин встретился с лидерами Российского союза молодежи и «Молодой Республики»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин встретился с руководителями молодежных организаций России и ДНР. В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».

На встрече, которая проходила в Донецке, присутствовали председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», член Общественной палаты Российской Федерации Павел Красноруцкий, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров, председатель Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов, говорится на сайте главы ДНР.

«Сегодняшняя встреча не случайна – она стала результатом длительной, целенаправленной и системной работы по развитию связей между молодежью Донецкой народной республики и Российской Федерации. Несмотря на все трудности, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в условиях проведения освободительной операции, мы ни на минуту не прекращали эту работу. Мы понимаем, что будущее формируется уже сегодня. И то, что мы делаем сейчас, формирует то, как мы будем жить завтра. Поэтому мы не имеем права останавливаться на этом пути и не имеем права не обращать внимания на то как, с помощью чего, каким образом развивается наша молодежь», – приводятся слова Пушилина.

По его словам, «мы строим республику, открытую для всего нового, для инноваций и самых передовых технологий. Республику, динамично развивающуюся, наполненную энергией, сильную, амбициозную. Это не просто слова. Это подтверждается рядом действий, которые мы видели за прошедшие восемь лет и которые для нас осязаемы».

Он подчеркнул, что на 2022 год, который был объявлен в ДНР Годом молодежи, были серьезные планы, «но ситуация внесла свои коррективы», а также отметил вовлеченность молодых людей во все процессы жизни страны.

«Многие молодые люди, понимая важность, в том числе с оружием в руках отстаивают интересы Донецкой народной республики», – заявил Пушилин.

Также руководитель республики отметил, что такие направления деятельности Российского союза молодежи, как развитие профессионального, научного и творческого потенциала юношей и девушек – очень актуально и для молодых людей Республики.

«Сегодня Донбасс – это сердце деятельного патриотизма, любви к Русской земле. Молодежь Донецкой народной республики легка на подъем, всегда готова учиться новому, участвовать в интересных программах. Уверен, что сотрудничество молодежи Донбасса и Большой России будет взаимовыгодным и перспективным», – сказал Пушилин.

В свою очередь Красноруцкий подчеркнул символичность проведения встречи накануне Дня России и рассказал о планах взаимодействия и работы молодежи ДНР и РФ.

Макаров подчеркнул тесное сотрудничество «Молодой Республики» с Российским союзом молодежи и добавил, что с подписанием соглашения откроется новая страница для развития молодежной политики ДНР.