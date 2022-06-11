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11 июня, суббота | Последнее обновление — 15:58 | vz.ru
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Пушилин встретился с лидерами Российского союза молодежи и «Молодой Республики»
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин встретился с руководителями молодежных организаций России и ДНР. В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».
На встрече, которая проходила в Донецке, присутствовали председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», член Общественной палаты Российской Федерации Павел Красноруцкий, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров, председатель Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов, говорится на сайте главы ДНР.
«Сегодняшняя встреча не случайна – она стала результатом длительной, целенаправленной и системной работы по развитию связей между молодежью Донецкой народной республики и Российской Федерации. Несмотря на все трудности, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в условиях проведения освободительной операции, мы ни на минуту не прекращали эту работу. Мы понимаем, что будущее формируется уже сегодня. И то, что мы делаем сейчас, формирует то, как мы будем жить завтра. Поэтому мы не имеем права останавливаться на этом пути и не имеем права не обращать внимания на то как, с помощью чего, каким образом развивается наша молодежь», – приводятся слова Пушилина.
По его словам, «мы строим республику, открытую для всего нового, для инноваций и самых передовых технологий. Республику, динамично развивающуюся, наполненную энергией, сильную, амбициозную. Это не просто слова. Это подтверждается рядом действий, которые мы видели за прошедшие восемь лет и которые для нас осязаемы».
Он подчеркнул, что на 2022 год, который был объявлен в ДНР Годом молодежи, были серьезные планы, «но ситуация внесла свои коррективы», а также отметил вовлеченность молодых людей во все процессы жизни страны.
«Многие молодые люди, понимая важность, в том числе с оружием в руках отстаивают интересы Донецкой народной республики», – заявил Пушилин.
Также руководитель республики отметил, что такие направления деятельности Российского союза молодежи, как развитие профессионального, научного и творческого потенциала юношей и девушек – очень актуально и для молодых людей Республики.
«Сегодня Донбасс – это сердце деятельного патриотизма, любви к Русской земле. Молодежь Донецкой народной республики легка на подъем, всегда готова учиться новому, участвовать в интересных программах. Уверен, что сотрудничество молодежи Донбасса и Большой России будет взаимовыгодным и перспективным», – сказал Пушилин.
В свою очередь Красноруцкий подчеркнул символичность проведения встречи накануне Дня России и рассказал о планах взаимодействия и работы молодежи ДНР и РФ.
Макаров подчеркнул тесное сотрудничество «Молодой Республики» с Российским союзом молодежи и добавил, что с подписанием соглашения откроется новая страница для развития молодежной политики ДНР.
В ДНР назвали численность украинской группировки у Славянска
В агломерации вокруг Славянска могут находиться сейчас около 60–70 тыс. украинских военных, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.
«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60–70 точно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что идет продвижение в направлении Славянска.
Славянск – город с населением более 100 тыс. человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
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Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке
Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах. Также около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе, которые «концентрируются возле первой проходной химкомбината».
Накануне сообщалось, что ВСУ блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
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По зданию администрации главы ДНР в Донецке нанесен второй удар
Украинские военные повторно ударили по зданию администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в Донецке, сообщают информационные агентства.
Удары наносятся прицельно по зданию главы администрации ДНР, сообщает РИА «Новости».
Между тем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ провели два обстрела Донецка из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 155 мм.
Украинские военные выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому и Кировскому районам Донецка, а также шесть снарядов калибра 122 мм, передает ТАСС.
Ранее в пятницу по зданию администрации главы ДНР был нанесен первый удар.
Пушилин наградил спасшую танкиста ДНР жительницу Волновахи
Еще до освобождения Волновахи от украинских сил местная жительница Светлана Щербина укрывала танкиста ДНР Евгения Донченко, чей танк был подбит, сообщил глава республики Денис Пушилин, вручив медаль «За отвагу» Щербиной и еще двум жителям ДНР.
Щербина укрывала в своем доме военнослужащего ДНР около двух недель. Как рассказал Пушилин, женщина «приютила и тем самым спасла жизнь танкиста». Позднее Донченко «было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», сообщается на сайте главы ДНР.
«Поступок? Да, поступок! Подвиг? Я считаю, да. Потому что если бы это выявили, то не только Евгению пришлось бы несладко, но, безусловно, и Светлане Васильевне», – заявил Пушилин, добавив, что «поступок – это определение своей позиции в отношении того, что происходит, происходило все эти восемь лет и еще, к сожалению, пока не завершено до конца, но тем не менее с этим со всем разберемся».
Когда Щербину спросили, как она решилась спасти танкиста, женщина ответила: «Вообще не было мыслей. Какие могут быть мысли? Стреляют и стреляют. Ребенок когда бежит – надо помочь. Падает бабушка – надо поднять. Бежит человек – надо помочь, если просит о помощи. Я считаю так».
Также был награжден начальник караула 13-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки МЧС ДНР Даниил Сидоренко, который 8 июня вынес ребенка из горящего дома. Дом загорелся в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Сам Сидоренко заявил, что не считает свой поступок подвигом: «У нас девиз: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Выехал на место, поступило обращение от плачущей матери. Не раздумывая пошел в дом, вынес ребенка и побежал дальше».
Пушилин отметил, что «МЧС на высоте и закрывает достаточно широкий спектр задач, которые перед нами сейчас стоят». Он заявил, что «это ежедневный формат работы, потому что террористы обстреливают города и районы, где нет никаких военных объектов – там просто живут люди, женщины с детьми гуляют на улицах».
Кроме того, медаль получил учащийся мариупольской школы №53 14-летний Арсен Попов, который выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе, а также «помогал в госпитале», «разбирал завалы». Пушилин заявил, что «это вот та позиция – гражданская, личная – не остаться в стороне», и призвал молодого человека не стесняться и рассказывать сверстникам о своих делах, ведь «это, может, будет для кого-то инструкция».
«Что вас объединяет? По сути вы совершили поступки, которые являются очень достойными. Достойными по-человечески, и, безусловно, о них должны знать люди. И здесь еще один момент: они должны быть отмечены со стороны государства», – сказал Пушилин.
Напомним, Волноваху освободили в марте. В мае вице-премьер Марат Хуснуллин посетил город для оценки объема восстановительных работ. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС России «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города.
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Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Мэр Донецка: Обстрел города мог вестись из иностранных орудий
Обстрел Донецка в пятницу мог проводиться из техники, произведенной за границами Украины, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «России 24».
«Есть все основания предполагать, что это она работает», – заявил Кулемзин в ответ на вопрос, действительно ли обстрел Донецка проводился из зарубежной техники, передает РИА «Новости».
Напомним, здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в пятницу обстреляли из снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Удары также были нанесены по Ворошиловскому и Кировскому районам города. О пострадавших не сообщалось.
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В Харьковской области ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Вооруженные силы России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Помимо этого, за прошедшие сутки было поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО в Лисичанске, Подгорном и еще ряде пунктов ЛНР. Также уничтожен ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки ДНР, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВС Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. также удалось сбить 12 беспилотников.
Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.
В ходе боев было уничтожено 300 украинских солдат, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 орудий полевой артиллерии, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.
В ДНР заявили о подготовке к суду над наемником из Южной Кореи
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что сейчас идет подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины.
Сейчас множество наемников воюют на стороне киевского режима, поэтому возможны разбирательства в отношении и других наемников по мере сдачи в плен.
«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой, сказанные в эфире проекта «Соловьев Live».
Позже Никонорова добавила, суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а на его родине, потому что он сбежал.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Силы НМ выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное
Силы Народной милиции выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное в Донецкой народной республике.
«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Самый большой президентский грант поможет детям Донбасса
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«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и государству», – сказала газете ВЗГЛЯД Ольга Демичева, глава организации «Справедливая помощь доктора Лизы». В пятницу стало известно, что эта благотворительная структура получила самую большую сумму по итогам второго конкурса президентских грантов 2022 года.
«Когда в январе, до начала специальной военной операции, мы подавали заявку на грант, в названии нашего проекта «Жить и побеждать» мы имели в виду победу над болезнями детей. Сейчас это название приобрело особое символическое значение. И мы очень хотим, чтобы в Донбассе поскорее наступил мир», – рассказала Ольга Демичева, президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».
Проект «Жить и побеждать: оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР» получил самый большой грант – 36,8 млн рублей по итогам второго конкурса 2022 года. Итоги отбора лучших социальных проектов были оглашены в пятницу на заседании Координационного совета Фонда президентских грантов.
«Благодаря такой поддержке мы чувствуем себя членами большой команды. Мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и и нашему государству. И единым фронтом мы сможем сделать гораздо больше для них», – подчеркнула Демичева.
Собеседница рассказала, что благотворительная организация, созданная доктором Лизой (Елизавета Глинка, врач и общественный деятель, трагически погибшая в 2017 году), помогает детям Донбасса с 2014 года. «С самого начала боевых действий Елизавета Петровна Глинка стала выезжать туда, чтобы оказать максимально возможную помощь раненым детям, детям с тяжелыми заболеваниями, которые в условиях военных действий и гуманитарной катастрофы не могли получать адекватного лечения. Сегодня у нас уже более восьмисот подопечных», – сказала Демичева.
«С самого начала нашего проекта мы тесно взаимодействуем с федеральными медицинскими центрами, с Минздравом России и с другими структурами, которые тоже готовы помогать. Но есть этапы помощи, которые не может государство взять на себя, в частности, оплату билетов и размещения на время проведения лечения, а также обследования, которое необходимо до назначения операции или химиотерапии. Вот эти виды медицинской и социальной помощи взяла на себя наша организация», – пояснила руководитель проекта.
Сотрудники «Справедливой помощи» непрерывно работают в республиках Донбасса, добавила Демичева. «И если бы сейчас так вышло, что мы не получили бы грант, мы бы все равно помогали этим детям. Но, конечно, благодаря поддержке Фонда президентских грантов наши возможности для помощи детям во много раз увеличатся», – добавила она.
Уже 1 июля «Справедливая помощь доктора Лизы» и еще свыше 1,8 тысяч организаций изо всех регионов России получат средства на воплощение своих инициатив. Общая сумма поддержки – 3,8 млрд рублей, плюс около 3 млрд были собраны благодаря софинансированию.
Глава координационного комитета по грантовым конкурсам, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил небывалую активность участников. По его словам, в этом конкурсе был поставлен очередной рекорд по числу поданных заявок – свыше 11 тысяч, при этом значительно улучшилась степень их проработанности.
По словам Кириенко, остается высокой доля НКО, которые впервые получают поддержку из президентского фонда: в этом конкурсе она составила 33%, это 627 организаций. Самыми популярными направлениями в этом сезоне стали «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» и «Сохранение исторической памяти», рассказал первый замглавы администрации президента.
Кириенко также отметил, что в 2022-м исполнилось пять лет с начала работы Фонда президентских грантов. За это время поддержку государства получили более 27 тысяч проектов, предложенных некоммерческими организациями. Собственно на грантовую помощь Фонд выделил в общей сложности 49 млрд рублей, а с учетом софинансирования, которое привлекли сами НКО, поддержка этих проектов составила 90 млрд рублей, приводит ТАСС слова Кириенко.
Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины
В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.
Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.
«Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.
Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.
Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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В результате украинских обстрелов в ДНР погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей стали жертвами обстрелов со стороны украинских войск, еще 21 человек пострадал, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Горловке погибли четыре женщины, еще один мужчина погиб в Макеевка, сообщает СЦКК в Telegram.
Накануне в результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, также погибли и пострадали мирные жители.
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Концерты с участием российских артистов в рамках Дней России на Донбассе состоялись для жителей освобожденных территорий ЛНР
В преддверии Дня России 12 июня в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» состоялись концертные программы с участием звезд российской эстрады в освобожденных Старобельске и Беловодске Луганской народной республики.
«Артисты российской эстрады дали концерт в Старобельске. Свои лучшие песни спели Денис Майданов, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Аглая Шиловская», – сообщается на сайте Луганского информационного центра.
Как отметили в администрации, «по окончании концертной программы Александр Маршал проведал деток в Старобельской районной больнице, от имени российских артистов пожелал скорейшего выздоровления и вручил памятные подарки».
Также российские артисты выступили перед жителями освобожденного от киевских силовиков поселка городского типа Беловодск.
«Перед беловодчанами выступали такие артисты российской эстрады как Анастасия Макеева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Юлия Берсан», – сообщается на сайте инфоцентра.
День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Украинские войска 60 раз обстреляли территории Донецкой народной республики за сутки, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли пять человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Выпустив 522 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 г.р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Накануне в результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, также погибли и пострадали мирные жители.
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