В День России для ВМФ заложат две подлодки, тральщик, корвет и два исследовательских корабля

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11 июня, суббота | Последнее обновление — 15:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Чехии подтвердил гибель присоединившегося к ВС Украины чеха
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В День России для ВМФ заложат две подлодки, тральщик, корвет и два исследовательских корабля
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Церемония массовой закладки дизель-электрических подлодок проекта 677 «Вологда» и «Ярославль», морского тральщика проекта 12 700 «Полярный», корвета проекта 20385 «Разумный», а также научно-исследовательских кораблей проекта 03182р «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков» для Военно-морского флота РФ состоится в День России на судостроительных предприятиях страны, сообщили в Минобороны РФ.
«12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны состоится церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-морского флота РФ. Церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, который в режиме видео-конференц-связи, находясь на предприятии «Адмиралтейские верфи», даст команду на начало работ по их строительству», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что на «Адмиралтейских верфях» в этот день будут заложены дизель-электрические подлодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль», на Средне-Невском судостроительном заводе - морской тральщик проекта 12 700 «Полярный». На Амурском судостроительном заводе будет заложен корвет проекта 20385 «Разумный», а на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького заложат научно-исследовательские корабли проекта 03182р «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков».
Лавров о санкциях Зеленского против Путина: Чем бы дитя ни тешилось
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Санкции Киева против российского лидера Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответа, выразил мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении Путина. Санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении самого Лаврова.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
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Посол Германии: Отношения Москвы и Берлина переживают обвал
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Двусторонние отношения Германии и России с начала спецоперации резко ухудшились, однако страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации, передает РИА «Новости».
«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», – отметил посол.
По мнению Гайера, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».
Кроме того, глава дипмиссии заметил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту. Так, из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.
«Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно», – подчеркнул Гайр.
По словам дипломата, «как географические соседи Россия и Германия во многих отношениях и дальше будут нуждаться друг в друге». «Учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», – добавил он.
При этом Гайр добавил, что «теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» – в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.
Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок.
В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией
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Многие акционеры OMV – крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с Газпромом убыток в 2 млрд евро, – потребовали досконально расследовать деятельность немецкого топ-менеджера и кавалера российского Ордена дружбы Райнера Зеле.
Таково требование многих акционеров OMV. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung – в утверждении его отчета о проделанной за год работе, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
По мнению акционеров, тем, что раньше называлось «укреплением энергетического сотрудничества с Россией», бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV целенаправленно занимался долгие годы. Издание подчеркивает, что этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве.
Отмечается также, что для 61-летнего Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот «неуд» пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.
Как заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман, возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband fur Anleger (IVA), некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. «Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска – она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров», – подчеркнул он, напомнив, однако, о принципе презумпции невиновности.
Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Зеле еще в 2020 году, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, «набиться в друзья к Газпрому». «Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода «Северный поток – 2», спонсорство молодежной команды санкт-петербургского «Зенита», продление договора о поставках газа до 2040 года», – отмечалось в издании.
В сегодняшней ситуации немецкого топ-менеджера упрекают в принципиально неправильной бизнес-стратегии.
«Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе. Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку», – заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт.
Еще в октябре 2021 года Зеле заявлял, что обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны.
Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Госдума России на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования с целью создания единого Фонда пенсионного и социального страхования.
«Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации», – передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что объединение упростит получение социальных выплат, а высвободившиеся административные здания в регионах передадут под нужды медицины. Необходимость объединения связывают с тем, что сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в ПФР, и в ФСС, которые хотят объединить в Социальный фонд. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС.
Певцов, Маршал и Зара выступили на концерте в Луганске в преддверии Дня России
Российские артисты приняли участие в концертной программе «Великие песни великой страны», посвященной Дню России, в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, сообщили СМИ.
Ведущими мероприятия стали заслуженная артистка ЛНР Наталья Недоступ и народный артист России Дмитрий Певцов, который открыл концерт композицией «Песня о далекой Родине», передает «Луганский Информационный Центр».
Известные российские эстрадные и военные песни для луганчан также исполнили заслуженные артисты России Александр Маршал, Зара и другие.
Певцов отметил, что концерт российских звезд в Луганске проводится для поддержки местных жителей.
«Я горд тем, что я выступаю перед вами, что у меня есть возможность поделиться своей любовью, частичкой своего сердца, – сказал он. – Своими глазами мы убедились в том, что Донбасс жив, мы увидели, как Донбасс борется, и мы поняли окончательно, что Донбасс победит. Потому что здесь живет русский дух. Тот самый русский дух, который вел наших предков тысячелетнюю историю. Это сила, которую нельзя сломить. И здесь, в Донбассе, эта сила русского духа жива».
Исполнительница Зара добавила, что российские артисты с радостью приехали в Луганск. «Потому что музыка, песни всегда выручали, спасали, дарили счастливое мгновение в самые трудные, самые тяжелые времена. Мы вами очень гордимся, мы вместе. Низкий вам поклон», – отметила она.
Российская артистка в дуэте с луганской вокалисткой Анастасией Сидяченко исполнили песню «Жди меня». «Эта песня сегодня исполнялась нами, но она была исполнена, мне кажется, от каждой женщины, которая ждет своего сына, своего супруга дома, только бы он вернулся. Мы все ждем и очень гордимся», – добавила Зара.
Вместе с артисткой зрители стоя исполнили песню «Нам нужна одна Победа».
В ходе своего выступления Маршал рассказал, что находится в Луганске не впервые, и выразил надежду на новые встречи со здешней публикой.
«Самое главное – победа будет за нами. Я не просто так надел эту (георгиевскую – прим. ВЗГЛЯД) ленту, которая колет кое-кому глаза. Я буду носить ее до тех пор, пока мы не победим», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что артисты из России выступили с концертами пяти населенных пунктах Донецкой народной республики в рамках фестиваля «Дни России в Донбассе».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Артист Безруков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге
Российский актер драматического театра, кино, телевидения, театральный режиссер, сценарист, певец Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие – участники специальной военной операции на Украине.
Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй. После чего состоялся концерт, во время которого Безруков исполнил патриотические и лирические песенные композиции, а также озвучил несколько стихотворений советского барда Владимира Высоцкого, сообщило Минобороны Российской Федерации.
Кроме того, артист поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении военнослужащих и участие в их последующей реабилитации.
В завершение по сложившейся традиции певец оставил свой автограф на гитаре в числе всех артистов, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале.
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Кравцов анонсировал переход школ Донбасса на российскую систему образования с 1 сентября
Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», – передает ТАСС его слова.
Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, к 1 сентября восстановит пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР.
«В свою очередь, максимально стараемся лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ, постараемся, чтобы они были и по форме, и по содержанию благодаря учителям готовы и к первому сентября», – передает РИА «Новости» его сообщение.
Ранее власти ДНР поддержат решение России о выходе из Болонской системы, на основе которой функционирует двухуровневая модель высшего образования, если оно будет принято.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.
Россия и ДНР договорились об организации волонтерских центров ГТО в Донбассе
Волонтерские центры ГТО появятся на территории ДНР. Соглашение об этом подписали заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
«Думаю, с учетом потребности, при поддержке корпорации мы откроем необходимое количество волонтерских центров. Завтра будет благотворительный вечер Ирины Винер-Усмановой, все деньги пойдут на помощь братским республикам, можно перечислять бесконечно. Без корпорации и иных партнеров было бы трудно», – отметил Байсултанов, сообщает ТАСС.
Министр добавил, что волонтерских центров – столько, сколько необходимо, нет проблем с желающими, есть определенные ограничения, связанные с безопасностью. «Все федерации проявили готовность, мы проложили маршрут. Но одним волонтерским центром все не решишь», – подчеркнул Байсултанов.
«Надеюсь, они [волонтерские центры] будут разрастаться в геометрической прогрессии, а потребность населения есть, – уточнил заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма России Константин Бочарников.
По его словам, спорт нуждается в идеологическом содержании. «Надеюсь, наши инициативы будут услышаны на самом высшем уровне, спорт станет частью жизни», – резюмировал он.
В пятницу глава российского государства Владимир Путин поручил правительству и Госдуме изменить законодательство для совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере массового спорта, а также внести изменения в стратегию развития спорта, направленные на развитие массового спорта.
Ранее в Международный день защиты детей, 1 июня, в Мариуполе состоялся первый футбольный турнир среди школьников города – «Кубок мира».
Уссурийское предприятие первым в России перешло на выпуск препарата внутривенного питания
Завод предприятия ООО «Ист-Фарм» в Уссурийске первым в России готов перейти на выпуск лекарственных препаратов внутривенного питания, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».
Находящийся в Уссурийске завод предприятия ООО «Ист-Фарм», выпускающий инфузионные препараты по международным стандартам, готов перейти на новый уровень выпуска лекарственных препаратов парентерального (внутривенного) питания. Это будет первое и пока единственное в России подобное предприятие, – сообщается в Telegram-канале института.
Также «Боровская бумажная компания» Тюменской области начнет производить чековую ленту, которая сможет заменить импортную, из отечественного сырья.
В Омске компания «Промбит» подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре «Байкал-М». Планируется, что серийное производство будет развернуто к концу года.
Кроме того, ученые химического факультета Томского государственного университета разработали новую технологию синтеза тетраацетилгликолурила – вещества, которое часто используют в качестве основы для стиральных порошков и других моющих средств. Предполагается, что благодаря этой разработке в России можно будет полностью реализовать импортозамещение бытовой химии.
Ранее в ЭИСИ сообщалось, что в Алтайском крае появился новый маслосырзавод с акцентом на импортозамещение, который выпускает 10 тонн готовой продукции в месяц. А на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина начнется строительство самолетов марки «Суперджет NEW».
В России выросло число клинических исследований препаратов
За первые пять месяцев 2022 года число разрешений на клинические исследования для производителей фармкомпаний из Евросоюза и США сократилось на 18,5%, а для российских – выросло почти на 90%. Число таких препаратов будет расти, а выход инновационных лекарств – задерживаться, полагают эксперты.
По итогам января-мая 2022 года Минздрав выдал 365 разрешений на проведение клинических исследований – на 36,2% больше, чем годом ранее, следует из данных профильного реестра. Число выданных российским компаниям разрешений увеличилось на 86,8%, до 213 единиц. Фармпроизводители из Европы и США получили 110 разрешений, что на 18,5% меньше, чем годом ранее, передает «Коммерсант».
Такие международные фармкомпании как Roche, Novartis, Pfizer, MSD, AbbVie, Sanofi из-за спецоперации на Украине еще в марте объявили о приостановке набора участников в проводимые клинические исследования и приостановили запуск новых. Американская BMS, передавшая в июне российский бизнес своему партнеру, прекратила и текущие исследования.
Как отметила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, что последствия этих действий заметны с апреля-мая и тенденция будет усиливаться.
Так, разрешения глобальным компаниям пока продолжают выдаваться, но по заявкам, поданным еще до конца февраля, поскольку процесс их рассмотрения занимает в среднем четыре месяца, добавила она. Часть таких заявок могла не закончиться выданным разрешением из-за вопросов, возникших у экспертных органов, на которые компания, приостановившая работу по новым исследованиям в стране, решила не отвечать, рассказала эксперт.
Кроме того, растет доля проводимых исследований биоэквивалентности (подобия дженерика оригинальному препарату). По итогам января-мая число разрешений на испытания таких препаратов увеличилось на 76%, до 169 единиц, а только за апрель-май – в 2,5 раза, до 87 единиц. Число зарегистрированных исследований новых препаратов или новых показаний известных препаратов выросло на 14%.
Как, в свою очередь, заявил руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный, рост числа заявок российских производителей и исследований биоэквивалентности необходимо замещать иностранные препараты российскими аналогами из-за санкций против РФ. «Многие производители активизировались в этом направлении», – констатирует он.
Главный исследователь сети Umedi Александр Васильев объяснил, что российским компаниям стало проще найти центры для проведения исследований из-за снижения конкуренции. По его словам, раньше местные производители проигрывали в уровне оплаты международным спонсорам.
При этом Ясный прогнозирует, что доля российских дженериков будет расти, а выход новых лекарств на рынок как минимум задержится. Почти все по-настоящему эффективные инновационные препараты разрабатываются в США и Европе.
Для международных фармкомпаний Россия – важный с точки зрения проведения исследований рынок. Из начатых в этом году клинических испытаний статус прекращенных или приостановленных получили три – японской Takeda, американской UroGen и французской Inventiva Pharma.
«Волонтеры-медики» подписали соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Во время торжественной зум-встречи всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» с представителями медицинских вузов Луганской и Донецкой народных республик подписало соглашения о сотрудничестве с Луганским государственным медицинским университетом им. Святителя Луки и Донецким национальным медицинским университетом имени М. Горького.
Соглашение подписали первый проректор университета Татьяна Ряполова и председатель движения Мария Якунчикова. «Цели направлений работы волонтеров-медиков совпадают с нашими взглядами на волонтерство. Наш университет готов к сотрудничеству, и мы надеемся приумножить наши достижения в совместной деятельности», – процитированы на сайте слова Ряполовой.
Также соглашения о сотрудничестве между Луганским государственным медицинским университетом имени Святителя Луки и ВОД «Волонтеры-медики» подписали проректор по научной работе университета Юрий Пустовой и Мария Якунчикова.
«Это сотрудничество даст новый импульс медицинскому добровольчеству в ЛНР. Мы рады быть частью благородной миссии. Наши преподаватели и студенты готовы поделиться добром и теплом своего сердца. Я очень рад сегодня подписать это соглашение от имени нашего университета. Надеемся на динамичную совместную работу», – подчеркнул Пустовой.
Якунчикова, в свою очередь, выразила надежду на то, что сотрудничество будет складываться эффективно и удастся помочь еще большему количеству людей. «У нас есть опыт в медицинском добровольчестве, с которым мы с удовольствием будем делиться. Мы знаем, что у наших коллег в ЛНР и ДНР этого опыта не меньше, и они настроены на слаженную работу. Надеемся, что нашим новым партнерам будет комфортно в нашей семье волонтеров-медиков», – резюмировала она.
Участников движения «Волонтеры-медики» объединяет не только стремление помогать людям, но и теплая, дружественная атмосфера внутри большой команды. Региональные отделения записали видео, в котором поприветствовали новых членов команды и поздравили их со вступлением в CемьюВМ.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 110 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.
Концерты с участием российских артистов в рамках Дней России на Донбассе состоялись для жителей освобожденных территорий ЛНР
В преддверии Дня России 12 июня в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» состоялись концертные программы с участием звезд российской эстрады в освобожденных Старобельске и Беловодске Луганской народной республики.
«Артисты российской эстрады дали концерт в Старобельске. Свои лучшие песни спели Денис Майданов, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Аглая Шиловская», – сообщается на сайте Луганского информационного центра.
Как отметили в администрации, «по окончании концертной программы Александр Маршал проведал деток в Старобельской районной больнице, от имени российских артистов пожелал скорейшего выздоровления и вручил памятные подарки».
Также российские артисты выступили перед жителями освобожденного от киевских силовиков поселка городского типа Беловодск.
«Перед беловодчанами выступали такие артисты российской эстрады как Анастасия Макеева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Юлия Берсан», – сообщается на сайте инфоцентра.
День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Учредительная конференция представительства РВИО состоялась в Донецке
В Донецкой республиканской библиотеке имени Крупской в субботу состоялась онлайн-встреча заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко и представительства РВИО в ДНР во главе с Владимиром Антоновым.
Главным поводом для встречи стала учредительная конференция представительства Российского военно-исторического общества в ДНР, где стороны обсудили результаты проделанной работы и планы на 2022 год, На сайте РВИО.
«Борьба за умы молодых людей является одной из самых приоритетных целей представительства Российского военно-исторического общества в ДНР. На протяжении нескольких лет мы ведем работу с молодежью по противодействию фальшивой истории. В этом направлении планируется возродить систему военно-исторических клубов, кружков организаций высшего образования и создать для них площадку для постоянного взаимодействия», – отметил Антонов.
По словам представителя РВИО в ДНР, на Донбассе всегда была сильная школа по подготовке кадров в исторической сфере.
«Наш край дал много археологов, историков, краеведов. Но после распада СССР начались непростые времена для истории Донбасса: украинское государство непрерывно переписывало историю, заставляло принять новое выдуманное прошлое. Но Донбассу удавалось сопротивляться насаждению фальшивой истории», – рассказал он.
При этом заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко подчеркнул, что сохранение военно-исторического наследия является прочным фундаментом общества.
«Мы видим, как легко можно повернуть сознание людей при помощи лжи и игнорирования исторических фактов. Противостоять такой модели поведения коллективного Запада мы можем только конкретными делами. Нам важно усилить нашу совместную работу по сохранению исторической правды», – отметил он.
В ходе встречи стороны обсудили восстановление мемориала Саур-Могила, одного из главных памятных мест Донецка. Заместитель Председателя РВИО отметил, что спасение мемориала является знаковым проектом Общества в ДНР.
«Официально подписан и утвержден график строительства по всем видам работ. И мы уверены, что к 31 августа текущего года, скульптура Солдата встанет на Саур-Могиле», – добавил Овсиенко.
Кроме того, в ближайших планах – организация в ДНР круглых столов и дискуссионных площадок по недопущению фальсификации и искажению истории Великой Отечественной войны, а также проведение выставок, посвященных выдающимся военным и государственным деятелям, внесшим вклад в победу над фашистской Германией.
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Кабмин одобрил выделение средств на покупку госсимволов в российские школы
Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении средств на покупку товаров, работ и услуг для оснащения образовательных организаций российскими государственными символами, сообщает пресс-служба кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Так, Минпросвещения России выделят средства на финансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при покупке товаров (работ, услуг) для оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения будет способствовать созданию условий для использования государственных символов в воспитательном процессе. Добавляется, что в 2022 году государственными символами РФ планируется оснастить 11 тыс. образовательных организаций в 31 субъекте России.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 1 млрд рублей на закупку в российские школы госсимволов (к ним относятся флаг, герб и гимн страны).
Также глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.
Напомним, с 1 сентября в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.
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