Рогозин допустил существование во Вселенной более развитой жизни, чем Земная

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11 июня, суббота | Последнее обновление — 13:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рогозин допустил существование во Вселенной более развитой жизни, чем Земная
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что относится к сторонникам теории о том, что во Вселенной тысячи факторов могли содействовать возникновению жизни, возможно, более технологически развитой, чем Земная цивилизация.
«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Рогозина, сказанное в эфире телеканала «Россия24».
По словам Рогозина, он знаком со свидетельствами заслуженных летчиков-испытателей СССР, которые в 70-х годах во время полетов сталкивались с необъяснимыми явлениями. Аналогичный опыт, по его словам, есть и у представителей НАСА.
Также гендиректор «Роскосмоса» не исключил, что земная цивилизация является объектом внешнего наблюдения, но доказать мы это пока не можем.
Кроме того, он рассказал, что в России ведутся исследования событий, которые могут казаться появлением пришельцев, но в 99,9% случаев они оказываются атмосферными или иными физическими явлениями.
Германия потребовала от Сербии признать Косово для вступления в ЕС
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Вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.
Свою поездку он начал с территории самопровозглашенного Косово, где встретился с «премьером» Альбином Курти. Шольц отметил, что введением санкций против России правительство показало, что «стоит на нашей стороне в международном сообществе», и перешел к обсуждению темы отношений Белграда и Приштины, передает РИА «Новости».
«Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного – прим. ВЗГЛЯД) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», – приводит слова канцлера Германии Радио и телевидение Косово.
Во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза.
Шольц потребовал от Вучича ввести санкции против России
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Сербию потребовал, чтобы Белград ввел санкции против Москвы, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – цитирует Вучича ТАСС.
Глава сербского государства отметил, что уже объяснял позицию Белграда и о ситуации около Косова, и о традиционных отношениях с Россией. Вучич пояснил, что политики также говорили о предстоящей зиме, и он ознакомил Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми сталкивается Сербия сейчас.
«Олаф Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день, и с которым только столкнемся», – отметил президент.
Также Шольц в пятницу заявил, что вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины.
Захарова дала Киеву совет по мобилизации покинувших Украину женщин
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Украинский генштаб объявил о мобилизации женщин, но «объекты мобилизации» Киеву надо искать за границей, с иронией сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Генштаб ВСУ запускает ряд мобилизационных мероприятий в отношении женщин-граждан Украины. В первую очередь, до 15 июня стартует мобилизация женщин, уже являющихся военнообязанными, а до 31 июня пройдут мероприятия по постановке на воинский учет всех украинок с 18 до 60 лет», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду, что украинские посольства по всему миру доведут информацию до своих граждан за рубежом, и «в украинские загранучреждения выстроится очередь из людей и Porsche Cayenne, на которых объекты мобилизации случайно покинули Родину в трудный для нее час».
Дипломат предположила, что уехавшие из страны «по первому зову» побегут записываться к дипломатам, «расталкивая друг друга локтями».
«Напомню, что посольство Украины постоянно вербует наемников и добровольцев. Вот и мобилизацию своих граждан за границей надо такими же темпами проводить», – заключила она.
Военный моряк оценил перспективы высадки российского десанта в районе Очакова
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«У российских сил появляется возможность проведения десантной операции в районе Очакова, то есть нанесения удара в тыл ВСУ, в обход украинских укреплений, оборудованных восточнее Николаева», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что подконтрольный ВСУ порт Очаков остался без защиты со стороны моря.
Если украинская сторона действительно утратила возможность защищать Очаков со стороны моря, а лежащая напротив города Кинбурнская коса оказалась в руках ВС РФ, то теперь не исключена высадка нашего десанта в районе Очакова, полагает капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Но даже если наши Вооруженные силы не сочтут нужным проводить высадку десанта, сам по себе полный контроль над акваторией Кинбурнской косы резко затрудняет для ВСУ проведение оборонительных мероприятий, например – постановку минных заграждений в море. Впрочем, все что и до этого ставили украинские военные, можно охарактеризовать одним словом – «непрофессионально», – пояснил Климов.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый предположительно в акватории Очакова. На нем видно, как украинский боевой корабль уходит от артобстрела, который ведут по нему с суши. Комментируя ролик, Климов предположил, что акватория между Очаковом и Кирнбурнской косой, вероятно, ранее была все же заминирована украинской стороной. «Думаю, судно могло так быстро двигаться, поскольку у командования была карта расположения мин», – предположил эксперт.
Стоит напомнить, что Очаков очень важен с историко-символической точки зрения, добавил Климов. «В битвах за эти территории отметились великие люди: кроме Суворова, во времена Потемкина и Екатерины Второй там сражался и американский контрадмирал Пол Джонс, находившийся на русской службе, национальный герой и основатель флота США», – рассказал эксперт.
В пятницу источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что украинская морская оборона города Очакова Николаевской области осталась без кораблей. Собеседник уточнил, что к обороне Очакова, стоящего на выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море, было привлечено всего два корабля ВМСУ – малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». По словам источника, «Винница» затоплена. «А по «Юрию Олефиренко» принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», – сказал собеседник.
В итоге Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник. Собеседник добавил, что военно-морская база, которую строили в Очакове при участии представителей стран НАТО, в данный момент закрыта, а ее персонал давно эвакуирован.
Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»
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Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.
Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».
Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР назвали численность украинской группировки у Славянска
В агломерации вокруг Славянска могут находиться сейчас около 60–70 тыс. украинских военных, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.
«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60–70 точно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что идет продвижение в направлении Славянска.
Славянск – город с населением более 100 тыс. человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
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Боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
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Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей, сообщили в силовых структурах.
«На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие – выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
При этом все пути с завода для боевиков отрезаны, отмечается, что сделать это невозможно.
«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», – сообщил источник.
Сейчас в бомбоубежищах «Азота» находится свыше тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан.
Лавров объяснил Западу отличие танго от брейк-данса в политике
Россия готова к диалогу с западными странами, но не видит соответствующего намерения с их стороны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сравнив действия Вашингтона с брейк-дансом.
«Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку», – приводит его слова ТАСС.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о введении комплекса санкций против России, однако ограничения обернулись против стран, которые их ввели. В то время как в Европе назревает рецессия, Россия может зафиксировать рекордный размер положительного сальдо торгового баланса. Кроме того, рекордно выросли нефтегазовые доходы нашей страны, а рубль признали лучшей валютой 2022 года.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему доходы России растут, несмотря на санкции, и как их можно увеличить еще.
Херсонские власти приказали бойцам ВСУ сдаться и сложить оружие
Украинским военнослужащим в Херсонской области следует добровольно сдаться и явиться в военную комендатуру, где сдать оружие и боеприпасы, соответствующий приказ подписал военный комендант региона.
«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Те же, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ВГА Херсонской области».
Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан еще 9 июня.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
Шольц заявил, что санкции против России не снимут после окончания спецоперации
Антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции.
«Санкции, которые мы ввели – а сейчас это шестой пакет рестрикций, – и санкции всех других стран – это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие – изменение ситуации, улучшение обстановки», – цитирует Шольца ТАСС.
Россия должна понять, что «не может диктовать условия мира Украине», она должна вести диалог с Украиной и договориться с ней о соглашении, гарантирующем «территориальную целостность и суверенитет» этой страны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Япония увидела угрозу повторения украинских событий в Азии
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Существует опасение, что в Индо-Тихоокеанском регионе повторится ситуация, которая произошла на Украине, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Киси сказал, что «обеспокоенность, что вторжение, подобное тому, что произошло на Украине, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяется на международном уровне», передает ТАСС.
По его словам, Япония «находится на передовой в деле поддержания международного порядка, основанного на букве закона», и собирается повысить свою обороноспособность. Как заявил Киси, Токио «осознает тот ужасающий факт, что на земле сейчас есть государство, которое пытается в одностороннем порядке при помощи военной мощи изменить статус-кво, угрожая при этом применением ядерного оружия». Он призвал оказывать помощь государствам, которые подверглись нападению, чтобы избежать повторения подобных сценариев.
В пятницу на «полях» конференции в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. После переговоров официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что «министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать», передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украинских боевиков заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке
ВСУ сейчас блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт, сообщил в пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как рассказал Мирошник, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».
«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил посол ЛНР.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
СМИ: В Сербии с валютой и бриллиантами задержали экс-руководителя СБУ Андрея Наумова
На территории Сербии задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.
По данным издания «Страна», генерал пытался перевезти через границу 600 тыс. евро наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Наумов пытался пересечь границу в сопровождении гражданина Германии, которого тоже задержали.
Сейчас мужчины находятся в изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов. Согласно законодательству Сербии, им грозит до 12 лет тюрьмы.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Путин: США должны восстановить инфраструктуру Афганистана
Главные обязательства по восстановлению афганской инфраструктуры, прежде всего, финансовые, должны взять на себя США и их союзники, заявил российский президент Владимир Путин.
«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте», – заявил Путин в после переговоров с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудничество с Туркменистаном и другими партнерами, включая московский формат консультаций Россия – Индия – Иран – США – КНДР – Пакистан по восстановлению Афганистана. Также Москва готова способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам нужно начать выплаты компенсаций пострадавшим странам и народам, в том числе Афганистану.
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