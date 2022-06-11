Рогозин допустил существование во Вселенной более развитой жизни, чем Земная

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что относится к сторонникам теории о том, что во Вселенной тысячи факторов могли содействовать возникновению жизни, возможно, более технологически развитой, чем Земная цивилизация.

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Рогозина, сказанное в эфире телеканала «Россия24».

По словам Рогозина, он знаком со свидетельствами заслуженных летчиков-испытателей СССР, которые в 70-х годах во время полетов сталкивались с необъяснимыми явлениями. Аналогичный опыт, по его словам, есть и у представителей НАСА.

Также гендиректор «Роскосмоса» не исключил, что земная цивилизация является объектом внешнего наблюдения, но доказать мы это пока не можем.

Кроме того, он рассказал, что в России ведутся исследования событий, которые могут казаться появлением пришельцев, но в 99,9% случаев они оказываются атмосферными или иными физическими явлениями.