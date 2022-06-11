Газпром продолжил подавать газ через Украину на ГИС «Суджа»

В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни

Британия и США остро отреагировали на смертный приговор троим наемникам в ДНР и призвали Россию добиться их освобождения. Однако, как напоминают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. При этом у Британии по-прежнему есть шансы спасти наемников.

«Военные преступления, которые осуществляли эти наемники, не попадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения. Не очень понятно, зачем британцы и американцы обращаются к россиянам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Поэтому раз судебный процесс прошел в ДНР, и осуждены они по законам ДНР – то и приговор будет приведен в исполнение в соответствии с нормативной базой Донецкой народной республики», – отметил парламентарий.

«В этой связи обращения США и Британии к России не имеют никакого значения. Для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, они должны признать ДНР и вступить в официальные переговоры по этому поводу с властью в Донецке», – подчеркнул собеседник.

Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Когда украинские суды принимали совершенно ужасные решения в отношении российских солдат, ни Блинкен, ни Трасс не отреагировали на это. Никто не вспоминал о Женевской конвенции или международном праве. А ведь наш военнослужащий не был наемником. Налицо двойные стандарты Запада», – сказал Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

Собеседник предположил, что приведение приговора в исполнение повлечет за собой ряд последствий. «Это станет большим шоком для Запада и, в частности, для самой Британии, где новости о приговоре стали главной темой для местной прессы. Уверен, это вызовет очередной приступ русофобии и может даже довести до разрыва дипломатических отношений с Россией», – рассуждает Корнилов.

«Но Британия, я думаю, все же начнет торг за своих граждан. Лиз Трасс уже заявила, что намерена обратиться к Украине по поводу отмены приговора наемникам. И британцы оказались в очень непростой ситуации. Для того, чтобы вызволить граждан, им придется пойти хотя бы на неформальный контакт с Донецком. А они этого очень сильно не хотят. Так что они попытаются решить вопрос через Киев и, возможно, даже вспомнят о просьбе этих пленных обменять их на Виктора Медведчука. Хотя это сомнительный вариант», – предположил собеседник.

Россия же не будет, да и не должна вмешиваться в эту историю, уверен эксперт. «Речь идет о решении независимого суда суверенного государства, признанного Россией. При этом, конечно, Москва заинтересована в том, чтобы вызволить российских военнопленных, осужденных на Украине. И я уверен, что уже ведется целый ряд дипломатических мероприятий по этому направлению», – заключил Корнилов.

В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.

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Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать. «Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.

Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.

Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном судебном процессе и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.

В свою очередь британские власти намерены задействовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. Об этом сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.

«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – пояснил чиновник.

Что касается самой главы МИД Британии, то Лиз Трасс также сочла приговор «нелегитимным и фиктивным». «Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», – написала министр в Twitter.

Кроме того, как заявил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, Лондон «продолжит работать с украинскими властями, чтобы добиться освобождения всех британских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах и попали в плен». Он также отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет и не должны использоваться в политических целях.

Тем временем в Донецке не считают, что Лондон действительно хоть как-то обеспокоен судьбой британцев. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у него нет ни одного свидетельства того, что «власти Великобритании заботились бы о своих гражданах и были бы обеспокоены их судьбой». «Никаких обращений на данный момент не зафиксировано», – сказал лидер ДНР.

Он также добавил, что высшая мера наказания в отношении иностранных военных воспринимается гражданами республики как «торжество справедливости». «Я не встречал какого-то негативного или даже равнодушного какого-то отношения по тем данным, которые у меня есть. Сейчас по тем мониторингам, которые уже успели провести, люди воспринимают это как торжество справедливости», – уточнил Пушилин.

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