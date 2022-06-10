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Матвиенко назвала условие завершения конфронтации России с Западом
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Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, Россия готова к преодолению нынешней конфронтации, однако это не должно идти вразрез с ее интересами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России «западофобии» нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», – написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном Дню России.
Матвиенко отметила, что россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не внезапный, кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. «И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре», – подчеркнула она.
В пример спикер привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало. «Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад», – подытожила Матвиенко.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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В ДНР озвучили зарплату британских наемников в ВСУ
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Попавшие в плен ДНР британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга, говорится в обвинительном заключении Верховного суда республики.
«В 2016 году Эйден Эслин посредством мониторинга сети Интернет, изучения действующего законодательства Украины узнал о возможности получения материального вознаграждения за участие в боевых действиях на стороне Украины против ДНР под видом прохождения действительной службы по контракту в Вооруженных силах Украины. В связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на участие в военном конфликте против ДНР на стороне Украины в качестве наемника с целью получения материального вознаграждения», – цитирует заключение ТАСС.
Он приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Эслин попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов). За какой срок эти средства выплачивались, в суде не уточнили.
Другой обвиняемый – Шон Пиннер – узнал о возможности воевать на Украине от Эслина. В 2019 году он вступил в ВСУ, попал в 36-ю бригаду морской пехоты по специальности старший стрелок. Получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен.
Третий обвиняемый – марокканец Саадун Брагим. Он также вступил в ВСУ при помощи Эслина. В феврале 2022 года участвовал в боевых действиях против ДНР, пока не попал в плен.
Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Ранее в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
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Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Москвичи выбрали название для площади перед посольством США
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Большинство москвичей проголосовали за то, чтобы безымянная территория в Пресненском районе Москвы около здания посольства США получила название «Площадь Донецкой Народной Республики», следует из сообщения на сайте мэра столицы.
Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Свое мнение высказали 278 684 человека.
«Самое большое количество голосов – 44,69 процента – набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении на сайте мэра.
В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.
«Далее по популярности идет название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%). У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» – 8,33% голосов. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам», – сказано в сообщении.
Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у американского посольства в столице «площадью Защитников Донбасса».
Кремль положительно оценил инициативу депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве «площадью Защитников Донбасса».
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В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
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Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.
По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.
Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.
При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Захарова «на пальцах» объяснила, кто виноват в продовольственном кризисе в мире
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Дипломат обратила внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил в продовольственном кризисе «русские снаряды».
«На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться», – пояснила в деталях Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, слова Борреля, которые тот опубликовал в Twitter, это «чушь».
Представитель ведомства обратила внимание, что от санкций пострадала не только Россия, перебои в поставках и расчетах ведут к глобальному дефициту продукции и способствуют росту цен, а также угрожают продовольственной безопасности.
«Несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», – подчеркнула Захарова.
Москву беспокоит продовольственный кризис, важность продовольственной безопасности также понимают лидеры развивающихся стран – государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом. Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине», – добавила она.
Она предположила, что весь интеллектуальный ресурс Запада «переместился в сторону пропаганды», и на убеждение западного населения в «вине русских» тратится колоссальная энергия.
«А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой. Действительно, зачем решать проблемы с едой, ценами на электроэнергию, собственной инфляцией да и другими вопросами, включая кибербезопасность, безопасность космической деятельности и т. д., если все можно списать на русских?» – заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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Американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу
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Предложенный президентом США Джо Байденом план по спасению американской экономики из-за рекордно высокой инфляции заслуживает самой низшей оценки, выразил мнение сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News.
По мнению политика, именно президент США проявил некомпетентность, слепо доверясь «зеленой» политике в энергетике. «Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить «кол», – передает Прайм слова сенатора.
Баррассо отметил, что Байден достаточно долго не мог найти причину столь серьезных проблем в экономике, хотя они уже сказались на уровне жизни большой части населения. По его мнению, вместо того, чтобы искать конкретные пути решения проблем, Байден продолжает «переводить стрелки» и сыпать ложными обвинениями.
Политик добавил, что хочет задать соответствующие вопросы главе Минфина США Джанет Йеллен, так как президент, опубликовав в последнее время множество статей в средствах массовой информации по этому вопросу, «ровным счетом так ничего и не предложил».
По словам Баррассо, повышение налогов для американцев станет «поистине нелепым шагом», особенно для тех, кому едва хватает денег на еду. При этом помощники Байдена ездят по стране и твердят народу, что «все не так уж плохо», выразил возмущение сенатор.
Кроме того, на вопрос «не мог ли рост цен на энергоресурсы быть вызван попытками властей протолкнуть климатическую повестку», Баррассо ответил утвердительно. «Это они и делают», – подчеркнул конгрессмен.
Тем временем глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в своем Twitter расписал ситуацию с ценами в Штатах, возмутившись тем, что «зарплаты не успевают догнать цены».
«Работающие семьи каждый день чувствуют инфляцию демократов. Стремительно растут цены на продукты. Бензин приближается или уже превысил отметку в пять долларов за литр. Безудержные счета за отопление прошлой зимой и счета за электричество следующей. Бытовая техника, одежда и мебель стали намного дороже. Реальная заработная плата падает, потому что зарплаты не успевают за ценами», – заявил он.
Буквально накануне Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Российский посол рассказал о получении письма с призывом осудить действия Путина
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия российского президента Владимира Путина.
«Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», – передает РИА «Новости» слова Антонова в эфире Первого канала. По его словам, посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента объяснений, «что это значит».
Он также сообщил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», – отметил посол.
Ранее советник Борис Бондарев уволился из постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в знак протеста против специальной военной операции России на Украине.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уволившийся из-за спецоперации России на Украине российский дипломат в ООН Борис Бондарев сейчас, скорее, «против нас».
Москва предупредила о нелегитимности решений Арктического совета без России
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Москва обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без участия России и предупреждает, что решения в таком формате будут лишены легитимности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что решения в рамках Арктического совета без участия России нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.
В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.
В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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Греческий суд запретил конфискацию нефти из Ирана в пользу США
Апелляционный суд Халкиды отменил вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать США часть груза с них, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
«Иск об отмене решения принят судом», – передает РИА «Новости» информацию источника с пометкой, что «теперь вердикт будет трудно отменить».
При этом нет информации о том, собирается ли правительство Греции или США оспорить решение.
Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России.
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Медведев заявил о ненависти к желающим смерти России «ублюдкам и выродкам»
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Люди, желающие для России смерти, – ублюдки и выродки, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – написал он в своем Telegram-канале.
Еще в конце марта Медведев возмутился тем, что Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, добавив, что ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.
«Россия – это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава», – заявил он.
До этого зампред Совбеза сказал, что каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
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Бензин в США подорожал почти до 5 долларов за галлон
Средняя цена на бензин в США снова побила рекорд, достигнув 4,92 доллара за галлон (3,785 литра), сообщает американская ассоциация автомобилистов.
По данным организации, дизель обойдется в среднем в 5,7 доллара за галлон. В штате Калифорния, где цены на бензин самые высокие из всех штатов, за галлон бензина просят 6,37 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, цены на бензин в США около месяца бьют рекорд. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Президент США объясни рост цен следствием конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза.
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Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
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Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.
«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.
Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
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Президент Мексики отказался участвовать в организованном США «Американском саммите»
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на ежедневной пресс-конференции заявил, что не будет участвовать на «Американском саммите» 6–10 июня, так как приглашены не все страны Латинской Америки.
По словам Обрадора, на саммите Мексику будет представлять министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. «Я хотел бы сообщить мексиканскому народу, что я не буду присутствовать на саммите. Я не поеду на саммит, потому что не все страны Америки получили приглашение на саммит. Я считаю, что навязываемая веками экспансионистская политика США должна быть изменена», – передает его послание агентство Анадолу.
При этом президент Мексики добавил, что встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме в июле. «Я хочу поговорить с ним об интеграции всей Америки, включая вопросы инфляции и иммиграции», – отметил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Саммит Америк в Лос-Анджелесе, на котором Белый дом планировал лишить Россию поддержки латиноамериканских стран, начался со скандала. Так, из-за того, что США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, на форум отказались ехать главы Мексики и Боливии. Кроме того, Аргентина также сомневается в своем участии.
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Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.
«Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин.
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В Китае предрекли новые «темные века» из-за санкций Запада против России
Проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и Китая приведет к снижению уровня жизни на Земле и отбросит человечество в «темные века», выразил уверенность обозреватель англоязычного китайского издания Global Times Уильям Джонс.
Как отметил колумнист, Соединенные Штаты хотят обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения в попытке сохранить мировое господство. Подобную стратегию в начале XX века предлагали в Британской империи, передает РИА «Новости».
Согласно этой задумке, Соединенные Штаты, обладающие необходимыми технологиями, поделятся ими только при условии, что остальные страны будут строго соблюдать внешнеполитические установки Вашингтона. Любое государство, которое отклонится от этого курса, подвергнется остракизму и «инновационному апартеиду», уверен автор статьи.
«Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в «темные века». Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», – предупредил обозреватель.
По мнению автора материала, попытки Запада отделиться от России и Китая спровоцируют голод, эпидемии и болезни в государствах Африки и Азии, зависящих от мировой экономической системы. Без сотрудничества с такими крупными игроками идея о глобальном развитии выглядит как химера, подытожил журналист.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
-
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