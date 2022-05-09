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Маск поспорил с Рогозиным о нацистах
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск не согласился с заявлением Дмитрия Рогозина о нацистских формированиях на Украине и поспекулировал о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах».
«Слово «нацист» означает совсем не то, что он (Рогозин – прим. ВЗГЛЯД), похоже, думает», – написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) в ответ на заявление Рогозина, опубликованное накануне.
Позднее Маск добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
Напомним, в воскресенье Рогозин прокомментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Ранее пленный начальник штаба морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков заявил, что спутники Starlink раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
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Путин обратился к жителям Украины
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Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Шольц высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте
Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением.
«Но не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем», – передает ТАСС слова канцлера. По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине. При этом канцлер заявил, что «Украина выстоит».
Ранее лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
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Володин сделал вывод из заявления G7 о намерении «не допустить победы» России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление лидеров стран «Группы семи» о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских Вооруженных сил, – написал Володин в своем Telegram-канале. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Против чего они выступают? – задался вопросом Володин. –
- Демилитаризации;
- Денацификации;
- Внеблокового и безъядерного статуса Украины;
- Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.
Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.
Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», – заключил спикер Госдумы.
Напомним, в воскресенье лидеры G7 в ходе виртуальной встречи заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением, высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте.
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ВКС России уничтожили доставленное на станцию Соль вооружение из США
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», – передает ТАСС слова Конашенкова.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказал он.
Конашенков добавил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.
По словам генерала, ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», установка РСЗО «Смерч» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.
«Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской.
«Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов», – сказал Конашенков.
Он отметил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники», – сказал Конашенков.
В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В «Азове» выступили с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ
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Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко заявил, что командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк пытался покинуть окруженный Мариуполь, взяв с собой людей, танки и боеприпасы, но попал в плен к войскам РФ.
«Можно было бы убежать, как трус, думать только о собственное жизни, но не думать о своем долге, присяге, которую принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который был дан. И он попытался сбежать из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами. Из Мариуполя нельзя прорваться, но, если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь себе продлить», – сказал офицер управления разведки националистического полка «Азов» Илья Самойленко в ходе он-лайн включения из «Азовстали». Видео размещено на YouTube-канале «Громадское ТВ».
Командир полка «Азов» Денис Прокопенко также раскритиковал действия Баранюка, указав, что неизвестно, давал ли ему кто-то приказ на прорыв из вышестоящего руководства.
«Неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто уйти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Также большое количество людей были брошены на произвол судьбы, они просто попали в плен. Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы еще долго могли бы держать оборону на правом берегу, но фланг оказался обнажен», – рассказал Прокопенко.
Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – сказал военный. Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. «Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев отказался помогать блокированным в Мариуполе военным и как он намерен формировать вторую армию с западным вооружением.
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Джонсон призвал дать Киеву оружие, которое позволит «отвоевывать территорию»
Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В ходе разговора с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон призвали весь мир «делать больше» для поддержки Киева и «действовать быстрее». Кроме того, Великобритания считает необходимым усиливать экономическое давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Как следует из заявления G7, президент Украины Владимир Зеленский назвал «конечной целью» Киева «гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем».
Обнародованы чертежи подземных уровней завода «Азовсталь»
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Планы подземных уровней предприятия «Азовсталь» в Мариуполе оказались в распоряжении телеканала «Звезда».
К ним прилагается различная сопроводительная документация. На изображениях можно увидеть уникальные чертежи, на которых показано, как устроена «Азовсталь» изнутри, передает «Звезда».
Кроме того, удалось сфотографировать обложки технической документации, в которой содержится генплан, информация о транспортной системе предприятия, сведения о технологии производства и воздухоснабжении помещений.
Ранее российские военные завершили эвакуацию гражданских с «Азовстали».
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуировали еще 50 человек. Общее число эвакуированных с территории предприятия мирных граждан достигло 176 человек.
Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали с металлургического комбината «Азовсталь» около 500 человек. Позже с предприятия вышла группа мирных граждан из 12 человек, через некоторое время территорию меткомбината «Азовсталь» покинули еще 13 мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Минобороны показало видео уничтожения переправы войск Украины
Минобороны показало видео уничтожения высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины.
На видео показана съемка с беспилотника реки, через которую наведен понтонный мост.
«Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ, наведенной для переброски резерва бронетехники и личного состава», – говорится в описании к ролику, которое Минобороны разместило в своем Telegram-канале с хэштегом #ТочноVцель.
«Объективный контроль велся расчетом беспилотного летательного аппарата», – отметили в ведомстве.
Ранее в воскресенье Минобороны показало, как береговой комплекс «Бастион» поразил наземную цель на Украине ракетой «Оникс».
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Лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине
Лидеры стран «Группы семи» (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине, говорится в их совместном заявлении.
«Группа семи» и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», – передает ТАСС текст коммюнике.
Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили готовность продолжать поддержку Украины.
«Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины», – говорится в заявлении.
Лидеры G7 указали, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, ее «процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах».
В документе указывается, что Украина начала с зарубежными партнерами обсуждение «механизмов безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования».
В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
«Уважаемые частные компании не должны обеспечивать выручкой от своей деятельности российский режим или его дочерние структуры, через которые осуществляется снабжение российской военной машины», – говорится в заявлении.
Ранее страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти.
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Российские блогеры высмеяли Тимошенко на каблуках и в бронежилете в Харьковской области
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Журналисты и блогеры отреагировали на появление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в районе Северная Салатовка на северо-востоке Харькова на каблуках и в бронежилете на фоне боевых действий.
Политик появилась в кадре на каблуках и в бронежилете. Особое внимание Тимошенко уделила образовавшейся на дороге воронке, которую, по ее словам, необходимо засыпать как можно скорее.
«Юлия Тимошенко на каблуках и в бронежилете позирует на фоне разрушений в Харькове. Девочки такие девочки», – написала телеведущая Ольга Скабеева в Telegram.
«Не все клоуны еще засветились на фоне войны. Вот и Тимошенко в бронике и на каблуках решила попозировать на окраинах Харькова», – написал автор Telegram-канала «Небожена».
Тем временем украинские авторы Telegram-канала «Украина 24/7» предположили, что каблуки «нужны для меньшего соприкосновения с землей, чтобы уменьшить риск наступить на мину».
Ранее украинские СМИ распространили фотографию Тимошенко с автоматом в руках у стен киевского МВД.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про желающих записаться в его батальон, пожаловавшись на нехватку оружия.
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Военный эксперт предсказал самоуничтожение националистов с «Азовстали»
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На заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства, поэтому солдаты ВСУ «готовятся к самоуничтожению», заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Недавно была очередная попытка националистов и их сторонников выйти с «Азовстали» на боевые позиции. Она была достаточно результативно воспрепятствована», – приводит слова Насонова телеканал «360».
По его словам, скорее всего, в ближайшее время будут видны результаты работы Вооруженных сил России.
«Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов «Азовстали» кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения.Поэтому я думаю, что в течение объективно ближайшего времени будут какие-то результативные действия. То ли предполагаемая сдача в плен, то ли самоуничтожение – что абсолютно точно нельзя исключать, то ли попытка прорыва», – отметил он.
Также он подчеркнул, что «попытка самоуничтожения» – это вполне вероятный сценарий, по примеру советских фильмов.
«Если они все в наколках, если они до этого очень активно публиковались в соцсетях, где показывали свой послужной список и проявляли поддержку фашиствующим властям, то такой вариант событий очень даже легко представить», – уточнил эксперт.
Кроме того, он заявил, что уничтожение российскими военными командного пункта механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области – крупный успех, поскольку для ВСУ именно бригада является основной оперативной единицей. По его словам, ликвидация подобных пунктов осложняет управление и вносит большую дестабилизацию в действия противника.
Насонов указал, что уничтожение корвета ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы говорит о том, что, вероятно, могли быть возобновлены поставки вооружения для военных кораблей, поэтому до момента их применения произошло воздействие российских средств поражения.
«Действительно, ВСУ терпят поражение на сухопутном театре военных действий и сдвигают активность в сторону побережья и морской акватории. Несколько попыток было активничать в районе острова Змеиный. Именно над морской акваторией были уничтожены и самолеты, и вертолетная группировка. Три из четырех вертолетов были с десантом. То есть они пытались осуществить некий тактический маневр», – отметил эксперт.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское.
Также сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».
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Зеленский назвал цель Киева в противостоянии с Россией
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Целью Киева является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил с территории, которую Украина считает своей, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как следует из заявления G7, Зеленский в ходе видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки» сказал, что «конечной целью Украины является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем», передает РИА «Новости».
Он «поблагодарил членов G7 за поддержку». Зеленский сказал, что Киев «полагается на своих международных партнеров в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей». Украина рассчитывает на их помощь и в «быстром и эффективном восстановлении экономики», «гарантировании экономической и энергетической безопасности» Украины, сказал он.
G7 заявила, что Украине с начала российской спецоперации «выделили и обещали» помощь более чем на 24 млрд долларов «на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную». В ближайшие недели планируется «увеличить коллективную краткосрочную финансовую поддержку», которая должна «помочь Украине закрыть финансовые пробелы и обеспечить базовые услуги народу», а также «поддержать долгосрочные восстановление и реконструкцию».
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
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Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
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Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
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Эксперт объяснил, зачем украинская власть врет блокированным в Мариуполе военным
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«Киев ради своей политической сиюминутной выгоды врет блокированным в Мариуполе военным о якобы «спешащих» им на помощь подразделениях украинской армии», – сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее пленные бойцы ВСУ пожаловались на предательство украинских властей.
«В середине прошлого месяца народная милиция ДНР сообщила о гибели командира 36-й бригады ВСУ Баранюка при попытке прорыва обороны Мариуполя. Думаю, тогда же его и взяли в плен. Для чего об этом сказали только сейчас? Вероятно, чтобы его семья успела эвакуироваться с Украины. Иначе с ней расправились бы боевики «Азова», против которых в России возбуждено несколько уголовных дел», – считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
По словам эксперта, своим враньем о подготовке группы деблокады Мариуполя центральная украинская власть усугубляет положение бойцов, вынуждая их воевать до последнего бойца и держать оборону на «Азовмаше» в ожидании помощи, которая никогда не придет. «Руководство ВСУ делает серьезные ошибки или вовсе ведет себя неадекватно ситуации, жертвуя своими военными ради достижения каких-то пропагандистских малозначительных целей. В данном случае – показать миру и Украину героическое длительное сопротивление на «Азовмаше», – сказал собеседник.
Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – сказал военный. Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. «Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.
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