Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш».

Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».

Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.

Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе.

По его словам, морская пехота вооруженных сил Украины не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе. «У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. Нам пришлось статически занимать оборону, с ходу, и уже по обстоятельствам действовать», – рассказал Кормянков.

Также он заявил, что в морской пехоте Украины служили иностранные наемники. При этом Баранюк заявил, что это были британцы, но вспомнил имя только одного.

«На (мариупольском заводе) «Азовстали» – я не готов сказать, что делали иностранцы. Потому что я там не бывал. А вот у нас иностранцев не было, у нас только в батальоне 1-м отдельном морской пехоты служили два иностранца. Это я знаю про них. Больше иностранцев у нас не было», – заявил Кормянков.

«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет служить законодательно иностранцам в рядах вооруженных сил. Официально заключается контракт, и люди служат... Одно звали Эйден, Эйден как-то… Второго, честно говоря, не помню... у него как двойное имя. А второй… такая небольшая, коротенькая у него фамилия. Оба британцы», – сказал Баранюк.

Также начштаба рассказал, что нацистский батальон «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.

«Они («Азов») просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, – соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы… это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии… Мы можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки и о принятии решений по этой обстановке командиром», – объясняет Кормянков.

Кроме того, он отметил, что если бы они вышли раньше с мариупольского завода «Азовмаш», то удалось бы сохранить больше жизней.

«Мы бы вышли раньше и сохранили бы больше жизней. Это без вариантов. Одна из самых главных задач, которая стояла перед командиром, кроме выполнения оборонных задач, – это было сохранение жизней военнослужащих. Поэтому максимально обдумывались решения, и перед тем, как отдавать какие-то распоряжения, командир в первую очередь ставил жизнь человеческую на анализ и понимал, что та или иная задача – она имеет тот или иной риск для жизней военнослужащих», – добавил он.

Вместе с тем Кормянкова добавил, что спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.

Баранюк заявил, что американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin бесполезен в городских боях, постоянно «что-то мешает».

«Да, были у нас Javelin, были… Как я уже говорил, Javelin себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало, и так далее…», – пожаловался он.

«Были другого типа гранатометы. Скажем так, в незначительном количестве, на уровне наших РПГ-18, РПГ-22, вот такого же плана. Ручная противотанковая граната... Ну, подобная немецкая была, я же говорю, уровня РПГ-22, ручная противотанковая граната», – добавил Баранюк.

По его словам, были и другие гранатометы, которые использовали чаще, чем Javelin, но и у них были свои недостатки: на холоде разряжалась батарея, в результате невозможно было осуществить пуск.

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