Житель Украины рассказал о пытках и угрозе убийством от ВСУ из-за флага России

Житель Новоалександровки в Днепропетровской области Украины Александр Катрич заявил, что украинские военные пытали его и намеревались расстрелять из-за найденного флага России в магазине его супруги.

«По голове ударили, затянули во двор, поставили на колени. Один по ребрам начал коленом бить, второй по голове, по вискам. Потом взял автомат, приставил к голове, затвор щелкнул, я закрыл глаза, он мне как влупил и опять к голове, говорит: «Я тебя убью». Потом сказал: «Вяжите ему глаза и рот, сейчас пальцы будем резать ему», – рассказал Катрич РИА «Новости».

Он добавил, что украинским военным неожиданно позвонили, после чего они уехали, предварительно бросив потерпевшего в подвал. Катрич был уверен, что его были готовы убить.

Мужчина смог выбраться из подвала и добраться до российских военных, которые оказали ему помощь.

«Украинские солдаты били, переломали ребра, отбивали почки... К солдатам ВСУ обращаюсь. Не воюйте, пожалуйста, с мирными жителями, хотите воевать – воюйте с военными. Мирные жители вам ничего плохого не сделали, наоборот, каждый из дома им поесть выносил», – заключил пострадавший.

В конце апреля СК сообщал, что офицеру ВСУ, который изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее мужа, предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.

После этого следователи проверили показания свидетелей по делу подозреваемого. В ходе следствия выяснилось, что пару задержали из-за велосипеда и пачки сигарет из ДНР. В субботу подозреваемый сознался в преступлении.