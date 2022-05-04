СК проверил показания военнопленных по делу об убийстве мариупольца

Следователи проверили показания свидетелей по делу подозреваемого в убийстве жителя Мариуполя и изнасиловании его жены украинского офицера, в ходе следствия выяснилось, что пару задержали из-за велосипеда и пачки сигарет из ДНР.

В начале апреля украинские морпехи задержали рядом с заводом имени Ильича в Мариуполе мужчину и женщину на велосипеде и посадили их в подвал, передает ТАСС.

Согласно показаниям, туда пришел старший лейтенант, он пригрозил оружием и изнасиловал женщину, а пытавшегося защитить мужа убил. Офицер, по словам пленных, злоупотреблял наркотиками, а после этого инцидента его избили сослуживцы. Они даже предлагали убить его.

Сейчас военные следователи СКР провели проверку показаний на месте убийства, тело погибшего пока не найдено.

В конце апреля СК сообщал, что офицеру ВСУ, который изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее мужа, предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.

Согласно этим данным, украинские военные задержали проезжавших мимо блокпоста на велосипеде мужа и жену в Мариуполе. Их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, «угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», а затем застрелил мужчину.