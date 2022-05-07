Трамп заявил о возможности гибели миллионов людей из-за политики США

Из-за некомпетентности действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной могут погибнуть миллионы людей, это время «является самым опасным в истории США», заявил 45-й американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания.

По мнению Трампа, власти США «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать ситуацию. «Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», – приводит слова Трампа ТАСС.

Подобная некомпетентность действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной, по словам 45-й американского президента, может привести к миллионам жертв на Украине. «Миллионы людей могут погибнуть, а все из-за того, что мы совершенно не понимаем, что творим», – заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, настоящее время «является самым опасным в истории США» из-за «невероятной мощи вооружений».

Трамп также отметил, что Байдену и его администрации следует не хвастаться тем, что они делают для Киева, а приложить все усилия для достижения мирного соглашения. «Они все хвастаются. Пусть Украине достанутся все почести, но из этого надо выбираться, нужно заключить сделку», – сказал он.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели флагмана ЧФ России – российского ракетного крейсера «Москва». Об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем бывший командующий ЧФ ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».

В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.

Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

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