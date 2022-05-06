Генпрокуратура признала нежелательной в России украинскую НПО «Крымская правозащитная группа»

Politico назвала «продавших душу России» немцев

Спецоперация России на Украине заставила немецкий истеблишмент сомневаться в себе и спровоцировала череду взаимных обвинений, пишет европейская редакция Politico.

«Германия не продала душу России в одночасье. Это был процесс, который занял годы, к моменту его завершения вся страна стала причастной к этому», – цитирует газету Regnum.

Далее приводится список немецких политиков, которые больше всего виноваты «в ошибочном подходе Германии к России и ее лидеру».

Возглавила список экс-канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению издания, ни один немец не несет большей ответственности за кризис на Украине, чем Меркель, ведь она была уверена, что «взаимодействие с Россией – это путь к миру».

Газета также включила в список президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, выступавшего за сотрудничество с Москвой в сфере энергетики.

Еще одна строчка досталась экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за «вечную верность» Путину.

Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.