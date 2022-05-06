На ставропольском заводе решили выпускать компьютерное оборудование

Строительство завода по производству компьютерного оборудования завершится в Ставропольском крае в июне 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. Завод сможет выпускать до 300 тыс. мониторов и 150 тыс. моноблоков в год. Также планируется выпуск клавиатур, компьютерных мышей и корпусов для системных блоков.

«Проект реализуется за счет частных и заемных средств. Строительство завода стоимостью более 600 млн рублей началось в октябре 2021 года. Благодаря высоким темпам реализации, ввод его в эксплуатацию ожидается в июне 2022-го. Уже на первом этапе работы здесь планируется выпуск широкой линейки высокотехнологичной продукции. Основной упор будет делаться на производство моноблоков и мониторов», – говорится в сообщении на сайте губернатора.

Уточняется, что объем выпускаемой продукции со временем будет увеличиваться. «Максимальный объем производства – до 300 тыс. мониторов и 150 тыс. моноблоков в год. В числе прочего, под брендом «Бештау Электроникс» планируется выпуск клавиатур, компьютерных мышей и корпусов для системных блоков», – сказано в релизе.

По данным властей, инвесторы высказали намерения о строительстве на территории края дополнительных заводов, каждый из которых будет производить определенный тип продукции с максимальным уровнем локализации.

Губернатор края Владимир Владимиров поручил министерству энергетики, промышленности и связи края оказать всю необходимую помощь при создании новых мощностей производства, в том числе в подготовке специалистов для работы на специализированном оборудовании.

«Это предприятие завтрашнего дня. Есть ряд задач, которые мы совместно должны решить для развития этого и других подобных производств, – помочь с подбором участков, инфраструктурой. Обязательно оказать содействие в подготовке кадров, при необходимости перестроив свою систему образования. Сегодня мы видим, что Ставрополье делает много не только в импортозамещении продукции сельского хозяйства. Край один из крупных производителей радиоэлектроники, нефтехимии, продукции промышленных отраслей. И эту тенденцию мы будем закреплять», – подчеркнул Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.