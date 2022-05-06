Юрист предостерег от уловки мошенников в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы мошенники часто пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций, собирающих пожертвования для помощи ветеранам, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт советует придерживаться определенных правил.

«Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом – жертвователем. Он заключается в простой письменной форме, которая позволит достоверно установить, что волеизъявление идет от жертвователя», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

Специалист призвал тщательно проверять информацию о людях, которые предлагают принять участие в помощи ветеранам.

«То тут, то там появляются люди, которые собирают на исполнение заветной мечты ветеранов. Остаться равнодушным к такой благой цели просто невозможно. Однако на деле оказывается, что опыта работы в сфере благотворительности у организаторов таких сборов нет, как и организационно-правовой формы деятельности, нет сайта с рассказом о своей деятельности и именами жертвователей и ветеранов», – предостерег юрист.

Как также подчеркнул Соловьев, сбор пожертвований физическим лицом на свою банковскую карту – это первый и самый главный аргумент в пользу того, что собранные средства до адресата не дойдут.

Ранее племянник Иосифа Сталина и ветеран Великой Отечественной Леонид Аллилуев раз стал жертвой мошенников.