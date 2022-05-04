Девелоперы пообещали сохранить качество новостроек при импортозамещении

Процесс импортозамещения не должен сказаться на качестве и ценах российских новостроек, заявили опрошенные девелоперы из разных регионов России.

«Когда мы говорим о поиске аналогов, мы в первую очередь имеем в виду качественные характеристики, соответствующие тем, что были заявлены. Сейчас, в процессе перераспределения логистических цепочек, по отдельным группам товаров могут возникать локальные дефициты, и это сказывается на цене материалов «в моменте». Однако по целому ряду наименований цены удалось сохранить на прежнем уровне», – зявил ТАСС директор по закупкам группы компаний «А101» Георгий Криницын (Новая Москва).

Импортные материалы и оборудование составляют 10-20% затрат на строительство в зависимости от класса здания, рассказали в пресс-службе девелоперской компании «Брусника», которая реализует проекты в Подмосковье, Свердловской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Омской областях, а также в ХМАО. «Мы всегда ориентировались на использование в производстве продукции мировых лидеров, но, будем честны, большинство ввозимых позиций могут быть заменены без ухудшения качества», – сказали в компании.

Пока девелоперы не столкнулись с дефицитом или отсутствием стройматериалов, сообщил коммерческий директор группы компаний «Страна девелопмент» Александр Гуторов (Тюмень, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург). По его словам, базовые отделочные и стройматериалы (краски, шпаклевочные материалы, штукатурка, обои, ламинат) производятся внутри страны, для всех иностранных базовых материалов можно найти аналоги.

До 95% товаров и комплектующих в строительстве производятся в России, уточнил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин (Московский регион). «Сегодня нам необходим полный промышленно-строительный суверенитет и переход к индустриализации строительного процесса, когда элементы зданий изготавливаются в заводских условиях, что позволяет сократить сроки и число рабочих на стройке, а также повысить качество объектов. Все необходимые для этого технологии у нас есть, и мы готовы предложить их рынку», – сказал он.

Поиск аналогов для эксклюзивных дизайнерских решений (специфических декоративных материалов, деталей, освещения) может быть затруднительным, однако материалы для более стандартной отделки производятся как внутри страны, так и в других странах – таких как Иран и Китай, рассказал Гуторов.

Так, «А101» активно контрактует производителей из дружественных стран. «Например, мы уже подобрали и начинаем поставки насосных станций, труб и фитингов для отопления, произведенных в Китае. Другой пример – санфаянс, в ряде проектов он поставлялся из Германии, но мы нашли достойную альтернативу в Турции», – сообщил Криницын. Кроме того, по его словам, сейчас российские производители ряда материалов и оборудования, для которых сырьевая составляющая и компоненты поставлялись из Европы, пробуют применять китайские и турецкие компоненты.

Отечественная продукция далеко не всегда стоит дешевле зарубежной, высказали мнение девелоперы. Например, в компании «Брусника» рассказали, что один из европейских производителей труб отопления запросил в феврале за 19 тыс. погонных метров 4,2 млн рублей (столько необходимо для среднего восьмиэтажного дома, ранее аналогичный объем стоил в районе 2,6-2,7 млн рублей). Компания начала искать российский аналог и получила предложение на 5 млн, потому что труба «наша», а сырье – нет.

«Другой пример – радиаторы. Несмотря на то, что производство европейских брендов локализовано в России, цены на продукцию выросли за март на 20-45%. Здесь мы решили не искать аналоги, а пойти по пути повышения энергоэффективности проектов – применения специального напыления на окнах, керамических блоков. Эти технологии позволяют сохранять тепло и, соответственно, снижают требования к системе отопления, и в перспективе позволят закупать меньше радиаторов», – рассказали в пресс-службе.

Важно стимулировать развитие промышленного комплекса, обеспечить условия для малого и среднего бизнеса, который займется производством отделочных материалов, сухих смесей и многого другого, убежден Добашин.

«У нас не производятся, например, высотные скоростные лифты, однако девелоперы активно ищут новых поставщиков. Разумеется, нас ждет подорожание, но даже оно скорее сезонное. Многие компании, в том числе инжиниринговые, хотят вернуться к прежнему режиму работы, ставят приемлемые сроки. Скорее всего, уже через месяц все критические моменты нивелируются», – прогнозирует Гуторов.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что в строительстве стандартного жилья в России уровень импортозамещения поднялся выше 90%, по его словам, с заменой импортных строительных материалов не возникает проблем.