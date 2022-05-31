Под Макеевкой в ДНР загорелся газопровод из-за обстрелов ВСУ

Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины

Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украинский народ стал заложником представителей нациствующей верхушки Украины, которая через свои органы гестапо – СБУ – держит население в страхе. Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью на Украине был воссоздан аналог Третьего рейха», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Стремоусов отметил, что Зеленский делает популистские заявления, которые вкладывают ему в уста западные кураторы. «Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме», – добавил он.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о попытках украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Военные Украины пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», – передает слова Стремоусова РИА «Новости».

Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации, «около 70 человек убитыми находятся на поле боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам Стремоусова, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой».

Ранее Херсонская область закрыла границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей. «Сейчас проезд в целях безопасности перекрыт. После последних обстрелов с украинской стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Так что там очень небезопасно», – заявил Стремоусов РИА «Новости».

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

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