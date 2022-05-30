Киев решил передать Нафтогазу 140 российских автозаправок

Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что порядка 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам, передаются госкомпании для создания государственной сети автозаправок.

«Сейчас около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, в процессе передачи «Нафтогазу», – передает РИА «Новости» слова Рябчина в эфире «Украины 24». О заправках каких именно российских компаний идет речь, он не уточнил. По словам Рябчина, юридический процесс займет некоторое время, но уже летом вопрос будет решен окончательно.

Рябчин пояснил, что Владимир Зеленский поставил «Нафтогазу» задачу создать государственную сеть автомобильных заправок из-за недобросовестной конкуренции на рынке, которая привела к необоснованному росту цен на топливо. По его данным, существующие операторы топливного рынка также не справлялись с решением возникших проблем с логистикой топлива после того, как стал невозможен импорт из Белоруссии и России, а собственная нефтеперабатывающая отрасль Украины была уничтожена.

Рябчин отметил, что, несмотря на то, что власти страны пошли навстречу украинским топливным операторам и отменили госрегулирование цен на бензин, дизель и автогаз, многочасовые очереди на заправках никуда не делись, а цены выросли.

Ранее директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что ставка правительства Украины на жесткое регулирование цен на топливо провалилась.

Экономист Иван Лизан в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что Зеленский «ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом».