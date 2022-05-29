ЕС призвали не «занижать стандарты» ради Украины

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29 мая, воскресенье | Последнее обновление — 01:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
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Если в 2020-21 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий – от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЕС призвали не «занижать стандарты» ради Украины
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В американской прессе объяснили, почему ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз на особых условиях не отвечает интересам самого ЕС.
American Conservative указывает, что «специальной процедуры», о которой просит Киев, не существует, а Украина уже «движется ускоренными темпами». Подчеркивается, что «за считанные недели» Украина «выполнила первые шаги», которые «обычно занимают многие месяцы или даже годы». American Conservative считает, что такая политика «не спасет саму Украину и не послужит интересам Европейского союза». Указывается, что «принятие особых законов» специально для Киева «чуждо европейскому праву» и потребует согласия всех стран ЕС.
Издание призвало «придерживаться устоявшегося и опробованного процесса и условий», а не «занижать стандарты» и не игнорировать «критерий верховенства закона». «Произвольный и гибкий процесс применения договорных норм, практика «оправданной гибкости» – все это подаст плохой пример. Смысл закона – не служить произвольных политическим целям, а придерживаться правил», – приводит ТАСС текст статьи.
American Conservative считает, что ЕС не должен руководствоваться только гуманитарными соображениями, нужно учитывать экономические и политические интересы, ведь «ЕС – это не благотворительная организация», а «экономический центр силы с глобальными амбициями».
Хотя, как пишет издание, Украина разделяет общие ценности с Западом, ее стремительный процесс вступления в ЕС вызывает беспокойство как в ЕС, так и в США. Вступление Украины в ЕС изменит в нем баланс сил «при голосовании в Совете ЕС», повлияет «на количество членов Европейского парламента».
American Conservative предлагает вместо этого «укрепить программу «Восточное партнерство» и соглашение ЕС и Украины об ассоциации, а также предоставить Украине статус кандидата», что «послужит стратегическим целям и не перевернет всю систему».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал мнение Макрона. Премьер Нидерландов Марк Рютте также выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Тем временем ританский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
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Бой российских десантников с ВСУ сняли на видео
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Минобороны показало видеозапись боя подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками, в ролике ВСУ попытались отбить свой потерянный опорный пункт.
В ролике запечатлено, как десантники ведут огонь из занятой позиции украинской траншеи по отступившим в лес украинским военным из стрелкового оружия, передает РИА «Новости».
Огонь велся в том числе из снайперских винтовок, пулеметов и гранатометов.
В ходе наступления десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление опорного пункта ВСУ, находящегося на высоте, и вынудили их оставить позиции. Украинские военные попытались пойти в контратаку при поддержке бронетехники.
«Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения. В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ», – заключило Минобороны.
Ранее Минобороны показывало пуски крылатых ракет «Калибр» по украинским военным целям с фрегата Черноморского флота.
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Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам
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Есть риск, что Украина разместит американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS вблизи российских границ и получит возможность наносить удары по российским городам, в этом случае Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. (…) Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале.
«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. (…) Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – заявил дипломат.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила поставку Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины», а также систем на колесных шасси HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвали к освобождению украинских военнопленных, которые вышли с завода «Азовсталь», сообщило France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих», – передает ТАСС со ссылкой на FP. Уточняется, что речь идет о сдавшихся в плен украинских силовиках, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь» с 21 апреля.
Ранее сообщалось, что Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским, а также настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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ВС России применили на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему
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Российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», сообщил источник в силовых структурах.
«Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении», – приводит слова источника ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы РФ в спецоперации на Украине «обкатывают» многие военные новинки.
В сентябре минувшего года в Ростехе сообщали о начале серийного производства ТОС-2 «Тосочка». В сентябре 2021 года американские СМИ писали, что новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня.
ТОС-2 «Тосочка» – «наследница» тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своей предшественницы она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что специальная военная операция стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения: поступали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57 и других образцов.
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Кадыров предсказал Польше исчезновение
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Польша появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, она станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сколько бы ни трубили украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная... Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что история повторяется, а цель президента России Владимира Путина не допустить этого.
«Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО – благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени», – добавил глава Чечни.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей и тогда государственности Украины грозит полное уничтожение.
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Путин в беседе с Шольцем и Макроном поднял вопрос о накачке Украины оружием
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в ходе беседы заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», – отмечается в сообщении.
Также политики отдельно поговорили о «находящемся в замороженном состоянии по вине Киева» переговорном процессе. Путин подтвердил открытость российской стороны к продолжению диалога.
Рассмотрена и ситуация в сфере продовольственной безопасности в мире. Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», – говорится в тексте.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
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В Красном Лимане захвачен комплекс спутникового интернета Starlink
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Российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Крутейший трофей группировки «О» в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального назначения и разведчики 21 мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска – комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались здесь ВСУ», – написал Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.
Он пояснил, что через подобные станции проводили пресс-конференции с «Азовстали» боевики националистического батальона «Азов», также с помощью него они публиковали видеозаписи.
«Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», – заключил военкор.
Ранее американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил российских хакеров в активизации предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink. При этом он не привел никаких доказательств.
В начале мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин комментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин отмечал, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Starlink в последнее время фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.
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Подсчитаны мировые запасы пшеницы
Запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель, заявила специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон».
«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам «Совэкона», прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022–2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007–2008 году», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Сложности связаны с тем, что малые и средние компании, вывозящие российское зерно и не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, стали отрезаны от мирового рынка, указал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
До 1 июля, по предварительным данным, на мировой рынок не будет поставлено порядка 2-3 млн тонн российского зерна.
«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», – подчеркнул Зернин.
Чтобы поправить ситуацию, необходимы срочные меры со стороны ООН, заявил эксперт. Нужно способствовать снятию барьеров на пути российской сельхозпродукции, чтобы та могла попадать нуждающимся странам.
«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», – заключил Зернин.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.
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Администрация Байдена одобрила поставку американских РСЗО Украине
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Администрация Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине, сообщили источники The New York Times. Белый дом намерен объявить о новом пакете помощи Киеву на следующей неделе, сообщили источники The Wall Street Journal.
Планируемые к отправке РСЗО, по словам источников, способны бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины». Помимо этого, в новый пакет помощи также включат системы HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет, но сами эти машины передвигаются на колесных шасси, передает РИА «Новости».
Источники издания не смогли сказать, сколько единиц техники планируют поставить США Украине. Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают, что потребуется хотя бы одна неделя, чтобы обучить украинских военнослужащих использованию новых типов вооружений.
Ранее на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости
Единство Русской и канонической Украинской православных церквей (РПЦ и УПЦ) остается, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Вчерашними решениями Украинская православная церковь еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях», – цитирует Илариона РИА «Новости».
Он добавил, что единство церквей сохраняется, и РПЦ намерена продолжать укреплять единство с УПЦ.
В пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет объявление УПЦ независимой в разгар боевых действий на Украине.
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Зеленский потребовал от премьера Нидерландов ясности о шансах Украины на вступление в ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
В интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) Зеленский рассказал, что в четверг он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
«Я сказал ему откровенно: «если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского из интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS).
По словам украинского президента, он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте и потребовал ясности по поводу шансов страны вступить в ЕС. По мнению Зеленского, Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
«Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС», – заявил президент Украины.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была «очень далека» от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Между тем, британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Джонсон создает альянс врагов России.
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в ЛНР освобожден, находится под полным контролем войск России и республики.
«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает.
Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее – за три часа», – заявил глава Чеченской республики в своем Telegram-канале.
Ранее в ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке.
В пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.
В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, разговор длился 90 минут, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, канцлер и французский лидер во время разговора настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
«Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на слова Хебештрайта.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.
В апреле президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
На Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине
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Поставки западного оружия на Украину рискуют привести к глобальному конфликту в случае нанесения Россией ударов по линиям снабжения в Польше на территории НАТО, заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.
Мелвин выразил мнение, что Россия наращивает усилия для срыва поставок военной техники на Украину. По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».
«Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт», – высказался Мелвин в беседе с изданием Daily Express. «Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», – выразил мнение политолог.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Массовое захоронение украинских морпехов обнаружили в парке Мариуполя
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Более 50 тел украинских военнослужащих, большинство из которых морские пехотинцы, обнаружены в парке Мариуполя в массовом захоронении рядом со стадионом «Металлург», сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Калашников.
«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. В этих списках 52 человека. Практически на всех телах в нескольких местах в карманы вложены записки с данными погибшего, как из таблицы», – цитирует ТАСС Калашникова.
Сообщается, что тела сложены друг на друга в траншее шириной полтора метра и длинной около 50 метров. В настоящее время извлечено 14 тел, специалисты продолжают их осмотр и подъем.
Значительная часть тел из массового захоронения принадлежит украинским морпехам. «В списки, обнаруженные при извлечении тел, внесен один подполковник, один майор, два лейтенанта. Все остальные рядовые, особенно много матросов, видимо, морпехи», – добавил Калашников.
Также он сообщил, что практически все тела имеют следы огнестрельных и осколочных ранений, есть сочетанные травмы тела, которые, возможно, связаны с обрушением конструкций. У многих погибших имеются следы оказания медицинской помощи.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что в черте города на старом кладбище обнаружено массовое стихийное захоронение. Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как «Азов*»( против организации возбуждено уголовное дело).
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