Рогозин рассказал о соглашении России и Китая по созданию лунной станции

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28 мая, суббота | Последнее обновление — 12:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об освобождении Красного Лимана
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
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Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рогозин рассказал о соглашении России и Китая по созданию лунной станции
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Российско-китайское межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции почти готово к подписанию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», – сказал глава госкорпорации в эфире «России-24», передает ТАСС.
Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов.
Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.
Украина потребовала от Германии остановить транзит газа по «Северному потоку – 1»
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Руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» обратилось в Министерство экономики Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток – 1», сообщил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Макогон отметил, что оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки «Северного потока – 1», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Руководитель оператора ГТС выразил уверенность, что «этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу». Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, «поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы мы обратились к Германии с таким требованием».
Напомним, что 11 мая Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Первой пострадала Германия. Объем российского газа немецким потребителям через Украину упал на 25% в сутки. Берлин вынужден был экстренно запросить увеличение поставок газа за счет резервов Норвегии и Нидерландов.
Украина 10 мая объяснила свое решение некими форс-мажорными обстоятельствами, что удивило Газпром. В российской компании уверили, что украинские сотрудники спокойно работали на ГИС «Сохрановка». Лишь спустя сутки – к вечеру 11 мая – украинская сторона соизволила разъяснить конкретней причину своего поступка.
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Стало известно о закрытии неба Китая для российских Boeing и Airbus
Китайские власти решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в других юрисдикциях, сообщили источники.
Запрет обоснован тем, что авиавласти КНР в мае просили все авиакомпании актуализировать электронные досье, это стандартная процедура, но в нее внесли корректировки, сказал собеседник РБК.
Российские авиаперевозчики, летающие в Китай, обновили данные, но власти КНР запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов российские перевозчики дать не смогли, и из-за этого для таких самолетов компаний закрыли небо.
В начале апреля Минтранс России заявлял, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты за рубеж на 193 самолетах.
Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам
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Есть риск, что Украина разместит американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS вблизи российских границ и получит возможность наносить удары по российским городам, в этом случае Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. (…) Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале.
«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. (…) Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – заявил дипломат.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила поставку Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины», а также систем на колесных шасси HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Байден назвал КНДР страной коллективного Запада, которая ввела санкции против России
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Президент США Джо Байден причислил КНДР к списку стран коллективного Запада, решивших ввести ограничения против России, оговорку политик допустил во время выступления перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.
«<...> Думал ли кто, когда я призвал к введению санкций в отношении России, что в дополнение к НАТО Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – прим. ВЗГЛЯД) встанут и поддержат эти санкции?» – спросил Байден у офицеров ВМС и Корпуса морской пехоты США, передает ТАСС.
Байден заявил, что морские пехотинцы будут защищать международные правила игры, гарантировать будущее регионов Индийского и Тихого океанов, обеспечивать свободу судоходства в Южно-Китайском море и за пределами, а это является «краеугольным камнем глобальной экономики и глобальной стабильности».
«И вы поможете объединять наших союзников в Европе с нашими союзниками в регионах Индийского и Тихого океанов», – Байден.
Ранее американский лидер перепутал фамилию президента Южной Кореи. Напомним, Байден ранее допускал ошибки во время выступлений. Так, он оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а также перепутал, какая из стран угрожала Украине.
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Захарова предложила США внести Киссинджера в санкционный список «за наличие интеллекта»
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Внесение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в список украинского сайта «Миротворец» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное», – написала она в своем Telegram.
Захарова предложила «не мучиться над формулировкой» и использовать «одну короткую фразу – «за наличие интеллекта».
Примечательно, что Генри Киссинджера внесли в базу сайта «Миротворец» как якобы «соучастника преступлений против Украины» 24 мая, как раз накануне его дня рождения. Сегодня, 27 мая, Киссинджеру исполнилось 99 лет.
Напомним, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец».
Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их «изменниками родины».
Ветеран дипломатии вспомнил о роли Познера в советской пропаганде
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В советское время дипломатам не требовалось громко включать военные песни в посольстве, как это произошло в столице Эстонии. Мощная пропаганда велась иными методами, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Российское посольство в Таллине в ответ на регулярные пикеты возле здания посольства, которые проводят жители Эстонии, включили на полную громкость военные песни советского времени. Такие действия Внутреннее объединение эстонской партии «Отечество» Rahvuslased («Националисты») посчитало противозаконным и подало жалобу.
«Песни в советское время не припомню, чтобы включали. Но раньше, помимо радиопередач, существовало советское информационное агентство печати «Новости». Там выпускалось огромное количество литературы по самым разным вопросам: и позиция Советского Союза по регулированию на Ближнем Востоке, по разоружению и так далее. Были такие красочные брошюры, которые находились всегда во всех посольствах», – говорит Орджоникидзе.
Он рассказывает, что поскольку посольство СССР в западных и развивающихся странах регулярно навещало достаточно большое количество людей, никаких иных демонстраций не требовалось. Брошюры о стране раздавались в посольствах всем желающим абсолютно бесплатно. Также дипломаты проводили с гостями посольства беседы.
«На пропаганду внешнеполитической позиции Советского Союза выделялись огромные деньги. Причем раздача материала входила в обязанности дипломатов. Еще при посольствах были представители Академии педагогических наук СССР (АПН), которые также занимались этими брошюрами», – делится собеседник.
Немаловажную роль, продолжает собеседник, в пиаре страны играло Гостелерадио СССР: советская линия вещала круглосуточно на все континенты мира на различных языках. Например, диктором, работавшим на Северную Америку, был журналист Владимир Познер, вспоминает эксперт.
«Мы из Москвы получали книжки, брошюры, кассеты всякие, издаваемые на иностранных языках. Все печатные материалы привозились и нами же раздавались. Так шла популяризация страны», – заключил Орджоникидзе.
Ранее руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик заявил, что желание российских дипломатов возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая тяжело расценивать иначе, чем как провокацию.
Финляндия дала ответ на ультиматум Турции по расширению НАТО
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Волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.
«Турция подняла ряд вопросов в связи с заявками Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Понятно, что в ходе этого процесса разные вопросы могут быть подняты различными союзниками. Финляндия находится в активном контакте с Турцией – этой весной я посещал Турцию дважды – на различных уровнях. Мы стремимся продолжить наш конструктивный диалог с союзниками и готовы обсуждать все нерешенные вопросы с Турцией», – приводит слова главы финского внешнеполитического ведомства ТАСС
«Мы думаем, что проблемы, поднятые Турцией, могут быть решены», – заявил Хаависто. «Мы серьезно относимся к опасениям каждого члена НАТО», – заверил глава МИД Финляндии.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Янукович: Государственности Украины грозит полное уничтожение
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Украине придется возобновить переговоры с российской стороной, ее к этому подтолкнет Запад, в том числе США, заявил бывший украинский президент Виктор Янукович.
«Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение», – говорится в обращении Януковича, которое разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир, передает РИА «Новости».
По словам Януковича, «и в Европе, и в США правящие политические силы поддерживают те или иные режимы, исходя их собственных интересов». Главный из них состоит в том, «чтобы не потерять голоса избирателей», отметил экс-президент Украины.
«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», – добавил Янукович.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что вести переговоры с Россией необходимо, чтобы закончить конфликт, но российская сторона якобы этого не хочет, заявил, что украинские власти делают противоречивые заявления, которые не позволяют понять, осознают ли в Киеве реальное положение дел.
В среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не имеет «предварительных условий» для возобновления переговоров с российской стороной.
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Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
Порошенко попытался выехать с Украины в Польшу
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Бывший украинский президент Петр Порошенко предпринял попытку выехать с территории страны в Польшу, сообщила украинская погранслужба.
«Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», – приводит текст сообщения погранслужбы Украины РИА «Новости».
В свою очередь депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко попытался выехать с Украины для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его «не пропустили через границу». «Без объяснения причин», – добавила Геращенко, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, 23 мая СБУ сообщила, что украинский политик Виктор Медведчук дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко. Экс-депутат Рады Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что нынешнее положение «позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко». «Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу», – считает Царев.
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Киссинджера занесли в список «Миротворца»
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец», сообщают СМИ.
Генри Киссинджер попал в базу «Миротворца» за то, что является «антиукраинским пропагандистом», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к мнению Киссинджера, который никогда не был замечен в симпатии к России.
В ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке
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Подразделения Луганской народной республики заблокировали украинским военным все пути отступления в Северодонецке, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Позднее он уточнил, что речь в первую очередь идет о Северодонецке. «На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», – сказал Марочко.
Ранее в пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.
В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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Силовые структуры занялись счетами Чубайса в Европе
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Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, силовики в том числе опрашивают свидетелей из окружения Чубайса, сообщили источники в силовых структурах.
«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», – приводит слова источника ТАСС.
В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».
В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.
В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор «Роснано» находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
Азия впервые обогнала Европу по импорту российской нефти
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Крупнейшим импортером российской нефти впервые в истории стала Азия, обогнав Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.
«По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу, как крупнейший покупатель (российской нефти) в прошлом месяце, а в мае этот разрыв увеличится», – передает агентство «Прайм».
Аналитик Джейн Се пояснила, что на увеличение объема российской нефти для двух крупнейших покупателей в Азии – Индии и Китая – до рекордного уровня в апреле в основном повлияло увеличение закупок Индии. «Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца», – отметила она.
По состоянию на 26 мая в воде находилось около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO по сравнению с 19 млн баррелей нефти марки Urals и 5,7 млн баррелей топлива ESPO в конце февраля, отмечают аналитики Kpler.
Агентство уточняет, что на борту танкеров, направляющихся в Индию и Китай, находятся рекордные объемы нефти.
Ранее аналитик Роберт Рапир отмечал, что месячные доходы России от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей.
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ВС России применили на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему
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Российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», сообщил источник в силовых структурах.
«Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении», – приводит слова источника ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы РФ в спецоперации на Украине «обкатывают» многие военные новинки.
В сентябре минувшего года в Ростехе сообщали о начале серийного производства ТОС-2 «Тосочка». В сентябре 2021 года американские СМИ писали, что новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня.
ТОС-2 «Тосочка» – «наследница» тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своей предшественницы она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что специальная военная операция стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения: поступали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57 и других образцов.
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