Эксперты рассказали о способах борьбы с деструктивным контентом в интернете

Ведущие эксперты в области интернета в ходе обсуждения в Общественной палате России предложили создавать барьеры для распространения деструктивного контента и фейков в соцсетях: маркировать, выключать комментарии, отключать монетизацию.

Сегодня ограничение распространения деструктива критично важно, но действовать, как считают эксперты, стоит вдумчиво. Существует несколько вариантов, которыми можно пойти, чтобы уберечь пользователей от деструктива, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Добираться до западных площадок теперь надо через VPN, а это барьер. Мы должны не полностью запрещать, а маленькие барьеры создавать. Маркировка, пессимизация, блокировка и еще что-то – чтобы всякий раз добраться до этого контента становилось все труднее», – считает генеральный директор «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

«Помимо блокировки есть дополнительный ряд мер, который сильно ограничит распространение деструктива. Любой производитель контента заинтересован в монетизации и привлечении трафика новой аудитории. Мы им отключаем монетизацию, выключаем выдачу рекомендательных алгоритмов, ограничиваем взаимодействие пользователей с их контентом <…> Выключаем комментарии, выключаем возможность поделиться и поставить лайк – и уже этот контент будет неинтересен, он никогда не попадет в рекомендательные алгоритмы. И уже итогом, самой жирной чертой, можно ставить блокировку», – заявил директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.

По мнению экспертов, настолько масштабное распространение противоправного контента опасно еще и тем, что его зрителями может стать наиболее уязвимая группа пользователей – несовершеннолетние россияне.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуациями, когда дети заходят смотреть безобидный контент, безобидную информацию, мультики и программы, а им все равно в рекомендациях подсовываются насильственно различные видео с убийствами, с жестокостью, с дезинформацией <…> Дети невольно становятся заложниками ситуации, потому что они просто не могут выключить эти алгоритмы соцсетей, которые им это подсовывают», – считает член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Еще одной темой для обсуждения в рамках круглого стола стали наиболее популярные категории деструктивного контента, которые сегодня распространяются в цифровой среде.

Рустам Сагдатулин и замруководителя управления социологии АНО «Диалог» Кристина Константинова представили социологическое исследование среди пользователей России на тему опасности деструктивного контента в Сети.

«57% граждан знакомы с деструктивным контентом, который чаще всего сами же определяют как негативный, вредящий личности и обществу, относят к нему же фейки, разжигание ненависти и вражды. С возрастом информирование о подобном контенте снижается. Если среди пожилых граждан с ним знакомы 42% граждан, то молодые люди до 24 лет такой категории – в два раза больше. При этом половина пользователей сегодня встречают деструктивный контент каждый день и согласны с тем, что он наносит вред каждому, кто с ним сталкивается», – сообщила Кристина Константинова.

В топ самых токсичных видов контента, по мнению респондентов, вошли: зоопорнография; посты, ориентированные на причинение вреда жизни и здоровью; киберунижение; онлайн-курсы для несовершеннолетних, обучающие зарабатывать на треш-стримах и кибербуллинге; контент, формально соответствующий признакам экстремизма, но не признанный на данный момент официально как запрещенное движение или идеология и другое.

Также из результатов исследования следует, что 79% респондентов считают интернет угрозой для детей и подростков. Абсолютное большинство выступает за введение мер регулирования распространения опасного контента – чаще всего респонденты выступают за его запрет или блокировку. Востребованы и такие меры, как маркировка и запрет на попадание в рекомендации. Определять опасность деструктивного контента могут как сами пользователи (за это выступает более половины опрошенных), так и модераторы ресурсов и федеральные органы власти. За передачу функции определения степени опасности контента общественной организации выступает каждый пятый опрошенный.

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