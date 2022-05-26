Началось насыщение Херсонской области российским рублем

Началось насыщение экономики Херсонской области рублем, в регионе используются две валюты, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Сейчас мы рекомендовали, а в ближайшее время начнем проверять, всем торгующим организациям выставлять ценники в рублях по курсу за 1 гривну 2 рубля. <…> Насыщение рублем уже идет, практически все обменные пункты меняют рубль. Если раньше <…> рубль было сложно купить, то сейчас его все больше и больше, насыщение рублевой массой продолжается. Мы начали социальные выплаты в рублях всем пенсионерам, бюджетникам зарплаты в рублях идут; пока только наличными», – приводит ТАСС слова Сальдо, сказанные главой военно-гражданской администрации региона на стриме телеканала RT.

Он отметил, что пока на территории региона действуют карточки украинских банков, ими можно рассчитаться в магазинах. Однако организации не работают с регионом в офлайн-режиме, не ведут прием клиентов.

Ранее в Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях. В среду в Херсонской области впервые официально начали продавать сим-карты с кодом России +7. В понедельник власти Херсонской области запустили в регионе бивалютную зону.

Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.

В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.