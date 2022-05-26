Силуанов: Технический дефолт никак не повлияет на россиян

В случае объявления технического дефолта США России для граждан страны ничего не изменится, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт – это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», – цитирует Силуанова ТАСС.

Он добавил, что российское руководство будет пытаться рассчитаться по своим обязательствам и найдет такую форму. У России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу.

«Надо было собрать 75% держателей облигаций. 75%, я думаю, они, конечно, вряд ли наберут. Но мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело [долга]», – сказал министр.

Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.

Между тем Россиии России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.

В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.

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