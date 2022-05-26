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Путин не увидел проблем в отъезде некоторых IT-специалистов в Армению
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Президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблемы в переезде в Армению некоторых отечественных специалистов в сфере IT.
«Ну переехали, и слава Богу, пусть работают», – заметил Путин, передает ТАСС.
Во время выступления на первом Евразийском экономическом форуме глава страны рассказал, как обсуждал с коллегами из Казахстана и Армении развитие высоких технологий, но не по той причине, что «часть айтишников переехала в Армению».
Он назвал сложившуюся ситуацию для России «в известной степени вызовом».
«Мы должны создавать лучшие условия», – пояснил Путин.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить меры поддержки IT-специалистов на профильных педагогов, поскольку российская экономика нуждается как минимум еще в 1 млн специалистов в IT-сфере.
Путин: Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется
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Принимающие участие в спецоперации российские военнослужащие находятся за рубежом и получают выплаты как находящиеся за границей. Эти выплаты нужно увеличить, так как они приравнены к курсу доллара, который «скукоживается», заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.
«Конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, [участвующих в СВО] в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что уже договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что будет сделан «некоторый пересчет».
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящихся за границей, их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», – сказал глава государства.
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Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Путин объявил об увеличении прожиточного минимума и МРОТ
Размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», – цитирует ТАСС президента.
МРОТ будет повышен на 10%, заявил глава государства. «С 1 июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Эксперт: Большинство жителей освобожденных территорий Украины хотят гражданство РФ
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«Решение Путина ставит точку в дискуссии о том, уйдет ли Россия из Херсонской области. Нет – не уйдет, что президент и подтвердил своим указом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указ президента об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
«Такая процедура уже действует для граждан Украины, которые проживают в Донбассе, – в ДНР и ЛНР. Тогда почему она не действует для территорий, которые с точки зрения Русского мира мало чем отличаются от Донбасса?» – риторически спрашивает политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.
«Такой была несправедливость 2014 года – ДНР и ЛНР получили независимость, пусть и на ограниченной территории, а Одесская, Херсонская, Харьковская области не получили. Восстания на этих территориях были подавлены. Но эти восточные области – тоже часть Русского мира. Русский мир внимательно относится к своим соотечественникам, к людям, которые близки ему по культуре и духу», – напоминает политолог.
Комментируя предположение депутата Госдумы Виктора Водолацкого о том, что российское гражданство на освобожденных территориях захотят получить не менее 70% жителей, Баширов расценил эту оценку как правдоподобную. «Правда, для части желающих будет трудно физически получить паспорт России. Когда началась специальная военная операция, часть жителей Херсонской и Запорожской областей уехали вглубь территории, которую контролирует Киев. Этим людям сейчас трудно попасть в Россию или вернуться в свою область. Этой категории людей придется подождать. А из тех, кто остались в регионах, думаю, даже не 70% пойдут за российскими паспортами, а гораздо больше», – предположил Баширов.
В среду президент Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. При этотм заместитель военно-гражданской администрации соседней Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонцы уже активно оформляют российское гражданство. «Уже около 5–7% имеют гражданство РФ на территории Херсонской области. Многие просто боятся нацистских лозунгов. Если убрать с повестки дня [этот вопрос], все 90% станут в очередь», – цитирует Стремоусова ТАСС.
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Путин навестил раненых на Украине в военном госпитале в Москве
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Президент России Владимир Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пообщался с бойцами. Президентский график «позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства собирается навестить раненых, «постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин: Шестисотые мерседесы в Россию привезут из какой угодно страны
В Россию продолжат поступать люксовые товары, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
Он также отметил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
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Путин: Ко всем участникам спецоперации на Украине нужно относиться как к героям
Необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
«Вне зависимости от того, какие у них (участников СВО – прим. ВЗГЛЯД) будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои, именно так: каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
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Путин: Россия становится сильнее из-за санкций
Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия не намерена сама себя отрезать от технологий развитых стран, передает ТАСС.
«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично — невозможно», – пояснил российский лидер.
Путин добавил, что если Россия сама себя «какой-то стеной не будет отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет».
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Путин назвал блестящей работу десантников в ходе спецоперации
Российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.
«Десантники работают блестяще, но без пехоты невозможно, все успехи закрепляет пехота», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства пообщался с лечащимися в госпитале после ранений военнослужащими, он поговорил с военными об их здоровье и службе.
У некоторых президент спросил, планируют ли те служить дальше, и получил утвердительные ответы. Один из военнослужащих на вопрос о том, как настроение у них, сказал, что «позитивное, все настроены работать».
«Когда выпишусь, вернусь товарищам помогать, там остались у меня», – добавил другой военный.
«Не спеши, спешить не надо», – сказал ему Путин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Чеснаков: Повышение социальных выплат говорит о стабильности в экономике страны
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«Президент сигнализирует: политическая и экономическая системы страны стабильны и позволяют увеличивать социальную поддержку», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя решение Путина повысить пенсии, увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
«Путин фиксирует: социальные обязательства государства не всегда зависят от внешнеполитических и военных задач, даже от самых важных», – поясняет руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. На его взгляд, такое решение президента означает, что и политическая система, и экономика России по-прежнему устойчивы, что и позволяет усилить социальную помощь, в том числе и уязвимым слоям населения. Так, на 10 % вырастут пенсии для неработающих пенсионеров, размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), объявил Путин в среду, выступая на заседании президиума Госсовета. Как отмечают эксперты, такие решения приняты, несмотря на сложные экономические условия, в которых страна находится из-за санкционного давления Запада.
«Поддержка многодетных семей надолго будет в числе ориентиров государства и власти. Это соответствует стратегическому приоритету Путина – сбережению народа», – добавил Чеснаков, комментируя заявление Путина о том, что многодетная семья должна быть «ценностным ориентиром для общества» и поддерживаться государством. Путин, в частности, поручил комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» вместе с Агентством стратегических инициатив по итогам заседания «обобщить лучшие региональные практики и представить предложения по их тиражированию и внедрению на федеральном уровне».
По мнению Чеснакова, еще одним приоритетом социальной политики несомненно станет забота о солдатах и офицерах – участниках спецоперации на Украине. В частности, как напоминает эксперт, президент на заседании распорядился увеличить соответствующие выплаты для данной категории военных.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам социальной поддержки граждан. В ходе совещания он объявил об индексации размера прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда, а также пенсий для неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. Глава государства также предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме того, по его мнению, необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине.
Накануне, в рамках подготовки к заседанию, состоялся семинар-совещание, в работе которого участвовали представители администрации президента, правительства, главы регионов и эксперты. Одно из предложений, с которым выступили участники семинара – закрепить за многодетными семьями часть «президентской квоты» бюджетных мест в учебных заведениях.
Путин представил нового министра МЧС Александра Куренкова
Новый глава МЧС Александр Куренков – не карьерист, а служака, заявил президент России Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры МЧС.
Президент России Владимир Путин приехал в центр управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы представить нового министра Александра Куренкова.
«Александр Вячеславович – не карьерист в плохом смысле слова, а, наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться [в дело], умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе», – цитирует ТАСС главу государства.
Он выразил уверенность, что так произойдет и в руководящем звене Министерства чрезвычайных ситуаций и в ведомстве в целом.
Путин сказал, что готов принять нового главу МЧС Куренкова при первой необходимости. «Александр Вячеславович, мы с вами давно не виделись. Входите в курс дела. Как только возникнет необходимость, я вас жду в любой момент, дайте знать и приходите», – заявил президент.
Кандидатура Куренкова была внесена в Совфед президентом России. Он занимал должность замдиректора Росгвардии. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС.
После этого президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Путин поручил увеличить пособия женщинам-военнослужащим с детьми
Пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет с 1 июля будет увеличены вдвое – до 30 тыс. рублей, сообщил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Глава государства отметил, что власти «должны шаг за шагом исправлять недоработки в механизмах поддержки семей с детьми или семей, ожидающих детей».
В качестве примера он привел ситуацию с женщинами-военнослужащими. «Это совсем не связано с операцией, это просто так сложилось: женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была предусмотрена, зафиксирована, им выплачивается чуть больше 15 тыс. рублей по уходу за ребенком до полутора лет», – передает его слова ТАСС.
«С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена, эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тыс., как и для женщин, которые имеют эту страховку», – сказал Путин.
Он поручил правительству «реализовать это предложение и держать этот вопрос на особом контроле».
Ранее Путин объявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей.
Путин: Импортозамещение не является панацеей
Импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», – передает его слова ТАСС.
«Ведь импортозамещение – это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», – цитирует президента РИА «Новости».
По словам главы государства, есть вероятность, что это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.
Он также отметил, что Россия сделала все самое необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет.
Говоря об уходе зарубежных компаний, Путин пояснил, что теперь освободилась ниша для российских производителей.
«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава Богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», – сказал он.
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
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Путин потребовал разбюрокрачивать надзорную деятельность
Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, особенно в сфере здоровья граждан, должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, чтобы не мешать работать предпринимателям, заявил президент Владимир Путин.
«Задачи государства – разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку», – сказал Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, передает РИА «Новости».
По словам омбудсмена, проверок стало меньше, но они не стали хуже.
Ранее Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
Москва и Минск договорились о финансировании проектов по микроэлектронике
Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, сообщил глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России», – передает его слова РИА «Новости».
Путин обратил внимание, что сейчас развиваются высокотехнологичные сферы.
«И мы бы хотели, чтобы мы делали это вместе с нашими партнерами по ЕврАзЭС. Можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы», – заключил президент.
Ранее власти Москвы рассказали об активном развитии отечественной микроэлектроники в технополисе «Москва», данное направление является одним из ключевых в сфере импортозамещения.
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