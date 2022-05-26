Воробьев назвал два направления импортозамещения в Подмосковье

В Московской области импортозамещение следует разделять на два направления, одно из них – производство в критически важных сферах, заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Я бы разделил импортозамещение на две части. Первая – это критическое импортозамещение. Есть бумага, где 1,5 тыс. позиций, электроника, фарма, авиа- и автомобилестроение – все, что смежное с ними, является критически важным. И есть второй блок импортозамещения, которое находится на наших производствах», – цитирует Воробьева телеканал 360.

В качестве примера он привел производящую мебель компанию «Шатура».

«Но есть элементы, например, фурнитура или конструкции, которые нужно импортозаместить. В этом случае вы можете прийти к нам и получить поддержку из федерального регионального Фонда развития промышленности, получить дополнительно земельный участок за рубль», – указал глава региона.

По его словам, оба направления сейчас проводят в Московской области.

«Деньги под проекты импортозамещения дешевые сейчас. И, как я уже сказал, предположил, надеюсь, что в будущем будут еще дешевле. Например, про «Шатуру» – это объем инвестиций в 700 млн рублей, но очень важные элементы для того, чтобы делать дальнейшее расширение производства мебели, а сегодня она востребована», – сказал Воробьев.

На данный момент имеется 117 проектов по импортозамещению в области, часть из них находится на высокой стадии реализации – строятся заводы, предприятия, закупаются станки и оборудование. Часть пока остается на ранней стадии.

Он привел в пример сферу птицеводства, где проводятся два проекта. Один из них – в Сергиевом Посаде. Там планируется создать селекционно-генетический центр «Смена» общей стоимостью в 5 млрд рублей. Второй – «Элинар Бройлер», находящийся в высокой степени готовности. Его планируется запустить в 2023 году.

«Мы буквально каждый проект сопровождаем. Почему? Чтобы не было заминок на стадии стройки, получения кредитов, признания системообразующим [предприятием]. Стараемся быть максимально в контакте, потому что понимаем прекрасно – от этого зависит наша и продовольственная, и экономическая безопасность, и состояние бюджета, и занятость», – сказал губернатор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал три ключевые составляющие НЭП – «Новой экономики Подмосковья». Это программа поддержки большого и малого бизнеса в ситуации санкций, импортозамещения и проблем с курсом рубля.

Также глава региона заявил, что в области действует «Новая экономика Подмосковья», НЭП, однако совпадение с названием Новой экономической политики СССР она не имеет ничего общего, уточнил Воробьев.

Он указал три составляющих НЭП.

«Первое – это максимальное содействие сопровождению бизнес-проектов. Второе – это, если хотите, смекалка. Под ней я подразумеваю кооперацию, сотрудничество, партнерство с разными странами. Прежде всего, с дружественными и теми, кто обладает компетенциями. Третье – это поддержка стратегически важных направлений <...> и ставка на отечественных предпринимателей», – заключил губернатор.