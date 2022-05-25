Российские мусульмане поддержали предложение писать слово «Бог» с большой буквы

В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) всецело поддерживают инициативу написания слова «Бог» с заглавной буквы, что соответствует правилам русского языка и духовному содержанию самого слова, заявил глава ДМСР Альбир Крганов.

«Мы поддерживаем инициативу, озвученную министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, о необходимости написания слова «Бог», имен апостолов, пророков и святых с большой буквы. Сегодня отношение к религии и само влияние религии на общественную жизнь существенно возросло по сравнению с 1956 годом, когда были приняты действующие сейчас правила русской орфографии и пунктуации», – передает РИА «Новости» слова Крганова.

По его мнению, внимание к этому вопросу является важным и значимым посылом ко всем гражданам РФ, невзирая на их социальный статус и вероисповедание. «Это подтверждает необратимость идущего процесса к восстановлению, сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных основ развития нашего общества. Это очень важно и для нашего подрастающего поколения, которому сегодня так необходим ценностный вектор направления своей жизни в сложном и неустойчивом мире», – сказал муфтий Крганов.

Он отметил, что государство поэтапно, начиная с внесения поправок в Конституцию РФ, возвращает российский народ на базовые духовные принципы сильного государства. «А это, в свою очередь, и укрепление основ веры. Здесь мелочей не бывает», – сказал он.

«Аллах, с точки зрения исламского богословия, это имя собственное Бога. Так что нет никаких проблем назвать Аллаха Богом. И писать это слово следует, конечно же, с большой буквы», – сообщил главный специалист отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ахмад Абу Яхья.

Он отметил, что для верующих, придерживающихся религии единобожия (монотеизма), Бог – индивидуальное понятие: единственная, единая, никому и ничему не подобная сущность, описанная всеми качествами совершенства и не имеющая недостатков.

«Хорошая, добрая инициатива. Слово «Бог» должны писать с большой буквы. Это соответствует всем правилам. Отжившие правила написания надо заменять современными требованиями, если мы говорим об укреплении нравственности и культурных ценностей российского общества», – сказал глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что написание слова «Бог» в рамках предлагаемых новых правил русской орфографии предлагается закрепить с заглавной буквы.