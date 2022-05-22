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Кириенко дал определение истинной элиты страны
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Истинной элитой страны становятся люди, готовые взять на себя высокую ответственность за судьбу Родины, заявил первый замруководителя администрации президента России и председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко. По его словам, известность, количество просмотров и телеэфиры не делают из человека представителя элиты.
Кириенко в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» ответил на просьбу прокомментировать поведение «звезд и представителей элит», которые с началом российской спецоперации на Украине уехали за пределы России. «Вы знаете, время перемен и испытаний заставляет определяться каждого человека. И мне очень обидно, когда кто-то говорит: «А вот деятели культуры не патриотичны, они уезжают». Но ведь уехали несколько сотен человек, а есть десятки тысяч российских деятелей культуры, которые не просто никуда не уехали, а активно работают, например, выступают сегодня в военных госпиталях», – отметил первый замглавы АП.
В пример Кириенко привел митинг-концерт, прошедший 18 марта. «Мы пригласили выступить на концерте Николая Расторгуева и группу «Любэ», Олега Газманова. Они согласились и были готовы дать концерт и в Севастополе. Ребята выступили в Лужниках, после этого два часа ехали в аэропорт, сели на военный самолет, четыре с половиной часа летели до Севастополя, там еще час ехали на машине, дали концерт в Севастополе и потом семь часов ночью возвращались обратно в Москву. И все это ради возможности выступить перед людьми, которые их ждут», – рассказал он.
И таких примеров, по словам Кириенко, множество. «Российские деятели культуры выступают сегодня перед частями российской армии и милиции ДНР и ЛНР, выступают в госпиталях перед ранеными военнослужащими, в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса», – сказал он.
«Я убежден, что сегодня большинство российских деятелей культуры являют собой пример того, как должны себя вести те люди, которые считают себя элитой. Вы знаете, это неплохой повод еще раз задуматься о том, что такое истинная элита. Известность, количество просмотров, телеэфиры не делают из человека представителя элиты. Готовность человека взять на себя высокую ответственность за судьбу своей страны делает его элитой. Просто сейчас мы видим, как каждый человек делает свой выбор. И это неплохо», – подчеркнул председатель наблюдательного совета российского общества «Знание».
Кроме того, Кириенко не согласился с мнением, что российская молодежь якобы не видит возможностей в стране или хочет уехать за ее пределы. «Есть конкретные социологические показатели. В апреле ВЦИОМ проводил исследование, и вот за последнее десятилетие у нас самый низкий процент людей в стране, которые уехали бы, если бы у них была такая возможность. Причем многие из них отвечали, что уехали бы не навсегда, а, к примеру, поработать в других странах. Раньше 15-17% хотели покинуть страну, а последние социологические исследования говорят, что хотят уехать лишь порядка 7-8%, то есть показатель снизился вдвое. В действительности сейчас очевиден очень высокий уровень консолидации и патриотизма», – заключил Кириенко.
Также Кириенко назвал принципы эффективного управленца, которые пригодятся в повседневной жизни.
В этом году просветительский марафон российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». Марафон «Новые горизонты» объединил более 200 лекторов и наставников. Проходящие в рамках марафона дискуссии, лекции и мастер-классы включали более 220 часов просветительского контента, проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, в Петербурге, в Сочи и в Подмосковье. В центре обсуждения – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.
Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины
Супруга главы Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не сам пишет тексты для выступления.
По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Зеленской, которые прозвучали в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу «Украина 24».
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
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Эксперт оценил численность ВСУ по версии Зеленского
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«Зеленский манипулирует цифрами и выдает желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он отреагировал на слова президента Украины о численности украинской армии в 700 тысяч человек.
«Зеленский выдает желаемое за действительное. Его слова о численности украинской армии в 700 тыс. человек – это попытка убедить самого себя в том, что у него есть армия, которая может воевать. Но мы знаем, что эта армия скоро закончится, останется только резерв и территориальная оборона. Но если Зеленский хочет убедить себя в обратном, то не нужно мешать ему», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля – в день начала российской военной спецоперации. На следующий день Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней. Президент также ввел запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На этой неделе Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24».
По мнению эксперта, из слов Зеленского невозможно понять, что именно входит в эти 700 тысяч, идет ли речь о только ВСУ, учитываются ли территориальная оборона, резервисты и иностранные наемники.
«Зеленский считает, что 700 тысяч человек в строю? Конечно, нет. Или он имеет в виду, что украинская власть может поставить в строй 700 тыс. человек? Наверное, они могут это сделать. Но Зеленский подменяет возможности понятием «уже в строю», а на самом деле это не так. Такой вывод можно сделать, если проанализировать численность украинской группировки в Донецкой области, в Лисичанске и других местах», – отметил Перенджиев.
Он добавил, что цифрами, которые использует Зеленский, легко манипулировать. «Люди, которые находится на линии обороны – это действительность. А другое дело – территориальная оборона и резерв. Это две большие разницы, как говорят в Одессе», – пояснил военный эксперт.
Он уверен, что истинное положение дел говорит о неминуемом разгроме боеспособных подразделений украинских вооруженных сил и нацбатов.
«А проблем с территориальной обороной и резервом уже не будет. Сейчас главное – разгромить более или менее профессиональные боевые структуры, которые находятся на территории Донбасса и частично в Одессе. А когда дело дойдет до резерва и территориальной обороны, то это будет война с «детским садом», – подытожил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.
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Зеленский назвал численность украинских войск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии.
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После обстрела ВСУ интерната в ЛНР заживо сгорели 50 человек
Более 50 человек сгорели заживо в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
«Украинские бандформирования в марте 2022 года взяли в заложники больше 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек», – говорится в заявлении МВД.
В конце апреля в Минобороны заявили, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Газета ВЗГЛЯД назвала семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
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Украинские власти призвали не распространять в СМИ кадры сдачи в плен батальона «Азов»
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В украинских пабликах распространяется призыв властей Украины не публиковать видео сдачи в плен батальона «Азов»(против организации возбуждено уголовное дело в России) и ВСУ в Мариуполе, чтобы «не поддерживать пропаганду» Минобороны России.
Украинские власти просят СМИ не публиковать «пропагандистское видео» нацистов и ВСУ в плен в Мариуполе, чтобы поддержать «героев» и «захистников» города.
В сообщении говорится, что кадры со сдавшимся в плен «Азовом» играют на руку России, и якобы могут вызвать неуважение к «защитникам» Мариуполя, вышедшим с территории завода «Азовсталь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Минобороны показало татуировки сдавшихся на «Азовстали» националистов
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Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
На кадрах, опубликованных ведомством в своем Telegram-канале, российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков. У большинства на телах есть татуировки с фашистскими и сатанинскими символами. Также есть татуировки в виде портрета Гитлера, его цитат, а также фразы «Против всех», «Всех убить».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил пленных украинских националистов направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Пушилин сообщил об иностранцах среди сдавшихся боевиков с «Азовстали»
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По предварительной информации, среди боевиков, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, есть иностранные граждане, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос о присутствии иностранцев среди сдавшихся в плен Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live»: «По предварительно информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично».
Кроме того, он рассказал, что шесть украинских военных погибли на территории завода при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен. Пушилин сообщил: «Непонятно кто, никто не берет на себя ответственность, но уже после того, как вышла основная часть, они решили, отдал кто-то команду, взорвать склады боеприпасов». По его словам, «было это сделано наспех, команда была отдана очень криво». «Еще четверо, по-моему, получили ранения», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин не исключил, что на заводе «Азовсталь» еще могут скрываться украинские военные. Он отметил, что «у них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды». «Да и с БК (боекомплектами) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало», – сообщил глава ДНР, отметив, что «проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты». Пушилин заверил, что «проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен», передает РИА «Новости».
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины
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Переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, нежелание поставлять Украине оружие обострило отношение между странами, пишет Spiegel.
«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», – заявил МИД Польши Шимон Шинковски, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.
«Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано», – заявил Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.
Он призвал правительство Германии выполнить обещание и осуществить обмен вооружения с Польшей.
Между тем, в Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Украинские военные ради фейков расстреляли мирных жителей в Николаевке в ЛНР
В Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространить антироссийские фейки, заявили в Минобороны.
«В населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
По данным ведомства,«репортеры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями».
«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны предупредили, что киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в городе Середина-Буда Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам.
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Британский наемник рассказал о дефиците оружия на Украине
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Иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи, многое приходилось покупать за свой счет, рассказал британский наемник Мэттью Робинсон в интервью Irish Times.
«Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт», – цитирует РИА «Новости» Робинсона.
Согласно газете, многим военнослужащим и «добровольцам» до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения.
«Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема», – добавил наемник.
Он также сообщил, что теперь помогает проводить отбор наемников для Грузинского легиона.
Ранее западные наемники, участвующие в боях на Украине, рассказали британской The Telegraph о тотальном превосходстве российской армии на полях сражений, плохой организации и коррупции в рядах ВСУ.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
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Украинский экс-депутат убил своих детей в Турции
Проректор по научной работе Харьковского национального университета им. Каразина и бывший депутат харьковского горсовета Алексей Навроцкий убил своих детей в турецкой Алании, сообщают СМИ.
О произошедшем стало известно в воскресенье утром. Гражданка Украины заявила, что муж зарезал ее детей. Прибывшие на место медики констатировали смерть четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на издание Newsroom.
По информации СМИ, Навроцкий был задержан. Его супруга рассказала полиции, что они приехали из Харькова и снимали квартиру. По ее словам, Навроцкий сначала пытался убить ее, а потом накинулся на детей.
Предположительно, бывший депутат находился под воздействием наркотиков и не помнит, как убил собственных детей.
37-летний Алексей Навроцкий – проректор по научной работе ХНУ им. Каразина. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году был избран в горсовет.
Захарова оценила признание Макфола во лжи о перспективах Украины в НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО.
«Как говорилось в аудиосказке «По следам Бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», – написала Захарова в Telegram.
Напомним, во время политических дебатов The Munk Debate в Торонто ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители официального Вашингтона изо всех сил пытались убедить Киев в том, что тот сможет стать членом НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» – задал он вопрос, обращаясь к Макфолу.
Экс-посол несколько раз спросил ведущего, верил ли он в это, а после ответил на вопрос утвердительно и с улыбкой заявил, что таков «реальный мир», чем вызвал смех аудитории, передает РИА «Новости».
В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что «Киев годами слышал про открытые двери», но в действительности стране туда не войти.
Помощник Кадырова рассказал об убийстве ВСУ своей же раненой девушки-снайпера
В Донбассе украинские силовики убили свою же девушку-снайпера, которая звала их на помощь и просила эвакуации, потому что была ранена, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе.
«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться, и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», – цитирует РИА «Новости» Алаудинова.
Он также добавил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.
Ранее в МВД ЛНР рассказали о гибели более 50 человек в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная после обстрелов ВСУ.
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Украинцы призвали Зеленского отменить запрет на выезд за рубеж военнообязанных мужчин
Авторы петиции просят президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы украинскими гражданами.
Они считают, что во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев; ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения, передает ТАСС.
Достаточные 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом петиция набрала за три дня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения после 24 мая и мобилизации. Срок действия военного положения на Украине истекал 24 мая, оно было введено с началом спецоперации России 24 февраля.
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Назван основной источник антироссийской пропаганды
Большая часть антироссийской пропаганды, касающейся ситуации вокруг Украины, исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, сообщил журналист Рикардо Санчес Серра.
Серра выступил на конференции, посвященной положению на Украине. По его словам, жителям западного полушария «промыли мозги» фейковыми новостями: «Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У». Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский».
Журналист напомнил, что на стороне Украины воюют целые формирования приверженцев нацизма. Эти боевики «прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых», передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию журналистов Перу.
Серра сообщил, что «большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева». По его словам, «компанию финансируют НАТО и США».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.