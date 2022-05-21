Рогозин рассказал подробности испытания межконтинентальной ракеты «Сармат»

Испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» будут идти весь 2022 год, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы уже планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года», – передает РИА «Новости» слова Рогозина в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Рогозин говорил, что поставки ракет «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения начнутся поле завершения летно-конструкторских испытаний осенью 2022 года.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны РФ тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.

После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.

Ранее Рогозин заявил, что одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия сочтет враждебным.

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