Стремление Будапешта «представлять всех венгров» встревожило Румынию

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 07:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Поставки российского газа в Финляндию прекратились
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Стремление Будапешта «представлять всех венгров» встревожило Румынию
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МИД Румынии выразил озабоченность в связи с заявлением президента Венгрии Каталин Новак, заявившей, что стремится «представлять всех венгров», включая жителей других стран.
В Румынии проживает примерно 1,2 млн венгров, или 6,1% населения страны. Это крупнейшее национальное меньшинство в стране. Новак в румынском городе Клуж-Напока встретилась с главой Демократического союза венгров Румынии и вице-премьером правительства Румынии Келеменом Хунором. Новак сказала, что считает своим «приоритетом представлять всех венгров». Она заявила, что для нее «не имеет значения, если кто-то (из них) живет внутри или вне границ». «Венгры – это венгры, точка», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Agerpres.
МИД Румынии заявил венгерскому послу в Бухаресте, что «если заявления президента Венгрии, находящейся с частным визитом в Румынии, касаются и румынских граждан венгерской национальности, то следует подчеркнуть, что в соответствии с международным правом государство не может претендовать ни на какие права в связи с гражданами другого государства».
Румыния считает, что слова Новак «не соответствуют европейским стандартам в этой области и румыно-венгерскому договору о понимании, сотрудничестве и добрососедстве». Подчеркивается, что Бухарест стремится к «развитию прагматических отношений с Венгрией в непосредственных интересах всех румынских и венгерских граждан, независимо от их национальности».
Напомним, Киев также давно обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В марте живущие на Украине венгры обратились к Будапешту с просьбой защитить их от украинского геноцида и начали готовить референдум о присоединении районов своего проживания к Венгрии.
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Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны ФРГ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потерял самообладание во время беседы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщила Die Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах в Киеве. По данным издания, разговор был «резким».
Беседа состоялась в рамках визита Кулебы на встречу глав МИД G7. Die Welt пишет, что Кулеба попросил у Ламбрехт «честного» ответа на вопрос, когда Киеву будут поставлены обещанные зенитные самоходные установки Gepard.
Глава украинского ведомства потребовал организовать скорейшую доставку боеприпасов для Gepard либо подтвердить, что «тема закрыта» и речь идет о концентрации на «новых проектах». Разговор был «сложным», передает РИА «Новости».
Газета пишет, что Кулеба был «действительно в ярости».
Министр сказал Ламбрехт, что это «нехорошо», когда «нечто анонсируется, зная, что боеприпасов нет». Данные заявления в Минобороны ФРГ комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность встречи.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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В Бундестаге согласовали наказание экс-канцлера ФРГ Шредера за дружбу с Россией
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Правящая коалиция в Бундестаге договорилась о мерах в отношении экс-канцлера Германии Шредера, отказавшегося оставить должности в российских госконцернах после начала спецоперации на Украине.
В качестве наказания за «близость к российскому руководству» экс-канцлера ФРГ лишат офиса и сотрудников в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на газеты Bild и Der Spiegel.
Как сообщили члены бюджетного комитета Бундестага Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке, Шредер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым не имеется оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Бюро бывшего главы правительства в Бундестаге будет закрыто. При этом Шредер будет по-прежнему получать пенсию и охрану.
Данное положение должно быть официально принято на заседании бюджетного комитета, а изменения в федеральный бюджет будут внесены на корректировочной сессии, которая начнется 19 мая.
Обеспечение бывших глав федеральных правительств «в будущем больше не будет полагаться по статусу», а ориентироваться на продолжающееся выполнение обязательств, заявили в Бундестаге.
Отмечается, что Шредер в настоящее время не использует полагающиеся ему шесть кабинетов в Бундестаге и не занимает семь сотрудников, предоставленных ему в качестве бывшего главы федерального правительства. Сотрудники Шредера после принятия решения будут выполнять «другие задачи» за пределами офиса экс-канцлера.
Bild указывает, что договоренность достигнута правящей коалицией после долгих дискуссий.
Таким образом, Шредер будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.
Напомним, в конце 2005 года Шредер занял пост председателя наблюдательного совета компании по строительству газопровода «Северный поток», связывающего Россию и страны Центральной Европы по дну Балтийского моря. Этот проект Газпрома (газопровод введен в эксплуатацию в 2011 году) Шредер активно поддерживал еще будучи канцлером. В марте 2006 года он стал руководителем комитета акционеров компании по возведению трубопровода.
В октябре 2016 года он возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток – 2».
29 сентября 2017 года Шредер был избран председателем совета директоров Роснефти (первый случай, когда бывший лидер иностранного государства стал председателем совета директоров крупной российской компании).
После начала российской спецоперации на Украине Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России, констатировал он. По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».
Напомним также, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале заявил, что потребители в Германии должны сказать спасибо Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти
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Будапешт предлагает эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, чтобы экономики стран ЕС «продолжали работать», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто, если ЕС хочет «наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство». По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать». «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Сийярто подчеркнул, что экономика Венгрии «будет уничтожена без российского газа», а для «технологического преобразования предприятий» Венгрии «в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро». Общий объем необходимых инвестиций может составить около 1 млрд евро. По его словам, при отсутствии доступа к нефти из России Венгрии будет «физически невозможно» импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.
18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
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Еврокомиссия: Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
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Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, сказал в эфире канала «РАИ-ньюс-24» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выразив надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.
«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», – цитирует его ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
В понедельник министры иностранных дел 27 стран Евросоюза также не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций.
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Эксперт прокомментировал вывоз резервов украинской пшеницы в Европу
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«Украинской власти плевать на судьбу своего народа. Для них приоритетнее требования европейских чиновников», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан, комментируя вывоз Украиной резервов пшеницы из хранилищ в порту Одессы.
«Важно понимать, что Евросоюз – это один из ключевых кредиторов для Украины, один из важнейших поставщиков оружия и в целом – это та сила, на которую «украинская демократия» привыкла опираться», – отметил эксперт. «Учитывая, что Евросоюз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, он может это зерно и бесплатно вывозить, в счет платежей по выплате долгов. В этом и заключается их расчет», – пояснил он.
«Что касается самих граждан, так о них в правительстве никто не думает. Единственное, территории, которые Россия освободит – она и будет сама снабжать, обеспечивать, кормить. Там будет порядок, людям беспокоиться не о чем. То есть Москва возьмет на себя все обязательства, перезапустит экономику и введет рублевую зону», – отметил собеседник.
«А остальные граждане, оказавшиеся на подконтрольных правительству Зеленского территориях, столкнутся с рядом проблем, в том числе продовольственного характера. Более того, у Украины ведь проблемы не только с зерном, но и со многими другими ресурсами: топливом, газом, лекарствами, выплатой зарплат», – добавил он.
«На этом фоне окружение Зеленского беспокоит только одно: сдавшиеся боевики «Азова», их «героическая борьба», «эвакуация», и как освоить помощь, которая поступает по линии стран Запада. То, что люди могут остаться без средств существования и столкнуться с голодом – это никого не волнует», – возмутился собеседник.
«Впрочем, на фоне того, что Украина во многом лишена доступа к портам и правительство не располагает достаточным запасом топлива, вывезти в Европу тот объем зерна, о котором мечтает руководство Евросоюза, не позволит низкая пропускная способность железных дорог. Тем не менее, вывоз зерна все равно останется болезненным вопросом для местных жителей», – резюмировал Лизан.
Ранее стало известно, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Об этом сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
СМИ также сообщили о рекордном подорожании пшеницы на 60% за последние месяцы, в связи с чем все больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности. Также на Западе все чаще говорят о грядущих «пшеничных войнах».
При этом немецкие СМИ не считают Россию виновной в росте цен на пшеницу. По мнению Die Welt, проблема заключается решении Индии запретить экспорт зерна. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос.
Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Польша подала новый иск против Газпрома
Польская PGNiG потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.
«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», – цитирует «Интерфакс» отчет польской госкомпании.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища по той причине, что, когда Европа «начнет замерзать», российский газ «просто конфискуют».
До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
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Лавров раскритиковал реакцию Запада из-за обращения Мали за помощью к России
Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Их недовольство (Франции) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться», – передает РИА «Новости» слова министра на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
По его словам, Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны.
«Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры», – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов.
«Особое внимание уделили практическим аспектам организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов», – сказал Лавров по итогам переговоров с Диопом.
Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена «хорошая динамика военных и военно-технических связей».
Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что в Мали произошла попытка госпереворота, ее совершили «поддерживаемые Западом» офицеры.
Напомним, правительство Мали решило денонсировать соглашение с Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года ввиду «вопиющего нарушения» национального суверенитета республики французскими военными. В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали.
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Послы Швеции и Испании вызваны в МИД
Посол Швеции Малена Мард и посол Испании Маркос Гомес Мартинес прибыли в Министерство иностранных дел России.
Мард прибыла в российское Министерство иностранных дел в 13.00 мск на автомобиле Volvo. К зданию МИД ее автомобиль приехал следом за машиной посла Испании, передает РИА «Новости».
В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Посла Испании в Москве вызвали в МИД
Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в Министерство иностранных дел, сообщил источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.
«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», – передает ТАСС сообщение источника, добавив, что причины вызова не уточняются.
Напомним, 12 мая МИД Румынии вызвал посла России Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО и другими заявлениями дипмиссии.
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В Германии обвинили Китай и Турцию в провале санкций против России
Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, которые воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы, говорится в статье немецкого издания Suddeutsche Zeitung.
«Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление. «Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», – констатирует издание. К такому результату, по мнению автора материала, привели такие меры Центрального Банка России, как снижение ключевой ставки до 14%, а также решение принимать оплату за газ в рублях.
Во вторник дипломатический источник в ЕС сообщил, что Евросоюз приблизился к пределу введения антироссийских санкций. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета против России – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, ЕК уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах неготовности стран Евросоюза отказаться от российской нефти.
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Лондон объявил о поставках Киеву дальнобойной артиллерии и беспилотников
Новый британский пакет военной помощи Украине будет включать дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, говорится в сообщении, опубликованном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшегося у него в четверг разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд фунтов, премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса «берег – корабль», а также беспилотные летательные аппараты», – передает со ссылкой на документ ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
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Грузинский эксперт оценил идею «отдельного ЕС» для Грузии, Молдавии и Украины
Предложение главы Евросовета Шарля Мишеля создать отдельный Евросоюз для Украины, Грузии, Молдавии и Балканских стран является «зондированием почвы», – заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт по международным отношениям Сосо Цинцадзе.
«ЕС столкнулся сейчас со многими проблемами непосредственно внутри организации. Поэтому на данном этапе предложение Шарля Мишеля – это только идея. Сложно сказать, во что она может вылиться. Пока четких очертаний нет», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
«Принимать бедные страны в ЕС никто не хочет, это дорогое удовольствие. Но и отталкивать нельзя, это исключено», – считает он.
По мнению Сосо Цинцадзе, скорее всего, взаимоотношения ЕС с потенциальными новыми членами будут складываться по формуле, согласно которой «процесс пути в организацию, подразумевающий реформы, не менее важен, чем само членство».
«А это – многолетний процесс. Даже статус кандидата в члены Евросоюза – это только скромный шажок», – отметил он.
«Сейчас ЕС будет концентрироваться на уговоры Венгрии. НАТО занята разрешением противоречий между Турцией и подавшими заявками Швецией и Финляндией. Все это создает много головной боли, а в Европе ее не хотят», - сказал аналитик.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз и в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы.
Британия ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»
Великобритания включила в свой санкционный список российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Как говорится в обновленной версии документа, вводимые меры предусматривают заморозку активов трех компаний.
«ПАО «Аэрофлот» является крупнейшей авиакомпанией в России. Она получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку, осуществляя деятельность в стратегически важной сфере транспорта. Поскольку она принадлежит российскому государству, она также осуществляет деятельность в качестве юридического лица, аффилированного с правительством России», – передает ТАСС мотивировочную часть и решения британских властей.
Ранее Британия ввела санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Премьер-министр Борис Джонсон Британии заявил, что руководство королевства замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность «Аэрофлота» на территории государства.
Напомним, в начале марта две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов – американская Sabre и испанская Amadeus – расторгли дистрибьюторские отношения с «Аэрофлотом».
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Посол Украины заявил о способности страны вступить в НАТО так же быстро, как Финляндия и Швеция
Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс может быть принято так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией, для этого необходима лишь политическая воля, выразил мнение посол Украины в Германии Андрей Мельник медиагруппе «Функе».
«Ясно одно: мы хотим как можно скорее вступить в НАТО. Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией. Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс», – цитирует его ТАСС.
По словам Мельника, у Украины сейчас гораздо больше шансов на членство в НАТО, чем до начала спецоперации. При этом большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил он.
Относительно вопроса сроков возможного вступления Украины в ЕС, посол дал прогноз в десять лет. «Сейчас мы в первую очередь заботимся о том, чтобы получить статус кандидата. Тогда может начаться переговорный процесс. Это важное политическое решение», – сказал Мельник.
Более того, он призвал Германию «не просто ждать и смотреть, какие настроения во Франции или Нидерландах». «[Правящая в ФРГ коалиция] «Светофор» должна сыграть ведущую роль в этом историческом процессе», – заключил украинский посол.
Ранее власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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