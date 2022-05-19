Вован и Лексус рассказали о возможностях пранка на марафоне «Новые горизонты»

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном Российским обществом «Знание», рассказали о том, как разыгрывали первых лиц государств и получали от них важную информацию.

«С точки зрения лингвистики пранк – безобидная шутка. Но его суть и роль в обществе давно вышли за пределы этого понятия. Именно так вы можете задать вопросы, которые интересуют общество и ответы на которые вы никогда не получили бы от первых лиц», – объяснили Вован и Лексус.

Они напомнили, что пранк, как явление появился еще в СССР. По крайней мере, ходят легенды о том, как советские танкисты смогли дозвониться самому Геббельсу из захваченного немецкого кабинета с правительственной связью, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вован и Лексус привели примеры, когда пранк использовался и не в благих целях.

Так, по их словам, украинские спецслужбы при помощи пранка выманили несколько россиян на свою территорию, чтобы арестовать их. Но есть и положительные примеры: известно, например, что нынешний премьер-министр Михаил Мишустин во времена, когда он руководил Федеральной налоговой службой, лично звонил в ее региональные отделения под видом обычного гражданина, чтобы проверить работу сотрудников ведомства.

Владимир и Алексей рассказали зрителям, как много времени порой уходит на попытку добиться разговора с первыми лицами, и о том, что не каждый случай увенчается успехом. Также российские пранкеры представили видео с 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим. Вован и Лексус разыграли его от имени президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на свои заверения в СМИ, что когда-то США хотели, чтобы Россия была членом НАТО, в пранке он признается, что это не так.

Дискуссии, лекции и мастер-классы марафона проходят в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.