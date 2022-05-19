СБУ задержала брата Олега Царева

СБУ задержала брата бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, которого ранее заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

По версии спецслужбы, он пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области, рассчитывая на должность «главы Днепропетровской ОГА» после захода в регион российских войск, сообщается в Telegram-канале СБУ.

«Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он начал получать приказы от кураторов. В частности, его заданием было дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью серий взрывов на транспортной инфраструктуре», – говорится в сообщении.

Дело против Олега Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после его призывов к областям о выходе из состава Украины. В 2016 году его передали в суд.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.

Позднее Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не обладает сведениями о том, желает ли глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук участия России в разрешении ситуации с ним, и напоминал, что Медведчук не является гражданином России.

Позднее суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.